"기본 2일·최대 3일"...증권가 백신휴가 시행

[아시아경제 박지환 기자] 국내 증권업계에 코로나19 백신 휴가 도입 바람이 불고 있다. 대부분의 증권사들이 백신 휴가를 도입한 상태로 기본 2일, 이상 유무가 있을 시 최대 3일간 쉬도록 하고 있다.

4일 증권업계에 따르면 전날까지 자기자본 기준 상위 20개 증권사 중 백신휴가를 도입한 곳은 총 19곳에 이른다.

삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 46,400 전일대비 450 등락률 -0.96% 거래량 201,932 전일가 46,850 2021.06.04 11:27 장중(20분지연) 관련기사 해외주식 수수료시장 '순위 쟁탈전'중개형 ISA, 매달 3000억씩 몰린다삼성증권, ESG 경영 본격화...'ESG 위원회' 신설 close 이 업계에서 가장 먼저 백신휴가 도입을 결정했다. 삼성증권은 지난달 17일부터 백신 접종자에게 접종 당일 하루, 이상 증세가 있을 경우 추가 이틀까지 최대 3일의 휴가를 제공하고 있다. SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 1,065 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 9,198,233 전일가 1,065 2021.06.04 11:27 장중(20분지연) 관련기사 한투·하나금투·SK證 탄소배출권 시장조성자로"내 종목 대응 어떻게 해야 하지?" 이렇게 투자하세요나신평 "SK증권, MS상호저축은행 인수효과 '물음표'" close 은 지난달 24일부터 접종 당일과 다음날까지 이틀 간 백신 휴가를 쓸 수 있도록 했다. 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 5,280 전일대비 60 등락률 +1.15% 거래량 3,175,174 전일가 5,220 2021.06.04 11:27 장중(20분지연) 관련기사 해외주식 수수료시장 '순위 쟁탈전'수수료 평생 혜택부터 현금지원까지…한화證, '국내/해외주식 끝판왕' 행사중개형 ISA, 매달 3000억씩 몰린다 close 은 같은 달 28일부터 백신 접종 직원들에 1·2차 각각 2일씩 총 4일의 휴가를 지급하고 있다.

지난달 31일에는 KB증권, NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 13,000 전일대비 150 등락률 -1.14% 거래량 207,997 전일가 13,150 2021.06.04 11:27 장중(20분지연) 관련기사 해외주식 수수료시장 '순위 쟁탈전'중개형 ISA, 매달 3000억씩 몰린다슬슬 접대비 늘리는 증권업계 close , 교보증권 교보증권 030610 | 코스피 증권정보 현재가 9,010 전일대비 30 등락률 +0.33% 거래량 104,711 전일가 8,980 2021.06.04 11:26 장중(20분지연) 관련기사 해외주식 수수료시장 '순위 쟁탈전'슬슬 접대비 늘리는 증권업계교보증권 1분기 순이익 482억원…분기 사상 '최대' close , 신한금융투자, 유진투자증권 유진투자증권 001200 | 코스피 증권정보 현재가 4,740 전일대비 80 등락률 -1.66% 거래량 688,310 전일가 4,820 2021.06.04 11:27 장중(20분지연) 관련기사 유진투자증권, ETF 거래 이벤트 진행…캐쉬백·문화상품권 제공슬슬 접대비 늘리는 증권업계유진투자증권, 야놀자와 ‘크리에이터스 뮤지엄’ 조성 close 등에서 백신 휴가를 시행했다. 대부분 백신 접종 직원들에게 기본 이틀 간 휴가를 부여하고, 이상 증상이 있을 경우 최대 3일까지 휴가를 쓸 수 있도록 했다. 유진투자증권은 백신 접종 회차별 기본 하루에 이상 있을 시 최대 2일간의 휴가를 제공한다.

이달부터는 대다수 증권사들이 백신휴가 시행에 나서고 있다. 한국투자증권과 메리츠증권 메리츠증권 008560 | 코스피 증권정보 현재가 4,515 전일대비 40 등락률 -0.88% 거래량 831,369 전일가 4,555 2021.06.04 11:27 장중(20분지연) 관련기사 해외주식 수수료시장 '순위 쟁탈전'슬슬 접대비 늘리는 증권업계증권사 올해도 광고비 지갑 '활짝' close , 하나금융투자, DB금융투자 DB금융투자 016610 | 코스피 증권정보 현재가 7,250 전일대비 30 등락률 -0.41% 거래량 74,363 전일가 7,280 2021.06.04 11:26 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] DB금융투자, 실적 호조에 9%대 오름세DB금융투자, 15일까지 DLB·ELB·ELS 3종 판매DB금융투자, 증권 테마 상승세에 11.65% ↑ close , 대신증권 대신증권 003540 | 코스피 증권정보 현재가 18,500 전일대비 150 등락률 -0.80% 거래량 92,371 전일가 18,650 2021.06.04 11:27 장중(20분지연) 관련기사 해외주식 수수료시장 '순위 쟁탈전' 대신證, '미국주식 거래는 17시부터' 이벤트 진행대신증권, 비대면 IRP개설 서비스 오픈…수수료 평생 무료 close 등이 지난 1일 백신 휴가 시행을 알렸다. 미래에셋증권과 하이투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권 이베스트투자증권 078020 | 코스닥 증권정보 현재가 8,410 전일대비 40 등락률 -0.47% 거래량 149,322 전일가 8,450 2021.06.04 11:26 장중(20분지연) 관련기사 이베스트투자증권, 캐시백 혜택 주식상품권 출시[클릭 e종목] “현대차, 체질개선 입증 시작”[클릭 e종목]“현대모비스, 더딘 마진 개선…모멘텀은 하반기에” close 등은 지난 2일 백신휴가 도입 행렬에 동참했다.

전날에는 현대차증권 현대차증권 001500 | 코스피 증권정보 현재가 14,150 전일대비 100 등락률 -0.70% 거래량 59,248 전일가 14,250 2021.06.04 11:27 장중(20분지연) 관련기사 슬슬 접대비 늘리는 증권업계현대차증권, 최재붕 교수 초청...뉴노멀 오픈 클래스 개최미래에셋·한투증권, 1분기 분쟁조정 '최다' close 과 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 2,000 등락률 -1.58% 거래량 52,915 전일가 126,500 2021.06.04 11:27 장중(20분지연) 관련기사 해외주식 수수료시장 '순위 쟁탈전'중개형 ISA, 매달 3000억씩 몰린다슬슬 접대비 늘리는 증권업계 close 이 백신휴가 실시를 결정했다. 현대차증권은 이상 여부 상관없이 접종 건당 2일간 유급휴가를 제공키로 했다. 키움증권 관계자는 "백신 접종 후 이상 증상이 있을 경우 기간에 상관 없이 휴가를 사용할 수 있고, 유급휴가로 처리된다"고 밝혔다.

금융당국과 유관기관 등의 백신 휴가 도입도 속속 이뤄지고 있다. 한국거래소는 백신 접종 후 기본 하루, 이상 증상 발현 시 최대 2일의 휴가를 제공한다. 금융투자협회는 별다른 징후가 없어도 이틀 간의 유급휴가를 준다. 금융감독원 역시 지난달 31일부터 기본 이틀에, 이상 반응시 최대 3일간의 휴가를 제공한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr