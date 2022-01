롯데손보, 사내 카페 장애인 바리스타 5명 직원 채용

[아시아경제 오현길 기자] 롯데손해보험 롯데손해보험 000400 | 코스피 증권정보 현재가 1,660 전일대비 15 등락률 -0.90% 거래량 27,868 전일가 1,675 2022.01.14 09:43 장중(20분지연) 관련기사 '천덕꾸러기' 자동차보험…판매 줄인 손보사들"현장 경험 없어도 된다"…외부 인사 수혈하는 보험사[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close 은 사내 카페 '렛카페'에 장애인 바리스타 5명을 신입 직원으로 직접 채용했다고 14일 밝혔다.

그동안 롯데손보는 경증장애인에 비해 활동제약이 많은 중증장애인을 위한 안정적인 일자리 제공방안을 검토해왔다. 이에 지난해 10월부터 한국장애인고용공단 서울맞춤훈련센터와 사내 카페에서 근무할 장애인 바리스타를 모집, 5명을 선발했다.

이들은 청각·발달장애인으로 서울맞춤훈련센터 전문 바리스타 교육 후 직원으로 채용됐다.

김종현 롯데손보 경영지원그룹장은 "신입 직원으로 입사한 장애인 바리스타들이 사내 카페에서 일하며 자립의 꿈을 키워나갈 수 있도록 매장 내 설비부터 업무환경까지 세심하게 살필 것"이라며 "장애인들에게 일할 기회를 제공할 수 있는 다양한 방안을 지속 개발하겠다"고 말했다.

