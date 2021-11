"3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로

코스닥은 1000선 유지

[아시아경제 이민우 기자] 3000대에서 강보합 출발한 코스피가 장 초반 상승세를 반납하며 2900대로 다시 내려 앉았다.

5일 코스피는 전날 대비 0.68%(20.31포인트) 상승한 3003.53으로 개장했다. 하지만 이내 상승분을 반납하며 오전 9시19분 기준 2978.10까지 내려갔다.

전날 순매수를 보였던 외국인과 기관은 장 초반 순매도를 보이고 있다. 각각 177억원, 483억원어치를 순매도한 반면 개인은 641억원어치를 순매수했다.

거의 모든 업종이 하락세다. 은행(-3.64%), 의약품(-1.54%), 건설업(-1.47%), 철강·금속(-1.41%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. 섬유·의복(3.27%), 전기·전자(0.50%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목 중에선 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,700 전일대비 1,700 등락률 +1.95% 거래량 1,439,654 전일가 87,000 2021.11.05 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승 close 의 상승폭이 1.61%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 107,000 전일대비 1,000 등락률 +0.94% 거래량 857,870 전일가 106,000 2021.11.05 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로"고객사 명단 빼도 된다"…美, 완화된 반도체 정보제출 압박 close (1.42%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,500 전일대비 1,500 등락률 +0.70% 거래량 232,509 전일가 214,000 2021.11.05 09:41 장중(20분지연) 관련기사 SK·현대차·GM 투자한 美 배터리社, 차세대 제품 선봬코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로 close (0.70%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,700 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 3,123,102 전일가 70,600 2021.11.05 09:41 장중(20분지연) 관련기사 홍라희, 해인사에 디지털 반야심경 선물‥메타버스 언급"3분기 미국 스마트폰 시장점유율… 애플 42%, 삼성 35%"코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패 close (0.57%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 781,000 전일대비 9,000 등락률 -1.14% 거래량 62,251 전일가 790,000 2021.11.05 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승 close (0.25%) 등의 순서였다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 205,500 전일대비 3,000 등락률 -1.44% 거래량 135,413 전일가 208,500 2021.11.05 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패獨 싸토리우스, 인천 송도에 3억달러 바이오 설비 투자…"글로벌 백신 허브로"(종합)박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’ close (-1.44%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 3,000 등락률 -2.31% 거래량 1,149,518 전일가 130,000 2021.11.05 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승 close (-0.77%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 855,000 전일대비 10,000 등락률 -1.16% 거래량 10,535 전일가 865,000 2021.11.05 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승 close (-0.69%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 407,000 전일대비 4,500 등락률 -1.09% 거래량 71,856 전일가 411,500 2021.11.05 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승 close (0.61%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 742,000 전일대비 9,000 등락률 -1.20% 거래량 55,615 전일가 751,000 2021.11.05 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승 close (-0.53%) 등은 떨어졌다.

코스닥도 비슷한 흐름을 보였다. 전날 대비 0.46%(4.61포인트) 오른 1006.04에 출발했지만 오전 9시19분 기준 1002.83까지 내려왔다.

코스닥 시장에서도 외국인과 기관이 순매도로 돌아섰다. 각각 441억원, 80억원어치를 팔아치운 것이다. 개인은 521억원어치를 순매수했다.

하락한 업종이 더 많았다. 출판·매체복제(-1.49%), 정보기기(-1.33%), 건설(-1.30%), 유통(-1.23%) 등의 순서로 하락폭이 컸다. 일반전기전자(2.35%), 반도체(1.19%), 방송서비스(0.82%) 등은 상승했다.

시총 상위 10위 종목은 대부분 올랐다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 493,300 전일대비 37,400 등락률 +8.20% 거래량 458,984 전일가 455,900 2021.11.05 09:41 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"에코프로비엠, 양극재 생산력↑…목표가 80만원" 코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패다시 불 뿜은 에코프로비엠…깜짝 실적에 성장성 재평가 close (7.28%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 109,700 전일대비 6,500 등락률 +6.30% 거래량 463,613 전일가 103,200 2021.11.05 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승 close (5.33%) 등의 상승폭이 두드러졌다. 이어 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 94,300 전일대비 3,100 등락률 +3.40% 거래량 1,659,085 전일가 91,200 2021.11.05 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패“두산중공업” 후속 크게 터질 "원전 숨은 황금株"임상 3상완료! 수익률 신화, “신풍제약” 뛰어 넘는 역대급 新바이오주 close (2.52%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 209,400 전일대비 4,400 등락률 +2.15% 거래량 412,689 전일가 205,000 2021.11.05 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승 close (1.85%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 169,200 전일대비 2,200 등락률 +1.32% 거래량 52,268 전일가 167,000 2021.11.05 09:41 장중(20분지연) 관련기사 CJ ENM, 3분기 영업이익 878억원…전년比 23.6%↑(종합)CJ ENM, 3분기 영업이익 878억원…전년比 23.6%↑코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패 close (1.32%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 42,250 전일대비 250 등락률 -0.59% 거래량 170,034 전일가 42,500 2021.11.05 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승 close (0.24%) 등의 순서로 상승했다. 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 155,100 전일대비 12,000 등락률 -7.18% 거래량 741,458 전일가 167,100 2021.11.05 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승 close (-5.09%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 116,700 전일대비 2,300 등락률 -1.93% 거래량 36,326 전일가 119,000 2021.11.05 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승 close (-1.76%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 83,300 전일대비 1,100 등락률 -1.30% 거래량 136,099 전일가 84,400 2021.11.05 09:41 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승'K반도체' 투심 부활 코스피 강세…'7만전자' 회복 close (-1.54%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 389,700 전일대비 1,800 등락률 -0.46% 거래량 3,248 전일가 391,500 2021.11.05 09:39 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승기관·외국인 동반 매수…코스피 강세 지속 close (-1.00%) 등은 하락했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr