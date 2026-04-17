'세일즈 챔피언'에 강지숙 대표

롯데손해보험 롯데손해보험 close 증권정보 000400 KOSPI 현재가 2,175 전일대비 20 등락률 -0.91% 거래량 185,219 전일가 2,195 2026.04.17 11:53 기준 관련기사 작년 車보험 7000억 적자 '눈덩이'…손해율 악화에 2년 연속 마이너스 한기평, 롯데손보 신용등급 하향…"경영개선요구조치 반영" 금융위, 롯데손보 '경영개선요구' 조치…자본확충 등 개선안 제출해야 전 종목 시세 보기 은 16일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 '2025 연도대상 시상식'을 개최했다고 17일 밝혔다.

왼쪽부터 이은호 롯데손해보험 대표이사, 강지숙 서울사업본부 춘천대리점 대표가 16일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열린 2025 연도대상에서 '챔피언' 수상을 기념하고 있다. 롯데손보 AD 원본보기 아이콘

시상식엔 총 91명의 수상자와 가족, 롯데손해보험 임직원 등 210여명이 참석했다.

연도대상 최고 영예인 '챔피언'(판매왕)은 강지숙 서울사업본부 춘천대리점 대표가 수상했다.

강 대표는 지난해에 이어 챔피언의 영예를 안으며 총상금 1500만원을 받았다.

강 대표는 "롯데손보 영업가족 덕분에 이 자리에 설 수 있었다"며 "기본에 충실하고 열심히 근무하다 보면 성공이 함께한다"고 수상 소감을 밝혔다.

연간 실적 최상위를 기록한 설계사 그룹인 '챔피언스 클럽'엔 강 대표를 비롯해 4명이 이름을 올렸다. 연간 꾸준한 실적을 인정받은 17명이 '아너스 클럽'으로 선정됐다.

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이은호 대표는 이날 시상식에서 "영업가족 여러분 현장 목소리에 귀를 기울이며 더 나은 환경과 더 큰 기회를 함께 만들어 가겠다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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