DB증권 잠실금융센터, 투자 세미나 개최

DB증권 DB증권 close 증권정보 016610 KOSPI 현재가 14,010 전일대비 60 등락률 +0.43% 거래량 29,685 전일가 13,950 2026.03.17 09:47 기준 관련기사 [특징주]증권주 일제히 강세…현대차증권·한화투자증권 20%대↑ DB증권, 지난해 영업익 1167억…전년比 88.7%↑ DB증권, '제2회 DB증권 직장인 골프챔피언십' 5월 개최 전 종목 시세 보기 잠실금융센터가 투자자를 위한 세미나를 마련한다.

DB증권 잠실금융센터는 오는 24일 오후 3시30분 센터 1층 대회의실에서 레그넘투자자문의 이춘광 대표를 초청해 투자 세미나를 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 세미나는 '2026 글로벌 투자전략－해외 자산배분 투자전략'을 주제로 진행되며, 투자자들에게 글로벌 투자 환경에 대한 정보와 실질적인 투자 인사이트를 제공할 예정이다.

김준우 잠실금융센터장은 "이번 세미나는 잠실금융센터 VIP 고객들에게 상반기 주식 투자에 대한 유용한 인사이트를 제공하는 데 목적이 있다"며 "앞으로도 다양한 금융 투자 세미나를 지속적으로 운영할 계획"이라고 말했다.

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세미나는 사전 신청을 통해 참석할 수 있으며, 참가 신청 및 문의는 DB증권 잠실금융센터를 통해 가능하다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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