본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

조현상 HS효성 부회장, 베트남 또럼 서기장 '명예박사' 추천…한·베 경제외교 가교 역할

오지은기자

입력2025.08.12 08:53

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조 부회장, 한·베 협력위원장 등 통해 교류
연세대에 직접 추천서 전달…민간 외교 앞장
HS효성, 20여년간 베트남에 생산기지 건립

연세대학교가 또 럼(To Lam) 베트남 공산당 서기장에게 명예 정치학 박사 학위를 수여했다. 이번 수여에는 조현상 HS효성 부회장의 추천과 적극적인 지원이 결정적 역할을 한 것으로 전해졌다.


HS효성은 12일 조 부회장이 연세대 교육학과 90학번 동문으로서 직접 작성한 추천서를 학교 측에 전달했다고 밝혔다. 조 부회장은 또 럼 서기장이 베트남 경제 개방과 외국인 투자 유치에 기여한 리더십을 높이 평가했다고 알렸다. 그는 추천서에서 "또 럼 서기장이 보여준 일관된 정치적 안정성과 개혁·개방 정책이 베트남이 글로벌 공급망 핵심 허브로 도약하는 데 지대한 역할을 했다"고 강조했다.

조현상 HS효성 부회장(오른쪽)이 11일 연세대학교 명예박사 수여식에서 또 럼 베트남 공산당 서기장과 함께 악수를 하고 있다. HS효성

조현상 HS효성 부회장(오른쪽)이 11일 연세대학교 명예박사 수여식에서 또 럼 베트남 공산당 서기장과 함께 악수를 하고 있다. HS효성

AD
원본보기 아이콘

조 부회장은 한-베트남 경제협력위원회 위원장과 아시아태평양경제협력체(APEC) 기업인자문위원회(ABAC) 의장 등을 맡아 양국 간 경제 네트워크를 넓혀왔다. 지난해 7월 방한한 팜 민 찐 베트남 총리와 만나 HS효성 사업 협력 방안을 건의했으며, 같은 달 베트남 하이퐁에서 르엉 끄엉 국가 주석에게 APEC 정상회담 참석 초청장을 직접 전달하고 경제교류 확대를 논의했다.

HS효성그룹은 지난 20여년간 호찌민, 동나이, 강남 등지에 대규모 생산기지를 구축하며 베트남 내 최대 한국 투자기업 중 하나로 자리매김했다. 조 부회장은 투자 확대 과정에서 베트남 정부와의 신뢰 구축과 긴밀한 소통에 앞장서며 양국 간 경제 파트너십을 공고히 하는 데 기여했다는 평가를 받는다.


이번 명예박사 수여는 단순한 외교적 제스처를 넘어, 조 부회장이 쌓아온 실질적인 경제외교 성과와 민간 외교의 모범 사례로 평가된다. 조 부회장은 "한-베 양국의 협력이 더욱 심화하고, 교육·경제·문화 등 다양한 분야로 확대되길 기대한다"고 말했다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 폭발 성장한 요아정 "탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

"아들도 며느리도 올 수 없는 묘소"…尹부친 추모한 '60년 절친'

"주차 스티커 붙이면 찾아가서"…흉기 협박글에 아파트 '발칵'

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

"저번보다 2억 올랐어요" 거래 줄어도 곳곳서 신고가…꿈틀대는 강남권 시장

새로운 이슈 보기