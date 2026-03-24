노랑풍선 실시간 방송 '옐로LIVE'

'북유럽 4국 9일' 상품 공개

22만원 상당의 기사·가이드 경비 면제

노랑풍선 노랑풍선 close 증권정보 104620 KOSDAQ 현재가 4,360 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,615 2026.03.24 개장전(20분지연) 관련기사 "러닝과 휴양을 동시에"…노랑풍선, '코코 로드 레이스' 연계 상품 출시 "전부 환불 조치" '두바이' 글자에 한숨…중동 리스크 직격탄 맞은 곳[미국-이란 전쟁] [오늘의신상]'골드코스트 마라톤 런트립'…"에어텔부터 패키지까지" 전 종목 시세 보기 이 실시간 방송을 통해 '발틱 3국·북유럽 4국 12일' 상품과 '북유럽 4국 9일' 상품을 선보이고, 기사·가이드 경비 면제 등 각종 혜택을 제공한다고 24일 밝혔다.

실시간 방송은 25일 오후 2시 노랑풍선 웹페이지와 애플리케이션(앱), 공식 인스타그램 채널의 '옐로LIVE'를 통해 진행된다.

노랑풍선이 실시간 방송을 통해 '발틱3국·북유럽4국 12일' 상품과 '북유럽 4국 9일' 상품을 선보인다고 24일 밝혔다. 사진 속 장소는 에스토니아 비루게이트.(사진제공=노랑풍선) AD 원본보기 아이콘

'발틱·북유럽' 여행 상품은 로토폴란드항공과 스칸디나비아항공을 통해 출발해 리투아니아, 라트비아, 에스토니아로 구성된 발틱 3개국과 핀란드, 스웨덴, 노르웨이, 덴마크 등 북유럽 4개국을 포함한 일정이다. 전 일정 1급 호텔 숙박과 함께 크루즈를 총 2회 탑승한다. 인천공항 출발부터 북유럽 전문 인솔자가 전 일정 동행한다.

노랑풍선은 이번 라이브 방송 전용 혜택도 마련했다. 방송 중 상품을 예약한 고객 전원을 대상으로 △기사 및 가이드 경비 전액 면제(인당 최대 130유로 상당) △기내용 슬리퍼(인당 1개)를 증정하며 추첨을 통해 △최대 25만원 할인(5팀) △신세계 상품권 5만원 교환권(6팀)을 추가로 제공한다.

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노랑풍선 관계자는 "북유럽과 발틱 지역은 장거리 여행지임에도 불구하고 최근 수요가 꾸준히 증가하고 있는 인기 지역"이라며 "이번 상품은 7개국 핵심 관광지를 효율적인 동선으로 구성하고 크루즈, 숙박, 식사까지 전반적인 상품 완성도를 높인 것이 강점이며, 북유럽 4국 9일 일정도 함께 구성해 여행 기간과 일정에 따라 선택할 수 있도록 준비했다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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