롤러코스터 코스피, 3900 터치 후 1% 하락 마감

김진영기자

입력2025.10.23 15:57

23일 사상 처음으로 장 중 3900선을 돌파하며 새 역사를 쓴 코스피가 롤러코스터 장세 끝에 하락 마감했다.


이날 코스피는 전일 대비 38.12포인트(0.98%) 떨어진 3845.56에 장을 마감했다. 앞서 47.89포인트(1.23%) 내린 3835.79로 출발했던 지수는 장 중 사상 처음으로 3900선을 돌파하며 역대 최고치를 재차 경신했으나 다시 약세로 전환하는 모습을 보였다.

연합뉴스

외국인과 기관이 각각 4090억원, 3972억원어치를 내다 판 가운데 개인이 홀로 7474억원을 순매수하며 지수를 떠받쳤다. 코스피200 선물시장에선 기관이 4079억원을 사들였고 개인과 외국인은 각각 2956억원, 642억원 순매도했다.

임정은 KB증권 연구원은 "미 증시 약세에 갭 하락 출발한 코스피는 개인 매수세를 기반으로 놀라운 상승세를 보이며 사상 처음으로 3900선을 터치했으나 차익실현 압력이 높아지며 하락 마감했다"며 "환율 변동성과 차익실현 움직임에 금일 숨 고르기가 나타났으나 견조한 증시 흐름은 지속될 것"으로 전망했다.


코스피 시가총액 상위권은 대부분 하락 마감했다. 현대차 (-3.45%), 두산에너빌리티 (-3.42%), 기아 (-2.62%), 삼성전자 (-2.13%), LG에너지솔루션 (-1.54%), 삼성바이오로직스 (-0.94%), KB금융 (-0.86%), HD현대중공업 (-0.69%), SK하이닉스 (-0.62%)가 내렸다. 한화에어로스페이스 는 4.17% 올랐다.


같은 날 코스닥은 7.12포인트(0.81%) 내린 872.03에 장을 마감했다. 앞서 지수는 5.02포인트(0.57%) 밀린 874.13에 출발한 뒤 장 중 강세로 전환하는 모습을 보였으나, 다시 약세로 돌아선 뒤 낙폭이 확대됐다. 기관이 홀로 4279억원어치를 사들일 동안 개인과 외국인이 각각 3020억원, 751억원을 팔아치웠다.

코스닥 시총 상위권은 다소 혼조세로 마감했다. 에코프로 (-6.75%), 에코프로비엠 (-3.51%), 삼천당제약 (-2.67%), 레인보우로보틱스 (-1.92%), 펩트론 (-1.91%), 에이비엘바이오 (-1.51%), 리가켐바이오 (-1.47%)이 하락했다. HLB (0.34%), 알테오젠 (0.33%), 파마리서치 (0.18%)는 상승 마감했다.


업종별로는 무역(+8.12%), 전기장비(+7.51%), 인터넷 소매(+3.80%), 우주항공 국방(+2.93%), 전문소매(+2.19%)가 올랐다. 반면 미디어 서비스(-4.17%), 전기 유틸리티(-3.42%), 건강관리기술(-3.19%), 자동차(-2.88%)는 하락 마감했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
