[특징주]자사주 소각 앞둔 SK증권, 연일 강세...8%대↑
불러오는 중...닫기
SK증권 SK증권 close 증권정보 001510 KOSPI 현재가 1,833 전일대비 90 등락률 +5.16% 거래량 105,042,560 전일가 1,743 2026.03.06 10:56 기준 관련기사 [특징주]증시 급반등에 증권주 '불기둥'…SK증권 23%대↑ [특징주]이란 사태 격화에...증권주 동반 약세 수협은행, 트리니티자산운용 인수…"은행과 시너지 기대" 의 주가가 6일 오전 국내 증시에서 8%대 강세를 나타내고 있다.
이날 오전 10시 현재 SK증권은 전장 대비 8.43% 오른 주당 1890원에 거래되고 있다. 전날 17%대 상승 마감한 데 이어 이틀 연속 랠리를 이어가고 있는 것이다. 전날 증시 급등에 힘입어 동반 강세를 보였던 주요 증권주들이 이날 하락세를 보이고 있는 것과 대조적이다.
이는 SK증권이 오는 11일 보통주 1000만주, 총 182억원 규모의 자사주 소각을 앞둔 영향으로 해석된다. SK증권은 앞서 지난 4일 이러한 자기주식 보유 처분 계획과 함께 주식 병합 계획도 공시한 상태다. 기존 액면가 500원이던 주식은 1000원으로 병합된다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"밥줄부터 끊길 판"…이란, 호르무즈 막았다가 역...
SK증권 관계자는 "주주가치 제고를 위해 자사주 소각을 결정했다"며 "주식병합은 적정 유통 주식 수 유지를 위한 것"이라고 설명했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>