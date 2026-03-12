조현준 효성 회장 지난해 보수 151억원

조현상 HS효성 부회장은 73억5000만원

조현준 효성 그룹 회장이 지난해 보수로 약 151억원을 받았다.

12일 효성이 공시한 2025년도 사업보고서에 따르면 조 회장은 효성에서 지난해 급여 58억원, 상여 43억9800만원 등 총 101억9900만원을 받았다. 에서는 상여로 25억원, 에서는 상여와 급여를 포함해 총 24억3800만원을 수령했다.

효성은 "2025년도 연결 영업이익이 3930억원으로 2024년 대비 약 78% 증가하는 등 실적 개선을 견인하고 폭넓은 글로벌 경영 네트워크를 바탕으로 해외 사업 협력 체계를 공고히 해 회사의 중장기적 성장 기반을 마련한 점을 고려했다"고 설명했다.

조 회장의 동생인 조현상 부회장은 지난해 HS효성에서 급여 49억원, 상여 24억5000만원 등 73억5000만원을 수령했다. 조 부회장은 2024년 효성에서 인적분할을 통해 출범한 HS효성을 이끌고 있다.

은 "HS효성 출범 1년 만에 안정적인 실적 및 체제를 구축하고, 경쟁이 치열한 경영 환경에서 기존사업을 견고히 하고, HS효성 종합기술원 설립 및 실리콘 음극재 등 신소재 사업에 대한 투자를 통해 그룹의 성장 기회를 만들고 있는 점을 고려했다"고 밝혔다.

