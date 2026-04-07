자기주식 소각 기업은 99사

주주가치 존중 문화 확산

밸류업 공시 컨설팅 제공 예정

지난달 기업가치 제고 계획을 신규 공시한 기업이 400개사를 넘은 것으로 나타났다.

6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 등이 표시돼 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

7일 한국거래소에 따르면 지난달 기업가치 제고 계획을 신규 공시한 기업은 등 409개사로, 이 중 405개사가 고배당 기업에 해당했다.

지난해 12월 조세특례제한법이 개정되며 주식 배당소득 분리과세가 도입됐고, 최근에는 배당소득 과세특례 대상인 고배당 기업의 공시 방법을 규정한 시행령 개정안이 국무회의에서 의결됐다.

고배당 기업은 앞으로 정기주주총회에서 이익배당을 결의한 다음 날까지 직전 사업연도의 배당소득·배당성향 등을 포함한 기업가치 제고계획을 공시하게 됐다.

누적 밸류업 공시 기업은 총 590개사다. 시장별로 보면 코스피 307개사, 코스닥 283개사다. 같은 기간 이전 공시에 대한 이행평가를 포함한 주기적 공시를 낸 기업도 84곳으로 증가했다. 지난달에만 금호석유화학 금호석유화학 close 증권정보 011780 KOSPI 현재가 121,100 전일대비 3,100 등락률 +2.63% 거래량 102,235 전일가 118,000 2026.04.07 15:25 기준 관련기사 금호석유화학, ‘스페셜티’로 정면돌파…불확실성 뚫고 고도화 박차 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 석유화학업계 한자리에…신학철 "제구포신으로 체질 전환" 전 종목 시세 보기 , S-Oil S-Oil close 증권정보 010950 KOSPI 현재가 118,000 전일대비 6,600 등락률 +5.92% 거래량 840,352 전일가 111,400 2026.04.07 15:25 기준 관련기사 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 한신평, 에쓰오일 신용등급 'AA+' 상향…"전쟁 후 정제마진 개선" "S-Oil, 호르무즈 해협 봉쇄로 전화위복"[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 등 28곳이 주기적 공시를 제출했다.

지난달 말 기준 본공시 기업의 시가총액 비중은 전체 시장의 72.2%였다. 코스피 공시기업의 경우 코스피 시가총액의 79.2%로 집계됐다. 이들 기업 등으로 구성된 밸류업 지수 수익률은 코스피 상승률을 대폭 상회했다.

지난달 31일 밸류업 지수는 2248.59로 마감해 지수 산출 개시일인 2024년 9월 30일 대비 126.6% 상승했다. 같은 기간 코스피 상승률 94.8%도 31.8%포인트 상회했다.

밸류업 상장지수펀드(ETF) 13개 종목의 순자산 총액은 지난달 말 기준 2조6000억원을 기록하며 2024년 11월 4일 최초 설정 대비 439.4% 증가했다.

한편 지난달 자기주식 소각을 공시한 기업은 99개사로 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 193,200 전일대비 7,000 등락률 +3.76% 거래량 19,442,563 전일가 186,200 2026.04.07 15:25 기준 관련기사 [특징주]'1분기 실적 발표 기대감' 삼성전자 3%대↑ 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까 전 종목 시세 보기 (5조3000억원), SK SK close 증권정보 034730 KOSPI 현재가 312,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 110,251 전일가 312,500 2026.04.07 15:25 기준 관련기사 NH농협손보, 리벨리온에 100억원 전략적 지분투자 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 다음주 AI 반도체 '빅위크'…엔비디아 GTC·리사 수 방한 전 종목 시세 보기 (4조8000억원), 셀트리온 셀트리온 close 증권정보 068270 KOSPI 현재가 195,500 전일대비 200 등락률 +0.10% 거래량 305,772 전일가 195,300 2026.04.07 15:25 기준 관련기사 셀트리온 "美 의약품 관세 영향 완전 해소" 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 셀트리온, '짐펜트라' 임상 3상 사후 분석 결과 국제학술지 게재 전 종목 시세 보기 (1조7000억원) 등 대규모 주주환원이 활발히 이뤄졌다.

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거래소는 "상장기업이 기업가치 제고 계획을 원활히 작성할 수 있도록 이달 말부터 '밸류업 공시 컨설팅'을 제공할 예정"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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