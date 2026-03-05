하이원리조트 '오리엔', 시그니처 짬뽕 열풍

입소문 타며 전년 대비 매출 2배 '껑충'

표준 레시피·프리미엄 해물로 만든 인생 짬뽕

강원랜드(대표이사직무대행 남한규)가 운영하는 하이원리조트의 대표 중식당 '오리엔'의 시그니처 메뉴 '짬뽕'이 고객들 사이에서 입소문을 타며 매출 성장세를 이어가고 있다고 5일 밝혔다.

오리엔은 지난 한 해 동안 짬뽕 6만4826그릇을 판매하며 큰 호응을 얻었다. 이는 2024년 판매량 3만3138그릇 대비 약 96% 증가한 수치로, 두 배 가까운 성장세를 기록한 것이다.

오리엔에서 맛볼 수 있는 푸짐한 고기와 해산물이 어우러진 깊고 진한 육수의 '황제짬뽕'과 큼직한 갑오징어의 쫄깃한 식감과 얼큰한 국물이 조화를 이루는 '갑오징어짬뽕' 역시 꾸준한 인기를 얻고 있다. 또한, 여름철에는 계절 한정 메뉴로 색다른 매력을 더하는 '냉짬뽕'은 시원하고 칼칼한 육수로 무더위를 식혀주는 별미로 방문객들이 많이 찾는 인기 메뉴다.

해산물의 깊은 풍미와 얼큰한 국물이 특징인 하이원 짬뽕은 푸짐한 구성과 합리적인 가격으로 높은 고객 만족도를 보여 사계절 인기를 이어가는 대표 메뉴로 자리 잡고 있다. SNS와 온라인 커뮤니티에서도 '하이원에 가면 꼭 먹어야 할 메뉴'로 언급되고 있다.

나진선 강원랜드 조리팀장은 "이번 오리엔의 성과는 단순한 메뉴 흥행을 넘어, 하이원리조트 전체 조리 부문이 글로벌 수준으로 도약할 수 있다는 가능성을 보여준 사례"라며 "중식당의 성과를 시작으로 리조트 모든 식음업장이 각자의 정체성과 품격을 살려 글로벌 미식리조트로 성장 시키겠다"고 말했다.

한편, 하이원리조트는 일식당 '린카', 양식당 '라비스타' 이어 한식당 오픈을 준비하며 식음 콘텐츠를 확대하고 방문이 곧 특별한 추억이 될 수 있도록 경쟁력 강화에 나설 계획이다.

정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



