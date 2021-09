외국인 순매수세에 코스피 소폭 상승마감

중국 정부 부양책 기대감 반영

셀트리온 3형제 3%대 상승 마감

[아시아경제 이민지 기자] 외국인의 순매수세에 코스피가 상승 마감했다. 이날 코스피는 중국 정부의 부양정책에 대한 기대감을 확대해 장중 3160선을 웃돌기도 했다.

15일 코스피는 전 거래일 대비 0.15%(4.75포인트) 상승한 3153.40으로 장을 끝마쳤다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.05%(1.62포인트) 하락한 3147.21로 장을 출발한 뒤 오름세를 보였지만 시장 예상 수준을 밑도는 중국의 실물경제 지표 발표 이후 장중 3138.80까지 하락하기도 했다. 이후 시장에서 부진한 지표 대신 중국 정부의 부양정책에 대한 기대감을 확대하자 국내 증시는 3160선으로 올라서기도 했다. 이날 코스피시장에선 외국인 투자자들이 2944억원어치 주식을 사들였다. 개인과 기관은 각각 1764억원, 1424억원어치 주식을 팔았다.

업종별로 보면 의료정밀(5.12%), 의약품(2.12%), 비금속광물(2.06%), 전기가스업(1.45%), 건설업(0.56%) 순으로 오름세가 두드러졌다. 이날 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 272,500 전일대비 9,500 등락률 +3.61% 거래량 570,512 전일가 263,000 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래 close 은 모처럼 강세를 보였는데, 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 114,300 전일대비 3,400 등락률 +3.07% 거래량 596,828 전일가 110,900 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감강보합 출발 코스피…3150 근접 close 홀딩스와 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 272,500 전일대비 9,500 등락률 +3.61% 거래량 570,512 전일가 263,000 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래 close 스킨큐어의 합병소식이 긍정적인 재료로 반영된 것으로 풀이된다. 아울러 미국 정부의 바이오시밀러 지원 강화 계획 발표도 주가 상승에 영향을 준 것으로 분석된다. 같은 바이오시밀러 테마인 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 936,000 전일대비 23,000 등락률 +2.52% 거래량 76,495 전일가 913,000 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래 close 2.5% 상승마감했다.

건설업의 경우 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 26,850 전일대비 2,700 등락률 +11.18% 거래량 19,614,116 전일가 24,150 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 [특징주]'탄소제로 핵심주' 꼽힌 삼성엔지니어링 강세삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합)[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일 close (11.1%), 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 54,600 전일대비 700 등락률 +1.30% 거래량 748,533 전일가 53,900 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합)현대건설, 동반성장지수 평가 3년 연속 ‘최우수’ 등급 획득[자금조달]현대건설 컨소, 이마트 가양점 인수잔금 6300억 대출 close (1.3%) 등이 상승했는데 아람코 재개 및 해외 플랜트 발주 증가 기대감 유입이 긍정적인 영향을 준 것으로 추정된다. 시가총액 상위 종목을 보면 삼성전자는 전 거래일 대비 0.52% 상승한 7만7000원에 장을 끝냈다. 이어 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,500 전일대비 500 등락률 +0.24% 거래량 471,709 전일가 209,000 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래無노조·온라인판매 실험…GGM 생산 현대 캐스퍼 첫날 1만9000대현대차-LG, 인니 배터리셀 공장 기공식 "미래산업 경쟁력 확보" close (0.24%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 272,500 전일대비 9,500 등락률 +3.61% 거래량 570,512 전일가 263,000 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래 close (3.61%) 등이 상승마감했다. 반면 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 400,500 전일대비 2,000 등락률 -0.50% 거래량 706,503 전일가 402,500 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래[기자수첩]청년채용 늘려달라는 고용부장관개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑ close (0.5%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 122,500 전일대비 1,500 등락률 -1.21% 거래량 9,029,534 전일가 124,000 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래[기자수첩]청년채용 늘려달라는 고용부장관카카오, 지금 들어가도 될까요? close (-1.21%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 750,000 전일대비 5,000 등락률 -0.66% 거래량 120,387 전일가 755,000 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래 close (-0.66%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 718,000 전일대비 16,000 등락률 -2.18% 거래량 449,696 전일가 734,000 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합)[단독]LG엔솔, 씨아이에스 지분 투자 검토…'CIS+TSI'와 전략적 협업하나 close (-2.18%) 등은 내렸다.

코스닥지수도 전 거래일 대비 0.49%(5.05포인트) 오른 1042.79로 장을 끝냈다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.18%(1.83포인트) 상승한 1039.57로 장을 출발한 뒤 오름세를 지속했다. 이날 코스닥시장에선 외국인 투자자들이 413억원어치 주식을 순매수했고 개인과 기관은 각각 56억원, 236억원어치 주식을 팔아치웠다.

업종별로 보면 정보기기(1.51%), 유통(1.46%), 오락?문화(1.25%), 제약(1.16%) 순으로 상승률이 높았다. 시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 114,300 전일대비 3,400 등락률 +3.07% 거래량 596,828 전일가 110,900 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감강보합 출발 코스피…3150 근접 close (3.07%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 444,900 전일대비 8,100 등락률 +1.85% 거래량 869,850 전일가 436,800 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래어디까지 가나…또 오른 2차전지 소재 대장주들“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (1.85%), 에이치엘비(3.11%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 154,300 전일대비 5,600 등락률 +3.77% 거래량 280,212 전일가 148,700 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감 close (3.77%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 84,300 전일대비 1,400 등락률 +1.69% 거래량 650,968 전일가 82,900 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감 close (1.69%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 154,500 전일대비 700 등락률 +0.46% 거래량 1,331,473 전일가 153,800 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후들어 상승전환…3160선 거래어디까지 가나…또 오른 2차전지 소재 대장주들개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑ close (2.97%) 등 대부분 종목이 오름세를 보였다.

이경민 대신증권 연구원은 “코로나19 델타변이 확산과 봉쇄조치로 중국 내수가 크게 부진했으나 오히려 이에 따른 정부 부양책 기대감이 유입되며 중국 증시가 오름세를 보였다”며 “위안화 강세 압력 완화, 원·달러 환율 하락 반전, 외국인 수급 개선으로 상승세가 뒷받침됐다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr