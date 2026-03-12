조현준 효성 회장 지난해 보수 151억원
불러오는 중...닫기
조현상 HS효성 부회장은 73억5000만원
조현준 효성 효성 close 증권정보 004800 KOSPI 현재가 138,400 전일대비 1,600 등락률 -1.14% 거래량 19,127 전일가 140,000 2026.03.12 15:30 기준 관련기사 효성 영업익 77.7% ↑…효성重 '역대 최대 실적' 경신 효성중공업, 초고압변압기 누적 생산 '10조원' 돌파 효성, 연말 맞아 취약계층 위해 쌀·김치 전달 그룹 회장이 지난해 보수로 약 151억원을 받았다.
12일 효성이 공시한 2025년도 사업보고서에 따르면 조 회장은 효성에서 지난해 급여 58억원, 상여 43억9800만원 등 총 101억9900만원을 받았다. 효성중공업 효성중공업 close 증권정보 298040 KOSPI 현재가 2,561,000 전일대비 28,000 등락률 +1.11% 거래량 30,420 전일가 2,533,000 2026.03.12 15:30 기준 관련기사 KB운용 'RISE 코리아전략산업액티브 ETF, 순자산 1000억 돌파 효성중공업, HVDC 국산화 합동 점검…"전력망 주권 앞장" KB자산운용 'RISE AI전력인프라 ETF', 순자산 1000억 돌파 에서는 상여로 25억원, 효성티앤씨 효성티앤씨 close 증권정보 298020 KOSPI 현재가 350,500 전일대비 9,500 등락률 -2.64% 거래량 20,193 전일가 360,000 2026.03.12 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"효성티앤씨, 춘절 이후 본격적인 수요 증가 예상" 효성 영업익 77.7% ↑…효성重 '역대 최대 실적' 경신 [이주의 관.종]스판덱스 가격 반등 신호…효성티앤씨가 웃는 이유 에서는 상여와 급여를 포함해 총 24억3800만원을 수령했다.
효성은 "2025년도 연결 영업이익이 3930억원으로 2024년 대비 약 78% 증가하는 등 실적 개선을 견인하고 폭넓은 글로벌 경영 네트워크를 바탕으로 해외 사업 협력 체계를 공고히 해 회사의 중장기적 성장 기반을 마련한 점을 고려했다"고 설명했다.
조 회장의 동생인 조현상 부회장은 지난해 HS효성에서 급여 49억원, 상여 24억5000만원 등 73억5000만원을 수령했다. 조 부회장은 2024년 효성에서 인적분할을 통해 출범한 HS효성을 이끌고 있다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스'445조' 초대형 계약 자랑한 트럼프…이란 전쟁에 ...
HS효성 HS효성 close 증권정보 487570 KOSPI 현재가 58,500 전일대비 1,800 등락률 +3.17% 거래량 21,145 전일가 56,700 2026.03.12 15:30 기준 관련기사 조현상 HS효성 부회장, 다보스 포럼 참석해 지속성장 전략 논의 HS효성, 그룹역사상 '첫 전문경영인' 김규영 회장 선임 조영탁 IMS 대표 구속…'김건희 집사' 연루 의혹 은 "HS효성 출범 1년 만에 안정적인 실적 및 체제를 구축하고, 경쟁이 치열한 경영 환경에서 기존사업을 견고히 하고, HS효성 종합기술원 설립 및 실리콘 음극재 등 신소재 사업에 대한 투자를 통해 그룹의 성장 기회를 만들고 있는 점을 고려했다"고 밝혔다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>