양시장 반등…코스피 사흘 만에 상승마감

코스닥도 1000대 유지하며 강보합 마감

[아시아경제 이민우 기자] 미국 정부 셧다운 및 인플레이션 등의 대외 불확실성으로 주춤했던 국내 증시가 선방하며 강보합 마감했다.

30일 코스피는 전날 대비 0.28%(8.55포인트) 오른 3068.82에 마감했다. 전일보다 0.18% 떨어진 3054.87로 약보합 출발 이후 상승 전환에 성공한 것이다. 오후 1시3분께에는 3079.43까지 오르기도 했다.

외국인과 개인은 각각 348억원, 1690억원어치를 순매수한 반면 기관은 2249억원을 순매도했다.

상승한 업종이 다수였다. 섬유·의복 업종의 상승폭이 2.54%로 가장 컸다. 이어 기계(1.14%), 보험(1.07%), 서비스업(0.98%), 금융업(0.97%), 증권(0.85%) 등의 순서였다. 운수창고(-2.46%), 화학(-0.96%), 은행(-0.68%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 103,000 전일대비 3,000 등락률 +3.00% 거래량 3,883,410 전일가 100,000 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내美 압박 이어 EU 러브콜…韓 반도체 패권전쟁 속 기회일까, 위기일까[단독]반도체 투자 유치 위해 방한한 EU 집행위원…삼성·SK하이닉스 만난다 close 의 상승폭이 3.00%로 두드러졌다. 이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 118,000 전일대비 1,500 등락률 +1.29% 거래량 4,635,897 전일가 116,500 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내장초반 보합권…코스피 내리고 코스닥 오르고美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 close (1.29%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 718,000 전일대비 9,000 등락률 +1.27% 거래량 254,433 전일가 709,000 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내장초반 보합권…코스피 내리고 코스닥 오르고美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 close (1.27%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 776,000 전일대비 9,000 등락률 +1.17% 거래량 338,331 전일가 767,000 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내장초반 보합권…코스피 내리고 코스닥 오르고[클릭 e종목] LG화학, LFP 배터리는 충분히 매력적 close (1.17%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 388,000 전일대비 1,000 등락률 +0.26% 거래량 608,897 전일가 387,000 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 美 증시 충격 여파…오후에도 코스피·코스닥 하락 지속 close (0.26%) 등의 순서였다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 200,000 전일대비 1,500 등락률 -0.74% 거래량 588,410 전일가 201,500 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내장초반 보합권…코스피 내리고 코스닥 오르고제네시스 첫 전용 전기차 GV60 공개…5990만원부터 close (-0.74%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 1,500 등락률 -0.57% 거래량 442,058 전일가 261,000 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내장초반 보합권…코스피 내리고 코스닥 오르고美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 close (-0.57%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,200 전일대비 200 등락률 -0.25% 거래량 1,041,180 전일가 81,400 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내신차 호평에도…출발 못하는 자동차株돌아온 外人…9월 코스피서 1.4兆 순매수 close (-0.25%) 등은 하락했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 18,164,362 전일가 74,100 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株!삼성전자, 5G 음성통화 독자 솔루션 개발…글로벌 상용화 속도 close 와 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 874,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 58,709 전일가 874,000 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내AZ·모더나·얀센·노바백스·스푸트니크… 5개 백신 국내 위탁생산 '글로벌 백신 허브' 도약장초반 보합권…코스피 내리고 코스닥 오르고 close 는 전날 대비 변동이 없었다.

코스닥도 전날보다 0.18% 오른 1003.27에 장을 마쳤다. 1001.92로 강보합 출발 이후 장 초반 한때 999.58까지 내려갔지만 이내 1000대를 유지하며 소폭 상승 마감했다.

개인과 기관이 116억원, 368억원어치를 각각 순매수했다. 외국인은 630억원을 순매도했다.

역시 상승한 업종이 더 많았다. 오락·문화(4.31%), 종이·목재(3.82%), 일반전기전자(2.88%), 기계·장비(1.60%), 방송서비스(1.16%) 등의 순서였다. 디지털컨텐츠(-1.38%), 벤처기업부(-1.26%), 정보기기(-1.25%) 등은 하락했다.

시총 상위 10위 종목은 하락한 종목이 더 많았다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 56,500 전일대비 2,100 등락률 -3.58% 거래량 943,260 전일가 58,600 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내장초반 보합권…코스피 내리고 코스닥 오르고美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 close 의 낙폭이 -3.58%로 가장 컸다. 이어 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 65,700 전일대비 1,200 등락률 -1.79% 거래량 857,429 전일가 66,900 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내해외 진출이 가른 게임주 성적…"글로벌 시장 노려야"장초반 보합권…코스피 내리고 코스닥 오르고 close (-1.79%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 60,700 전일대비 700 등락률 -1.14% 거래량 441,627 전일가 61,400 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내장초반 보합권…코스피 내리고 코스닥 오르고美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 close (-1.14%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 146,300 전일대비 700 등락률 -0.48% 거래량 123,743 전일가 147,000 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내장초반 보합권…코스피 내리고 코스닥 오르고 美 증시 충격 여파…오후에도 코스피·코스닥 하락 지속 close (-0.48%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 80,400 전일대비 300 등락률 -0.37% 거래량 498,274 전일가 80,700 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내해외 진출이 가른 게임주 성적…"글로벌 시장 노려야"장초반 보합권…코스피 내리고 코스닥 오르고 close (-0.37%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 109,400 전일대비 200 등락률 -0.18% 거래량 372,997 전일가 109,600 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내장초반 보합권…코스피 내리고 코스닥 오르고 美 증시 충격 여파…오후에도 코스피·코스닥 하락 지속 close (-0.18%) 등의 순서였다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 467,000 전일대비 20,300 등락률 +4.54% 거래량 470,535 전일가 446,700 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내장초반 보합권…코스피 내리고 코스닥 오르고美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 close (4.54%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 414,800 전일대비 11,400 등락률 +2.83% 거래량 37,427 전일가 403,400 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내장초반 보합권…코스피 내리고 코스닥 오르고美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 close (2.83%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 179,000 전일대비 3,700 등락률 +2.11% 거래량 1,188,022 전일가 175,300 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내파죽지세 “2차전지” 지금 들어가도 될까요?장초반 보합권…코스피 내리고 코스닥 오르고 close (2.11%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 151,400 전일대비 2,000 등락률 +1.34% 거래량 108,736 전일가 149,400 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내장초반 보합권…코스피 내리고 코스닥 오르고美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 close (1.34%) 등은 올랐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr