코스피, 장중 사상 첫 3000 돌파…외국인·기관 매도로 2960선 하락마감

[아시아경제 오주연 기자] 6일 코스피가 장중 사상 처음으로 3000선을 돌파하며 코스피 출범 38년 만에 새로운 역사를 썼다. 그러나 이후 차익 실현 욕구가 커지면서 외국인과 기관의 쌍끌이 매도에 이날 지수는 2960선에서 하락 마감했다.

이날 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 대비 0.75% 하락한 2968.21로 장을 마쳤다. 그러나 오전 장중 3027.16까지 오르며 올해 '코스피 3000' 시대를 알렸다. 지난해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 지수가 1400대까지 하락한 이후 9개월여 만에 2배 상승한 코스피는 이후에도 개인 투자자들의 증시 참여에 힘입어 연일 사상 최고치 기록을 경신해왔다.

지난해 5월 2000선까지 회복한 코스피는 8월 이후 상승 속도가 둔화됐지만 11월 외국인이 돌아오면서 사상 최고가를 연일 경신, 결국 6일 장중 3000선까지 돌파하며 거침없이 상승했다.

그러나 지수가 3000선대에 이르자 차익을 실현하려는 물량들이 쏟아져나오면서 이날 코스피는 하락 마감했다.

수급별로 보면 코스피시장에서 외국인은 6690억원어치를 순매도했고, 기관은 1조3755억원어치를 팔아치웠다. 그러나 지수 하방을 지지한 것은 이번에도 개인이었다.

개인은 이날 코스피시장에서만 2조243억원어치를 사들이며 외국인과 기관이 토해낸 물량을 고스란히 받아냈다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,200 전일대비 1,700 등락률 -2.03% 거래량 41,192,596 전일가 83,900 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 '코스피 3000' 사수하라…장중 지수 2990선 떨어지자 2兆 쏘는 개미3000선 돌파 후 요동치는 코스피…장중 2970선까지 하락 후 반등2021년 삼성전자의 선택! 올해 반도체 종목! ‘이것’만 알면됩니다! close (-2.03%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 890,000 전일대비 3,000 등락률 -0.34% 거래량 512,417 전일가 893,000 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 실적까지 탄탄…"올해 최상단 3300"(종합)코스피 3000 돌파 후 다시 장중 2970선대까지 '출렁'…상승분 반납[코스피 3000]코스피 3000…이번엔 '실적'이 떠받친다 close (-0.34%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 817,000 전일대비 15,000 등락률 -1.80% 거래량 144,681 전일가 832,000 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 3000 돌파 후 다시 장중 2970선대까지 '출렁'…상승분 반납김택진 대표 등 '공학한림원 정회원' 등극역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감 close (-0.28%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 290,000 전일대비 2,500 등락률 -0.85% 거래량 1,371,461 전일가 292,500 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 3000 돌파 후 다시 장중 2970선대까지 '출렁'…상승분 반납[코스피 3000] 철강·화학부터 반도체까지…역사적 고점 뚫은 주도주들[e공시 눈에 띄네]코스피-5일 close (-0.85%) 등이 하락했고, SK하이닉스(0.38%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 395,500 전일대비 2,500 등락률 +0.64% 거래량 1,425,660 전일가 393,000 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 3000 돌파 후 다시 장중 2970선대까지 '출렁'…상승분 반납사상 첫 '코스피 3000' 시대 열렸다…장중 3020선 돌파, 1%대 강세[클릭 e종목]"카카오, 작년 4분기 호실적 기대" close (0.64%) 등은 상승했다.

이날 개인이 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자(1조113억원)였으며 이어 삼성전자 우선주, LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 137,500 전일대비 2,500 등락률 -1.79% 거래량 5,239,522 전일가 140,000 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 2021년 삼성전자의 선택! 올해 반도체 종목! ‘이것’만 알면됩니다!미리보는 'CES 2021'…일상 속 '혁신'과 '미래' 펼쳐진다[클릭 e종목] 성장의 축 바뀌고 있는 LG전자 close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 203,000 전일대비 6,500 등락률 -3.10% 거래량 2,829,508 전일가 209,500 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 코로나 위기 선방한 현대기아차, 작년 美 점유율 8년만에 최대 전망[코스피 3000] 철강·화학부터 반도체까지…역사적 고점 뚫은 주도주들현대차, 최근 5일 외국인 96만 1312주 순매수... 주가 20만 8000원(-0.72%) close , KODEX 레버리지, 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 54,500 전일대비 2,500 등락률 -4.39% 거래량 5,022,244 전일가 57,000 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 두산퓨얼셀, 특수관계인 보유 보통주 533만주 매각두산퓨얼셀, 300억원 규모 연료전지 시스템 장기유지보수계약 체결[e 공시 눈에 띄네]코스피-29일 close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 680,000 전일대비 6,000 등락률 -0.87% 거래량 666,787 전일가 686,000 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 실적까지 탄탄…"올해 최상단 3300"(종합)[코스피 3000]코스피 3000…이번엔 '실적'이 떠받친다코스피·코스닥, 사상 최고치 재차 경신하며 마감… 3000선·1000선 정조준 close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 353,500 전일대비 1,000 등락률 -0.28% 거래량 964,590 전일가 354,500 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 주가 35만 6000원.. 전일대비 0.42%3000선 돌파 후 요동치는 코스피…장중 2970선까지 하락 후 반등[사람人] 그룹 회장에서 다시 스타트업인으로 close 등이었다.

코스닥지수도 전 거래일 대비 0.44% 하락한 981.39로 장을 마쳤다. 오전 한때 990선까지 올랐던 코스닥지수는 이후 상승 탄력이 둔화되며 낙폭을 키웠다.

개인은 코스닥시장에서도 나홀로 매수세를 나타냈다. 이날 외국인과 기관이 각각 1128억원, 2406억원어치를 내다판 데에 반해 개인은 3879억원어치를 사들였다.

개인이 가장 많이 사들인 종목은 테스 테스 095610 | 코스닥 증권정보 현재가 28,200 전일대비 1,050 등락률 -3.59% 거래량 978,145 전일가 29,250 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일테스, 69억원 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결테스, SK하이닉스와 168억원 규모 공급계약 체결 close , 웹젠 웹젠 069080 | 코스닥 증권정보 현재가 35,900 전일대비 1,300 등락률 -3.49% 거래량 1,188,315 전일가 37,200 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"웹젠, 신작 모멘텀 받을 시기"웹젠, 게임 테마 상승세에 7.25% ↑[클릭 e종목] "웹젠, 뮤아크엔젤·R2M 덕에 4Q 사상 최대 실적 전망" close , 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 150,300 전일대비 2,000 등락률 -1.31% 거래량 1,736,588 전일가 152,300 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 셀트리온헬스케어, 외국인 7만 2000주 순매도… 주가 -0.79%3000선 돌파 후 요동치는 코스피…장중 2970선까지 하락 후 반등사상 첫 '코스피 3000' 시대 열렸다…장중 3020선 돌파, 1%대 강세 close , 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 166,500 전일대비 2,000 등락률 -1.19% 거래량 300,875 전일가 168,500 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 사상 최고치 재차 경신하며 마감… 3000선·1000선 정조준역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감알테오젠, 주가 17만 800원.. 전일대비 -4.95% close 등이었다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어(-1.31%), 셀트리온제약(-1.92%), 에이치엘비(-8.14%) 등이 하락했으며 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 185,600 전일대비 1,600 등락률 +0.87% 거래량 468,516 전일가 184,000 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 3000선 돌파 후 요동치는 코스피…장중 2970선까지 하락 후 반등손절이냐, 존버냐...'진단키트 딜레마'사상 첫 '코스피 3000' 시대 열렸다…장중 3020선 돌파, 1%대 강세 close (0.87%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 253,600 전일대비 300 등락률 +0.12% 거래량 44,077 전일가 253,300 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달 close (0.12%) 등은 상승했다.

이경수 하나금융투자 연구원은 "개인들의 지수 상승 기여도는 급증하는 중"이라면서 "대주주 요건 회피 이슈로 인해 개인 수급이 빠졌다가 이슈 소멸 후 재차 개인수급이 유입되고 있는 종목에 대한 관심이 필요하다"고 전했다.

또한 "점차 중소형주가 유리한 국면이 다가올 것"이라면서 "최근 중소형주의 이익 모멘텀이 대형주에 비해 높은 편인데 경험적으로 중소형주의 이익 모멘텀이 상대적으로 높았을 때 성과 역시 높았다"고 분석했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr