LS증권 LS증권 close 증권정보 078020 KOSDAQ 현재가 7,530 전일대비 30 등락률 -0.40% 거래량 49,824 전일가 7,560 2026.04.16 11:22 기준 관련기사 [클릭 e종목]"대우건설, 원전 수주·대미투자 호재" LS증권, 국내시장 복귀계좌 출시…주식상품권·우대수수료 혜택 LS증권, 로보스토어 가입 ‘경품 증정 이벤트’ 전 종목 시세 보기 은 고객들의 투자 편의성 제고를 위해 MTS의 홈화면을 전면 개편했다고 16일 밝혔다.

MTS 홈화면. LS증권 AD 원본보기 아이콘

이번 홈화면 개편은 투자정보를 효율적으로 제공하고 투자자 개개인에게 최적화된 투자환경을 지원하기 위해 이뤄졌다. 메인 화면에서 국내 주식시장과 해외 주식시장을 각각 독립된 탭으로 분리하여 고객이 원하는 시장 정보를 빠르고 명확하게 확인할 수 있도록 했다. 또한 메인 화면에서 곧바로 종목 검색이 가능하도록 제공해 효율성을 높였다.

개인화 기능도 강화됐다. 고객이 확인하고 싶은 지수만 선택해 국내·해외별로 맞춤형 조회가 가능하도록 개선했고, 고객이 원하는 콘텐츠를 중심으로 홈화면을 자유롭게 구성·편집해 투자 스타일에 맞는 자신만의 화면을 구축할 수 있도록 했다.

상장지수펀드(ETF) 투자자들을 위한 전용 메뉴도 신설했다. ETF가 낯선 고객들을 위한 기초 안내 가이드, 효율적으로 ETF 상품을 검색할 수 있는 스마트 탐색 기능 등을 지원한다. 또한 등락률, 거래량, 거래대금 기준 ETF 순위는 물론 상품테마별, 투자주체별 ETF 순위 정보도 살펴볼 수 있도록 했다.

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LS증권 관계자는 "이번 투혼MTS 홈화면 개편은 고객들의 정보 탐색 및 투자 실행 과정에서 효율성과 편의성을 높이는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 사용자 중심의 서비스 고도화를 지속해 나가겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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