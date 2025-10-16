삼성·신한·BC·하나 등 카드사, 신세계百과 '오메이징 페스타'

구매액 7% 신백리워드 적립

삼성카드 삼성카드 029780 | 코스피 증권정보 현재가 49,500 전일대비 200 등락률 +0.41% 거래량 27,076 전일가 49,300 2025.10.16 10:45 기준 관련기사 삼성카드, 日 JCB브랜드 삼성카드 4종 출시3분기 인기카드 '삼성카드 탭탭 O'…7년만에 정상등극삼성카드, '에코 패키지' 세계 3대 디자인어워드 석권 전 종목 시세 보기 close , 신한카드, BC카드, 하나카드 등 주요 카드사들이 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 176,900 전일대비 2,400 등락률 +1.38% 거래량 15,245 전일가 174,500 2025.10.16 10:45 기준 관련기사 하나카드, 신세계와 '오메이징 카드 페스타' 진행"소비심리 회복·外人 방문에 유통업종 실적↑ "[클릭e종목]신세계百, K패션 브랜드와 도쿄 시부야서 팝업스토어 운영 전 종목 시세 보기 close 백화점과 오는 26일까지 '오(5)메이징 카드 페스타' 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

명품·패션·잡화 단일 브랜드, 여성·남성패션 단일 브랜드 에서 신세계 제휴카드로 결제하는 고객에게 최대 7% 신백리워드 적립 혜택을 제공하는 게 핵심이다.

신백리워드 쿠폰 증정 행사도 진행한다. 신백멤버스에 가입하고 신세계백화점 애플리케이션 알림을 허용한 고객 대상이다. 이들에게는 스위트·델리 5000원, 식당가 5000원, 워치·주얼리 5만원, 패션·잡화 2만원 등 할인 쿠폰을 준다.

무이자, 캐시백 행사도 한다.

예를 들어 삼성카드의 경우 신세계 제휴 카드로 5만원 이상 결제시 2~5개월 무이자 할부 이벤트를 한다. 오는 19일까지 해당 카드로 100만원 이상 단일 결제하면 2만원을 캐시백해준다.

삼성카드 관계자는 "앞으로도 고객들의 다양한 취향을 만족시킬 수 있는 이벤트를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

김민권 BC카드 상무는 "오메이징 카드 페스타 참여는 BC카드가 고객 생활 밀착형 혜택을 강화하기 위해 시행한 전략적 이벤트"라며 "앞으로도 신세계와 함께 다양한 혜택을 마련하겠다"고 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>