외국인, 4주만에 '팔자'…배터리株는 담아

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 4주만에 순매도로 돌아섰다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 442,000 전일대비 10,500 등락률 +2.43% 거래량 1,316,269 전일가 431,500 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 [르포]국내 최대 '솔라시도 태양광발전단지' 가보니…계통체계·안전대책 완비하반기 온라인 삼성직무적성검사 첫날…응시자들 "불GSAT 없었다"핫이슈 PICK5 ? 블록체인, AI, 2차전지.. close 와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 611,000 전일대비 40,000 등락률 -6.14% 거래량 820,454 전일가 651,000 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 [르포]국내 최대 '솔라시도 태양광발전단지' 가보니…계통체계·안전대책 완비LG화학, 최근 5일 외국인 39만 4593주 순매수... 주가 61만 9000원(-4.92%)LG화학 임시주총 '이변은 없었다'…"배터리 신설 법인 IPO 일정 미정" close 등 배터리주는 대거 순매수했다.

1일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난달 26일부터까지 30일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1조5740억원을 순매도했다. 코스피시장에서 1조5513억원을, 코스닥시장에서는 229억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성SDI였다. 외국인은 지난 주 삼성SDI를 1826억원 순매수했다. 뒤이어 LG화학을 1492억원 사들였다. 이밖에 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 290,000 전일대비 8,500 등락률 -2.85% 거래량 939,833 전일가 298,500 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"네이버, 3분기 매출 전년比 24%↑...거침없는 성장세 시현"[클릭 e종목]"네이버, 3분기 호실적…성장 가능성 높다"산업차관, 코세페 첫행사 참여…"소비진작 모멘텀" close ·1123억원), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 210,000 전일대비 1,300 등락률 -0.62% 거래량 152,914 전일가 211,300 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 "방향은 걱정하지 않도록…" 대주주 3억원 유예 기대? 개미 투심 들었다놨다휴젤, 커뮤니티 활발... 주가 3.54%.코스피, 외국인·기관 '팔자'에 장초반 약세...2300선 등락 close (470억원), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 4,500 등락률 -3.26% 거래량 430,396 전일가 138,000 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 하반기 온라인 삼성직무적성검사 첫날…응시자들 "불GSAT 없었다"[클릭 e종목] "3Q 깜짝실적 삼성전기, 내년 영업익 1조 돌파 전망"삼성그룹주 주가상승! 실적까지 터진 ‘이 기업’! 시원하게 드립니다 close (227억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 682,000 전일대비 15,000 등락률 -2.15% 거래량 251,134 전일가 697,000 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 코스피, 1%대 하락 마감...코스닥은 810선 반등 성공코스피, 1.4%대 하락..."코로나19 재확산 여파"삼성바이오로직스, 美 진출…샌프란에 R&D센터 개소(종합) close (211억원), 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 300,000 전일대비 8,500 등락률 +2.92% 거래량 1,132,208 전일가 291,500 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 진단키트 대량 공급 소식에 ‘주가급등’! 지금입니다!녹십자, 코로나19(혈장치료/혈장치료제) 테마 상승세에 6.85% ↑녹십자, 이시간 주가 +1.3%.... 최근 5일 개인 25만 1296주 순매도 close (187억원), 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 117,000 전일대비 6,500 등락률 -5.26% 거래량 442,160 전일가 123,500 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "외부 호재 소진된 넷마블, 이젠 게임으로 승부해야"공정위, 네이버 이어 구글 정조준…"심사보고서 연내 발송"넷마블, 커뮤니티 활발... 주가 -9.21%. close (184억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,500,000 전일대비 7,000 등락률 -0.46% 거래량 26,906 전일가 1,507,000 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 광군제 다가온다…수혜주로 쏠리는 눈길코로나19 재확산에 美대선까지…불안한 투자자들 '팔자' 행렬(종합)숨죽인 韓증시…코스피·코스닥 동반 하락 close (171억원), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 84,000 전일대비 3,200 등락률 -3.67% 거래량 981,485 전일가 87,200 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 호실적 달성한 삼성·LG전자, 4분기 전망은?[컨콜]LG전자 "차량용 램프 경쟁력 위해 ZKW와 새 광원 개발 중"[컨콜 종합]LG 스마트폰, 5G 중저가 폰으로 돌파구 찾는다 close (156억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 56,600 전일대비 1,500 등락률 -2.58% 거래량 26,907,844 전일가 58,100 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 [르포]국내 최대 '솔라시도 태양광발전단지' 가보니…계통체계·안전대책 완비삼성전자, '비스포크 상업용 에어컨' 선봬호실적 달성한 삼성·LG전자, 4분기 전망은? close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 5604억원 순매도했다. 이어 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 50,100 전일대비 1,600 등락률 -3.09% 거래량 3,581,887 전일가 51,700 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 삼성전자우, 외국인 22만 4611주 순매도… 주가 -0.97%삼성전자우, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.7%[이건희 회장 별세]삼성전자 주가 향방은…"큰 영향 없을 것" close 를 1756억원 팔았다. 이밖에 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 8,500 등락률 -3.82% 거래량 507,996 전일가 222,500 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 여전히 저평가 통신서비스…3사 모두 도약 중페이커·농구스타가 e스포츠 대결?…"비대면시대, 스포츠마케팅도 변해야죠"한국 모바일 인터넷 속도, 두 달 연속 1위…"5G 효과" close (1522억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 241,000 전일대비 12,000 등락률 -4.74% 거래량 825,115 전일가 253,000 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 이시간 주가 -1.98%.... 최근 5일 개인 19만 3703주 순매수코스피, 1%대 하락 마감...코스닥은 810선 반등 성공코스피, 1.4%대 하락..."코로나19 재확산 여파" close (996억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 225,500 전일대비 12,500 등락률 -5.25% 거래량 888,786 전일가 238,000 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 현대모비스, 재택 근무제 공식 제도화…'스마트 워크' 전환 속도현대모비스, 3분기 영업이익 5983억원…전년동기대비 0.9%↓외국인, 3주 연속 '사자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고 close (960억원), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 110,500 전일대비 500 등락률 -0.45% 거래량 1,172,993 전일가 111,000 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 삼성물산, 이시간 주가 +1.8%.... 최근 5일 외국인 43만 1514주 순매도삼성물산, 이시간 주가 -2.65%.... 최근 5일 외국인 48만 909주 순매도삼성물산, 이시간 주가 -2.6%.... 최근 5일 기관 58만 3086주 순매수 close (608억원), 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 158,000 전일대비 7,000 등락률 -4.24% 거래량 362,898 전일가 165,000 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 다우, 아모레퍼시픽에 재활용 가능한 포장재 소재 공급[클릭 e종목] "아모레퍼시픽, 럭셔리 부문 호조…투자의견 매수 상향"아모레퍼시픽, 영업익 560억원…전년비 48%↓ close (584억원), 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 233,000 전일대비 6,000 등락률 -2.51% 거래량 344,849 전일가 239,000 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 사회적 거리두기 완화에도…개미들의 선택은 '차·화·전'외국인, 3주만에 '사자' 전환…코스피 사고 코스닥 팔고기관·외국인 보유 비중 확대 종목 및 최근이슈 분석 close (576억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 330,000 전일대비 13,000 등락률 -3.79% 거래량 553,748 전일가 343,000 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 코스닥 3%대 상승해 '800선' 탈환…코스피 상승 마감카카오, 최근 5일 개인 30만 2640주 순매수... 주가 34만 2000원(+2.4%)코스피, 오후에도 약세 흐름 이어가…코스닥 1%대 상승 close (564억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 776,000 전일대비 37,000 등락률 -4.55% 거래량 92,285 전일가 813,000 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 공정위, 네이버 이어 구글 정조준…"심사보고서 연내 발송"같은 'BBIG'인데…고전 면치 못하는 게임株좀처럼 힘 못쓰는 엔씨소프트…"장기적 투자포인트 변함없어" close (483억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인 수급은 점차 중립으로 변화하고 있다는 분석이다. 노동길 NH투자증권 연구원은 "외국인은 현물 수급 뿐만 아니라 선물 수급도 금융투자 차익거래를 경유해 코스피에 직접적으로 영향을 미치고 있다"면서 "9월 동시만기 이후 외국인 코스피200 선물 순매수는 -1324계약으로 매수 포지션을 축소하고 있는데 외국인 선물 매수 포지션이 여전히 2만 계약을 상회한다는 점에서 시각 변화까지는 아니더라도 점차 중립으로 변화하는 모습"이라고 말했다. 이어 노 연구원은 "지난달 29일 외국인 현선물 순매도는 삼성전자 배당 및 주주환원 정책 지연에 대한 실망감이 가중된 결과"라며 "다만 주주환원 잔여 재원 공유와 정책을 내년 1월말 발표할 예정이라는 점에서 배당 확대 및 주주정책 개선 기대감 자체는 지속될 것으로 예상돼 이에 따른 외국인 현선물 수급은 일부 되돌림이 나올 수 있다"고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr