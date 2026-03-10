나이·거리 따라 다양한 코스 참여 가능

대회 참여 인원 전원 비용 지원

노랑풍선 노랑풍선 close 증권정보 104620 KOSDAQ 현재가 4,460 전일대비 135 등락률 +3.12% 거래량 44,824 전일가 4,325 2026.03.10 09:34 기준 관련기사 "전부 환불 조치" '두바이' 글자에 한숨…중동 리스크 직격탄 맞은 곳[미국-이란 전쟁] [오늘의신상]'골드코스트 마라톤 런트립'…"에어텔부터 패키지까지" [오늘의신상]"세련된 도시 감성과 대자연을 한 번에"…노랑풍선, '시애틀 일주' 전 종목 시세 보기 은 괌 정부관광청과 함께 괌의 자연을 즐기며 달릴 수 있는 '코코 로드 레이스' 연계 여행 상품을 출시했다고 10일 밝혔다.

코코 로드 레이스는 괌의 국조이자 멸종위기종인 '코코새' 보존 인식을 높이고 보호 기금을 마련하기 위해 2005년부터 시작된 마라톤 행사로 올해 16회를 맞는다.

코코 로드 레이스 포스터. 노랑풍선 제공. AD 원본보기 아이콘

대회는 어린이를 위한 '코코 키즈 펀 런'과 청소년·성인을 대상으로 한 '하프 마라톤 및 5K 릴레이 마라톤'으로 나뉘어 진행된다.

코코 키즈 펀 런은 0.6㎞, 1.6㎞, 3.3㎞ 등 세 가지 코스로 구성되며 이파오 비치 공원에서 열린다.

하프 마라톤 및 5K 릴레이 마라톤은 만 14세 이상이 참가하는 21.0975㎞ 하프마라톤과 4인 1조로 5㎞ 구간을 나눠 달리는 '에키텐 릴레이 마라톤'으로 진행된다. 출발 시간은 오전 5시이며 거버너 조셉 플로레스 해변공원을 중심으로 레이스가 펼쳐진다.

Advertisement

참가 신청은 노랑풍선 홈페이지에서 '코코 로드 레이스 온라인 사전 신청하기'를 통해 가능하다. 참가자 전원에게 완주 티셔츠가 제공되며 부문별 상위 3명에게는 메달이 수여된다.

레이스 참가 고객 전원에게는 대회 참가비를 지원한다. 숙박은 힐튼 괌 리조트 프리미어 타워와 PIC 괌 리조트 등 현지 호텔 가운데 선택할 수 있다. 여행 일정에는 아가나 해변, 사랑의 절벽, 스페인 공원 등 괌 주요 관광지 방문과 함께 크루즈·낚시·스노클링 등을 체험할 수 있는 호핑투어 프로그램도 포함됐다.

AD

노랑풍선 관계자는 "괌은 따뜻한 날씨와 아름다운 해안 풍경으로 러닝과 휴양을 동시에 즐길 수 있는 여행지"라며 "코코 로드 레이스 참가와 함께 괌의 주요 관광지와 다양한 액티비티를 경험할 수 있도록 상품을 구성했다"라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>