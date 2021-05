외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 4주 연속 매도세를 지속했다. 지난 한 주간 6조원이 넘게 팔아치웠다.

16일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 10일부터까지 14일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 6조7130억원을 순매도했다. 전주까지 1조원대 매도세를 보였으나 지난주에는 매도 규모가 대폭 커졌다. 외국인은 코스피시장에서 6조3584억원을, 코스닥시장에서는 3544억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 317,000 전일대비 4,500 등락률 +1.44% 거래량 319,487 전일가 312,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 SK텔레콤, 자사주 869만주 소각 완료··· “기업·주주가치 제고 가속화”'통신 3사' 중 LG유플만 설비투자 늘려…5G 망품질 숙제AI기업 선포한 SKT "7대 AI 가치 중심엔 사람"…경영시스템에 반영 close 이었다. 외국인은 지난 주 SK텔레콤을 775억원 순매수했다. 뒤이어 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 831,000 전일대비 10,000 등락률 -1.19% 거래량 91,373 전일가 841,000 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 역대급 '어닝쇼크' 발표날 주가 훨훨 난 엔씨소프트엔씨소프트, 1Q 영업익 567억…전년比 77%↓리니지 부진에 실적 급락…기관투자자 떠나는 엔씨 close 를 686억원 순매수했다. 이밖에 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 308,000 전일대비 1,000 등락률 +0.33% 거래량 114,256 전일가 307,000 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"신세계, 소비 폭발 시기 최대 수혜 기대"신세계 1분기 영업익 1236억원…전년 동기 대비 3659.2%↑신세계, 1분기 영업익 1236억 '깜짝실적'…분기 사상 최대 이익(종합) close (468억원), KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 31,000 전일대비 550 등락률 -1.74% 거래량 1,390,255 전일가 31,550 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 OTT 'KT시즌' 독립…'디지코' 향한 구현모 뚝심[차민영의 포스트IT]지니뮤직, KT시즌으로 최대주주 변경국내 최초 30만원대 5G폰…KT '갤럭시 점프' 사전예약 시작 close (437억원), 고려아연 고려아연 010130 | 코스피 증권정보 현재가 459,000 전일대비 10,500 등락률 -2.24% 거래량 90,025 전일가 469,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 철강 가격 호황에…펄펄 끓는 철강주기관, 5월 상승장 이끄나...연기금도 순매수 행진[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일 close (418억원), 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 92,600 전일대비 1,100 등락률 -1.17% 거래량 671,347 전일가 93,700 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 2주 연속 최다 순매수호텔신라, 9만원 회복…코로나 충격 벗어나나[클릭 e종목] "예상 웃돈 1Q 영업익…호텔신라, 빠르게 회복중" close (366억원), 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 212,500 전일대비 2,500 등락률 -1.16% 거래량 135,934 전일가 215,000 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 '어닝 서프라이즈' 이어지는 보험업계…"위기에 더 빛났다"자동차보험료 인상 물건너가나…손보사들 호실적에 눈치[클릭 e종목]"삼성화재, 기대를 상회한 실적...목표가 15% ↑" close (340억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 948,000 전일대비 82,000 등락률 +9.47% 거래량 1,010,588 전일가 866,000 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 코스피 1.07% 상승 마감.. 8만전자 재입성코스피 장중 1%대 상승.. 코스닥은 2%대모더나 한국 온다…'직접투자·위탁생산' 투트랙 close (324억원), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 203,000 전일대비 200 등락률 -0.10% 거래량 38,799 전일가 203,200 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"휴젤, 코로나 영향 벗어나"…해외 판매 본격화휴젤, 사상 최대 분기 실적…영업이익률 46.2% 달해휴젤, 리도카인 HA필러 3종 콜롬비아 품목허가 획득 close (314억원), 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 291,500 전일대비 1,500 등락률 +0.52% 거래량 156,262 전일가 290,000 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 2주 연속 최다 순매수외국인, 2주 연속 '팔자'…삼성전자 팔고 LG화학 사고 화장품 회복 신호탄 쏜 아모레퍼시픽·LG생건, 주가는 엇갈리네 close (299억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 1,600 등락률 +2.04% 거래량 16,450,920 전일가 78,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 삼성 냉장고, 독일·스웨덴·이탈리아서 잇단 '최고' 평가 'K반도체' 반격 시작…삼성전자·현대차 손잡는다코스피 1.07% 상승 마감.. 8만전자 재입성 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 2조6480억원 순매도했다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 118,500 전일대비 1,000 등락률 +0.85% 거래량 3,227,201 전일가 117,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 코스피 1.07% 상승 마감.. 8만전자 재입성코스피 장중 1%대 상승.. 코스닥은 2%대SK하이닉스, 파운드리 증설 3가지 시나리오 close 를 7254억원 팔았다. 이밖에 SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 141,000 전일대비 3,000 등락률 -2.08% 거래량 1,510,892 전일가 144,000 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 약세장에 안 떠는 동학개미들SK IET, 오는 13일 기업설명회 개최반도체 투자 발표! “삼성전자” 국가 반도체 전략 최대 수혜株 close (4664억원), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 164,500 전일대비 4,000 등락률 +2.49% 거래량 760,774 전일가 160,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 약세장에 안 떠는 동학개미들삼성 공채 온라인 GSAT, 돌발 상황 없이 마쳐…응시생들 "대체로 평이"(상보)외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 2주 연속 최다 순매수 close (2404억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 500 등락률 -0.46% 거래량 2,276,082 전일가 109,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 11만원 무너진 카카오… 콘텐츠 믿고 간다약세장에 안 떠는 동학개미들외국인 3일간 6兆 매도…코스피 3120선으로 후퇴 close (1973억원), HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 43,700 전일대비 750 등락률 -1.69% 거래량 20,548,921 전일가 44,450 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 HMM, 1분기 영업익 1조193억원…사상 최대 실적HMM, 1분기 영업익 1조원 돌파 사상 최대…'어닝서프라이즈'HMM, 8650억원 규모 파생상품거래 손실 발생 close (1933억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 229,000 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 1,357,407 전일가 229,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 콩고민주공화국에 팰리세이드 500대 수출…현대차 "新시장 개척 신호탄"'K반도체' 반격 시작…삼성전자·현대차 손잡는다신차 출시 “현대차”가 공식 인증! 전 세계 3개 기업만 판매한다! close (1678억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 73,900 전일대비 1,700 등락률 +2.35% 거래량 1,058,711 전일가 72,200 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 약세장에 안 떠는 동학개미들'공매도 재개' 장 초반 코스피 약보합세 외국인, 2주 연속 '팔자'…삼성전자 팔고 LG화학 사고 close (1529억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 269,000 전일대비 11,000 등락률 +4.26% 거래량 883,903 전일가 258,000 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 SK루브리컨츠 "올해 전기차 시장 확대에 윤활유 판매 2배 증가 예상"[특징주]"SK이노베이션, 인플레 수혜주였네"…깜짝 실적에 강세SK이노, 1년 만에 흑자전환…내년 말부터 배터리 사업 이익 close (1156억원), 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 244,000 전일대비 7,500 등락률 +3.17% 거래량 683,359 전일가 236,500 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 약세장에 안 떠는 동학개미들[e공시 눈에 띄네] 코스피-11일[특징주]회장님 사표의 법칙?…금호석유 몸값 '껑충' close (982억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

당분간 외국인의 IT 수급 방향성에 주목할 필요가 있다는 의견이다. 노동길 NH투자증권 연구원은 "한국, 대만 등 아시아 주식시장은 반도체 업황 고점 통과 관련 의구심, 글로벌 IT 공급망 차질 우려 등으로 조정이 지속되고 있다"면서 "외국인 투자자는 IT 비중이 높은 아시아 지역 주식시장에 대한 순매도를 확대하고 있는데 국내 반도체 업황 관련 의구심 해소에는 당분간 시간이 필요해 외국인 투자자들의 IT 수급 방향성에 주목할 필요가 있다"고 말했다. 경기민감주는 회복세를 보일 것이란 전망이다. 노 연구원은 "국내 경기민감주는 외국인 투자자 프로그램 성격 순매도와 미국 인플레이션 지표 급등에 따라 하락한 바 있다"면서 "외국인 프로그램 성격 순매도 강도는 향후 약화될 수 있고 인프라 투자안 통과 관련 민주당의 입장을 재확인한 만큼 경기민감주는 회복세를 보일 수 있을 것"이라고 설명했다.

