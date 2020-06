LG헬로비전, 단독주택 인터넷 속도 2배 높인다

[아시아경제 김흥순 기자] LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 4,240 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,350 2020.06.15 07:45 장시작전(20분지연) close 이 모든 권역의 단독주택에 1기가 속도의 기가 인터넷 서비스를 제공한다고 15일 밝혔다. 기존 500메가 속도의 인터넷만 가능했던 단독주택 거주 가입자들도 아파트와 비슷한 속도로 2배 빠른 인터넷을 즐길 수 있게 되는 것이다.

LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 4,240 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,350 2020.06.15 07:45 장시작전(20분지연) close 은 지난 2월 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,750 2020.06.15 07:45 장시작전(20분지연) close 의 인터넷망을 임차해 기가급 인터넷 커버리지를 99%로 확대한데 이어 인프라를 고도화했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 재택근무와 온라인 학습이 활발해지면서 가정 내 원활한 네트워크 환경이 중요해진 점을 고려했다고 LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 4,240 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,350 2020.06.15 07:45 장시작전(20분지연) close 은 설명했다.

그러면서 "보통 단독주택은 수익성이 낮아 아파트 대비 기가 인프라 투자가 더딘 편이었다"며 "앞으로도 지역·환경에 따른 정보화 격차 완화와 기가 인터넷 대중화에 힘쓸 계획"이라고 덧붙였다.

LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 4,240 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,350 2020.06.15 07:45 장시작전(20분지연) close 의 1기가 인터넷과 UHD 방송을 결합한 대표 상품의 3년 약정가는 2만원대로 타 통신사 대비 약 1만원 가량 저렴하다. 이동통신 3사의 모바일 서비스와 결합 시에도 20% 할인을 받을 수 있다.

장상규 LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 4,240 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,350 2020.06.15 07:45 장시작전(20분지연) close 홈사업그룹 상무는 "권역 내 단독주택 지역에 한층 향상된 인터넷 서비스를 제공함으로써 '온택트(온라인을 통해 대면하는 방식)' 시대 케이블 재도약의 발판을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "고객 만족도를 높이기 위해 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,750 2020.06.15 07:45 장시작전(20분지연) close 와의 협력을 지속해 나가겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr