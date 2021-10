환율 효과에 外人 매수 전환했지만…힘겨운 '삼천피' 공방전

[아시아경제 지연진 기자] 코스피 지수가 3000 초반에서 치열한 공방전을 벌이고 있다. 장초반 외국인과 기관의 동반 매도세로 3000 아래로 떨어지기도 했지만, 원달러 환율 하락에 따라 외국인이 매수세로 전환하며 반등하는 등 3000 방어선을 놓고 혼조세가 이어지는 모습이다.

코스피는 이날 오전 10시31분 기준 전거래일대비 3.47포인트(0.12%) 상승한 3009.63을 기록 중이다. 외국인이 342억원 상당을 순매수하며 반등을 이끌고 있다. 장초반 '나홀로'에 매수에 나섰던 개인은 150억원 규모의 순매도로 전환했고, 기관도 121억원 어치 팔고있다.

이날 코스피는 지난 주말 미국 증시에서 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 인플레이션 장기화 우려 발언의 영향으로 장초반 3000 아래로 떨어지기도 했지만, 장 중 외국인의 매수 전환으로 반등한 뒤 등락을 거듭하는 중이다.

이경민 대신증권 투자전략팀장은 "지난주 미국 나스닥이 약세를 보이면서 장초반 변동성이 커지며 코스피 3000 지지선 테스트도 있었지만 원달러 환율이 달러당 1178원에서 1174원대로 떨어지며 안정세를 보이면서 코스피도 상승 반등했다"며 "장초반 하이닉스가 급반등하며 반도체 업종에 대한 분위기를 바꾼 것으로 보인다"고 전했다.

시가총액 상위종목에선 장초반 6만전자로 회귀한 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,100 전일대비 1,000 등락률 -1.41% 거래량 5,763,083 전일가 71,100 2021.10.27 11:31 장중(20분지연) 관련기사 삼성 빅스비·스마트싱스 혁신…"삶과 완벽한 조화 이룰 것""미래 SW인재 응원합니다"…삼성 'SSAFY 밋업'에 격려 쇄도외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓ close 가 7만원(-0.57%)을 회복했고, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 103,000 전일대비 1,000 등락률 +0.98% 거래량 1,612,849 전일가 102,000 2021.10.27 11:31 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓순매수 돌아선 外人의 선택은 삼성SDI·SK하이닉스개인 순매수에도 코스피 하락 출발…3040선 거래 close 는 오는 26일 실적발표를 앞두고 2%대 강세를 유지하고 있다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 500 등락률 +0.23% 거래량 334,606 전일가 213,500 2021.10.27 11:31 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓개인 순매수에도 코스피 하락 출발…3040선 거래현대차그룹 '굿잡 5060', 신중년 368명 재취업 지원…취업률 62% close 가 1.69% 상승했고, 기아차도 1%대 상승률을 기록 중이다. 다만 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 413,000 전일대비 500 등락률 +0.12% 거래량 298,756 전일가 412,500 2021.10.27 11:31 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓개인 순매수에도 코스피 하락 출발…3040선 거래[e공시 눈에 띄네]코스피-22일 close , -1.14%)와 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 500 등락률 -0.39% 거래량 576,257 전일가 127,500 2021.10.27 11:31 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓'상장 대어' 카카오페이를 향한 불안한 시선[클릭e종목]"카카오, 단기 반등보다는 서서히 회복 전망…목표가↓" close (-1.57%)를 비롯한 기술주의 하락세를 보였다.

같은 시간 코스닥은 3포인트(0.30%) 하락한 992.07을 나타내고 있다. 개인이 1107억원 상당을 순매수한 반면 외국인이 947억원 상당을 순매도중이다. 기관의 순매도 규모는 13억원으로 장초반대비 줄었다.

코스닥 시총 상위 10위 종목 중에서 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 177,700 전일대비 6,800 등락률 -3.69% 거래량 229,342 전일가 184,500 2021.10.27 11:31 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓개인 순매수에도 코스피 하락 출발…3040선 거래[특징주]CJENM, 약세장서 나홀로 상승…52주 최고가 신고 close (+2.31%)만 나홀로 상승세를 기록 중이다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 180,800 전일대비 6,000 등락률 -3.21% 거래량 730,405 전일가 186,800 2021.10.27 11:31 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매수에도 코스피 하락 출발…3040선 거래삼성전자 240조 투자! 황금 수혜株, 드디어 찾았습니다!외인·기관 던질때 개미 담은 2차전지株...향후 전망은 close 가 3% 넘는 약세를 기록 중이고, 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 113,400 전일대비 3,000 등락률 +2.72% 거래량 601,659 전일가 110,400 2021.10.27 11:31 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓개인 순매수에도 코스피 하락 출발…3040선 거래코스피, 힘겹게 3000선 지켜…기업 실적 발표 앞두고 관망세 작용 close 도 2%대 하락 중이다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 88,900 전일대비 700 등락률 -0.78% 거래량 141,499 전일가 89,600 2021.10.27 11:31 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓코스피, 힘겹게 3000선 지켜…기업 실적 발표 앞두고 관망세 작용기관 매수세에 코스피 강보합…3018선까지 오르기도… close 와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 122,400 전일대비 2,200 등락률 -1.77% 거래량 55,562 전일가 124,600 2021.10.27 11:31 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓개인 순매수에도 코스피 하락 출발…3040선 거래코스피, 힘겹게 3000선 지켜…기업 실적 발표 앞두고 관망세 작용 close 이 1% 낙폭을 기록하고 있다. 장 중 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 43,450 전일대비 1,750 등락률 -3.87% 거래량 906,088 전일가 45,200 2021.10.27 11:31 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓개인 순매수에도 코스피 하락 출발…3040선 거래코스피, 힘겹게 3000선 지켜…기업 실적 발표 앞두고 관망세 작용 close 와 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 171,600 전일대비 10,600 등락률 +6.58% 거래량 2,055,633 전일가 161,000 2021.10.27 11:31 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 [특징주] 위메이드, ‘미르4’ 흥행 돌풍에 주가 6%↑ close 등은 반등에 성공하기도 했지만, 다시 2%대 약세로 돌아섰다.

한편 이날 국내 코로나19 백신 접종이 70%를 넘어서며 사회적 거리두기가 완화될 것이라는 기대감이 커지나 '위드 코로나' 종목은 큰 폭의 상승세를 보였다. 유가증권시장에선 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 23,450 전일대비 550 등락률 -2.29% 거래량 344,769 전일가 24,000 2021.10.27 11:31 장중(20분지연) 관련기사 대한항공·아시아나, 싱가포르 트래블버블 전용편 최대 주 4회 운항"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"아시아나항공, 고객만족도 조사 항공부문 7년 연속 1위 close 과 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,800 전일대비 550 등락률 -1.75% 거래량 1,093,944 전일가 31,350 2021.10.27 11:31 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "3Q 깜짝실적 전망 대한항공, 美항공사보다 더 탄탄"“솔트룩스” 말씀드렸죠? 외인 5일 연속 순매수 행진! 다음 후속株 갑니다!월초 대비 -10%…대한항공 날개짓 언제쯤 close , 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 184,000 전일대비 6,000 등락률 -3.16% 거래량 147,142 전일가 190,000 2021.10.27 11:31 장중(20분지연) 관련기사 쇼피 "K-뷰티 수요 2배 늘었다…동남아 고객 마음 사로잡아" 반토막 난 업종 대장주…증권가의 몸값 전망도 달라졌다[클릭e종목]"아모레퍼시픽, 3분기 실적 보수적 접근 필요" close 이 3% 강세를 보이고 있고, 코스닥 시장에서 노랑풍선 노랑풍선 104620 | 코스닥 증권정보 현재가 18,750 전일대비 150 등락률 -0.79% 거래량 712,725 전일가 18,900 2021.10.27 11:31 장중(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?""무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 도 9% 상승세를 기록 중이다.

신승진 삼성증권 연구원은 "불투명한 매크로 환경과 향후 이익 지속성에 대한 의심이 시장 전반에 깔려있기 때문에 매크로와 무관한 테마장세는 당분간 계속될 수 밖에 없다"며 "11월부터 단계별 일상회복을 위한 계획이 발표되는 만큼 미디어와 콘텐츠 업종이 수혜를 볼 수 있다"고 말했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr