용인시, 공직자 대상 ‘반도체 역량 강화 교육’ 실시

조홍종 교수 초청 강연…LNG·SMR 등 전력 체계 구축 전략 제시

이상일 시장 “반도체 국가산단 성공, 정부 차원 전력망 지원 절실”

경기 용인특례시(시장 이상일)는 20일 시청 에이스홀에서 시 소속 공직자들의 행정 대응 역량을 높이기 위한 '반도체 역량 강화 교육'을 실시했다고 밝혔다.

이상일 용인특례시장이 20일 공직자 대상 반도체 교육에 참석해 인사말 하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 원삼면 용인반도체클러스터 일반산업단지(SK하이닉스)와 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산업단지(삼성전자), 기흥 삼성전자 미래연구단지 등 용인 내에 조성 중인 '초대형 반도체 생태계'의 핵심 현안을 공유하고, 전력 인프라 등 산적한 과제에 대한 공직자들의 이해도를 높이기 위해 마련됐다.

교육에는 이상일 시장을 비롯한 시 공직자들이 참석했으며, 조홍종 단국대학교 경제학과 교수가 강연을 맡았다.

조홍종 교수는 기후에너지환경부 제12차 전력수급기본계획 위원과 산업통상자원부 장관 정책자문위원, 한국자원경제학회 회장 등을 맡고 있는 에너지·전력 분야 전문가로, 반도체 클러스터 조성과 전력 인프라 구축 전략에 대한 전문적인 분석을 제공했다.

조 교수는 강연에서 인공지능(AI) 확산에 따른 전력 수요 급증과 이에 대응하는 글로벌 에너지 정책 흐름을 설명하며 "AI 시대의 산업 경쟁력은 결국 전력 확보 능력에 달려 있다"고 강조했다.

이상일 용인특례시장이 20일 공직자 대상 반도체 교육에 참석해 질의 하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

특히 미국과 중국 등 주요국이 데이터센터와 전력 인프라를 국가 전략 차원에서 확대하고 있는 사례를 소개하며, 전기 생산부터 송전망, 에너지 저장 설비까지 아우르는 '통합 전력 인프라 구축'이 반도체·AI 등 첨단 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소라고 짚었다.

조 교수는 "전 세계적으로 AI 데이터센터와 반도체 산업 주도권을 확보하기 위해 전력 생산과 송전망 구축에 국가적 지원이 집중되고 있다"며 "산업 경쟁이 에너지 인프라 경쟁으로 확장되고 있는 상황에서 우리나라 역시 위기의식을 갖고 대응할 필요가 있다"고 강조했다.

용인 반도체 클러스터 전력 공급과 관련해서는 "반도체 산업은 단 한 번의 전력 중단도 허용되지 않는 산업"이라며 "전력 수급의 안정성이 중요하다"고 설명했다.

전력은 공급이 부족하거나 과잉일 경우 모두 계통 불안정으로 이어져 정전이 발생할 수 있는데, 최근 확대되고 있는 에너지원인 재생에너지의 경우 변동성이 커 안정적인 전력 공급을 보장하기 어려운 만큼 이를 보완할 수 있는 전원 확보가 병행돼야 한다고 했다.

용인특례시가 20일 조홍종 단국대 교수를 초청해 공직자 대상 반도체 교육을 실시하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이에 따라 "재생에너지의 변동성과 전력 수급 불균형에 대응하기 위해 석탄·원자력 등 전통 전원과 재생에너지, 에너지 저장 설비를 결합한 '유연한 전력 운영 체계' 구축이 필요하다"고 강조했다.

특히 용인 반도체 클러스터의 안정적인 전력 공급을 위해서는 "신규 LNG 복합발전소 등 발전설비 확충과 함께 송전선로 건설, 변전소 신설·증설 등 전력망 인프라 조성이 신속히 진행해야 한다"고 말했다.

이와 함께 평택·당진 등 서해안 권역을 활용한 전력 공급 방안도 대안으로 제시했으며, 장기적으로는 소형모듈원전(SMR) 등 미래 전원 도입을 검토해 전력 공급의 안정성과 확장성을 동시에 확보할 필요가 있다고 제언했다.

이상일 시장은 직원들과 함께 처음부터 끝까지 교육을 듣고 강연자에게 질의도 하며 교육에 적극 참여했다.

AD

이상일 시장은 "매우 몰입도 높고, 전문성 있는 강의를 해주신 조홍종 교수님께 감사드리고, 반도체 산업과 전력 문제에 대해 많은 것을 배울 수 있는 의미 있는 시간이었다"며 "전문가의 설명을 들으며 관련 분야에 대한 이해가 깊어지는 동시에 산업 경쟁 환경에 대한 책임감과 고민도 더욱 커졌다"고 말했다.

용인특례시가 20일 조홍종 단국대 교수를 초청해 공직자 대상 반도체 교육을 실시하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이어 이 시장은 "글로벌 경쟁이 치열해지는 상황에서 우리 반도체 산업이 뒤처지지 않도록 각자의 자리에서 역할을 다하는 것이 중요하다"며 "용인시에서 진행되는 첨단시스템반도체 국가산단 조성 등의 프로젝트가 계획대로 차질없이 진행되도록 정부는 송전반대 단체 등을 설득하는 등 특별한 노력을 기울여야 한다"고 강조했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>