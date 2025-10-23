롤러코스터 코스피, 3900 터치 후 1% 하락 마감

23일 사상 처음으로 장 중 3900선을 돌파하며 새 역사를 쓴 코스피가 롤러코스터 장세 끝에 하락 마감했다.

이날 코스피는 전일 대비 38.12포인트(0.98%) 떨어진 3845.56에 장을 마감했다. 앞서 47.89포인트(1.23%) 내린 3835.79로 출발했던 지수는 장 중 사상 처음으로 3900선을 돌파하며 역대 최고치를 재차 경신했으나 다시 약세로 전환하는 모습을 보였다.

외국인과 기관이 각각 4090억원, 3972억원어치를 내다 판 가운데 개인이 홀로 7474억원을 순매수하며 지수를 떠받쳤다. 코스피200 선물시장에선 기관이 4079억원을 사들였고 개인과 외국인은 각각 2956억원, 642억원 순매도했다.

임정은 KB증권 연구원은 "미 증시 약세에 갭 하락 출발한 코스피는 개인 매수세를 기반으로 놀라운 상승세를 보이며 사상 처음으로 3900선을 터치했으나 차익실현 압력이 높아지며 하락 마감했다"며 "환율 변동성과 차익실현 움직임에 금일 숨 고르기가 나타났으나 견조한 증시 흐름은 지속될 것"으로 전망했다.

코스피 시가총액 상위권은 대부분 하락 마감했다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 252,000 전일대비 9,000 등락률 -3.45% 거래량 900,910 전일가 261,000 2025.10.23 15:30 기준 관련기사 현대차그룹·부산항만공사, AI 기반 스마트항만 구축 '맞손'반도체 슈퍼사이클 기대감, 장비·소재주 동반 상승세 강화코스피, 사상 첫 3900 터치…'사천피' 눈앞 전 종목 시세 보기 close (-3.45%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 76,300 전일대비 2,700 등락률 -3.42% 거래량 5,538,675 전일가 79,000 2025.10.23 15:30 기준 관련기사 코스피, 사상 첫 3900 터치…'사천피' 눈앞코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트 전 종목 시세 보기 close (-3.42%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 115,000 전일대비 3,100 등락률 -2.62% 거래량 949,328 전일가 118,100 2025.10.23 15:30 기준 관련기사 한국 찾은 '테니스 전설' 나달 "신인 시절부터 기아와 함께 성장"코스피, 사상 첫 3900 터치…'사천피' 눈앞연 4%대 금리로 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지 당일 가능 전 종목 시세 보기 close (-2.62%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 96,500 전일대비 2,100 등락률 -2.13% 거래량 18,259,577 전일가 98,600 2025.10.23 15:30 기준 관련기사 반도체 슈퍼사이클 기대감, 장비·소재주 동반 상승세 강화코스피, 사상 첫 3900 터치…'사천피' 눈앞삼성전자, 윈도우10 지원종료 맞아 한 달간 노트북 무료점검 전 종목 시세 보기 close (-2.13%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 447,500 전일대비 7,000 등락률 -1.54% 거래량 300,756 전일가 454,500 2025.10.23 15:30 기준 관련기사 코스피, 사상 첫 3900 터치…'사천피' 눈앞코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세증시 숨 돌릴 때 에코프로 두자릿수 '독주'…매수는 글쎄 전 종목 시세 보기 close (-1.54%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,162,000 전일대비 11,000 등락률 -0.94% 거래량 69,507 전일가 1,173,000 2025.10.23 15:30 기준 관련기사 코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세[클릭 e종목]"삼성바이오, 인적분할 후 패시브 수급 충격 제한적"코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트 전 종목 시세 보기 close (-0.94%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 114,800 전일대비 1,000 등락률 -0.86% 거래량 763,855 전일가 115,800 2025.10.23 15:30 기준 관련기사 코스피, 사상 첫 3900 터치…'사천피' 눈앞코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트 전 종목 시세 보기 close (-0.86%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 577,000 전일대비 4,000 등락률 -0.69% 거래량 204,787 전일가 581,000 2025.10.23 15:30 기준 관련기사 연 4%대 금리로 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지 당일 가능HD현대重·HD현대미포, 합병안 주주총회 통과코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (-0.69%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 478,500 전일대비 3,000 등락률 -0.62% 거래량 3,320,834 전일가 481,500 2025.10.23 15:30 기준 관련기사 반도체 슈퍼사이클 기대감, 장비·소재주 동반 상승세 강화코스피, 사상 첫 3900 터치…'사천피' 눈앞코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (-0.62%)가 내렸다. 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,049,000 전일대비 42,000 등락률 +4.17% 거래량 284,405 전일가 1,007,000 2025.10.23 15:30 기준 관련기사 코스피, 사상 첫 3900 터치…'사천피' 눈앞코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세HMM, 한화그룹·KR과 '무탄소 추진체계' 공동개발 MOU 전 종목 시세 보기 close 는 4.17% 올랐다.

같은 날 코스닥은 7.12포인트(0.81%) 내린 872.03에 장을 마감했다. 앞서 지수는 5.02포인트(0.57%) 밀린 874.13에 출발한 뒤 장 중 강세로 전환하는 모습을 보였으나, 다시 약세로 돌아선 뒤 낙폭이 확대됐다. 기관이 홀로 4279억원어치를 사들일 동안 개인과 외국인이 각각 3020억원, 751억원을 팔아치웠다.

코스닥 시총 상위권은 다소 혼조세로 마감했다. 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 81,500 전일대비 5,900 등락률 -6.75% 거래량 2,047,823 전일가 87,400 2025.10.23 15:30 기준 관련기사 코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세로봇 산업, 정부 투자·규제 완화 기대감에 상승축으로 부상증시 숨 돌릴 때 에코프로 두자릿수 '독주'…매수는 글쎄 전 종목 시세 보기 close (-6.75%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 159,400 전일대비 5,800 등락률 -3.51% 거래량 650,815 전일가 165,200 2025.10.23 15:30 기준 관련기사 코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세증시 숨 돌릴 때 에코프로 두자릿수 '독주'…매수는 글쎄코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트 전 종목 시세 보기 close (-3.51%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 200,500 전일대비 5,500 등락률 -2.67% 거래량 81,478 전일가 206,000 2025.10.23 15:30 기준 관련기사 코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락숨 고르는 코스피, 3820대서 마감…코스닥도 하락 전환 전 종목 시세 보기 close (-2.67%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 332,500 전일대비 6,500 등락률 -1.92% 거래량 126,472 전일가 339,000 2025.10.23 15:30 기준 관련기사 코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락 전 종목 시세 보기 close (-1.92%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 257,000 전일대비 5,000 등락률 -1.91% 거래량 80,896 전일가 262,000 2025.10.23 15:30 기준 관련기사 코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락 전 종목 시세 보기 close (-1.91%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 85,000 전일대비 1,300 등락률 -1.51% 거래량 366,817 전일가 86,300 2025.10.23 15:30 기준 관련기사 코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락 전 종목 시세 보기 close (-1.51%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 134,200 전일대비 2,000 등락률 -1.47% 거래량 186,548 전일가 136,200 2025.10.23 15:30 기준 관련기사 코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트숨 고르는 코스피, 3820대서 마감…코스닥도 하락 전환 전 종목 시세 보기 close (-1.47%)이 하락했다. HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 44,350 전일대비 150 등락률 +0.34% 거래량 511,236 전일가 44,200 2025.10.23 15:30 기준 관련기사 코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락 전 종목 시세 보기 close (0.34%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 453,000 전일대비 1,500 등락률 +0.33% 거래량 211,966 전일가 451,500 2025.10.23 15:30 기준 관련기사 코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트연 4%대 부담 없는 금리로 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지 전 종목 시세 보기 close (0.33%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 564,000 전일대비 1,000 등락률 +0.18% 거래량 63,402 전일가 563,000 2025.10.23 15:30 기준 관련기사 코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락 전 종목 시세 보기 close (0.18%)는 상승 마감했다.

업종별로는 무역(+8.12%), 전기장비(+7.51%), 인터넷 소매(+3.80%), 우주항공 국방(+2.93%), 전문소매(+2.19%)가 올랐다. 반면 미디어 서비스(-4.17%), 전기 유틸리티(-3.42%), 건강관리기술(-3.19%), 자동차(-2.88%)는 하락 마감했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



