코스피 오름세 유지…"항공·건설 경기민감주↑"

외국인 순매수 규모 키워

[아시아경제 이민지 기자] 미국 인프라 투자 법안에 대한 협상 타결 기대감이 높아지면서 국내 증시가 오름세를 보이고 있다. 항공, 건설 등 경기 정상화 관련 업종의 오름세가 두드러지고 있다.

2일 오전 10시 16분 코스피는 전 거래일 대비 0.44%(14.71포인트) 오른 3236.26을 가리키고 있다. 이날 전 거래일 대비 0.08% 오른 3224.40으로 장을 출발한 코스피는 장중 3241.07까지 치솟았다. 투자자 동향을 보면 외국인들의 매수세가 커지고 있다. 외국인은 홀로 1449억원어치 주식을 샀고 개인과 기관은 각각 470억원, 872억원어치 주식을 팔았다.

업종별로는 항공주(3.15%)의 오름세가 두드러졌다. 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 4,110 전일대비 800 등락률 +24.17% 거래량 20,511,889 전일가 3,310 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]티웨이항공, 억눌렸던 항공 수요 폭발…이스타항공 10여곳 인수 희망 티웨이항공, '호국보훈의 달' 국내선 특별할인티웨이항공, 반려견 탑승 고객 대상 '트래블 키트' 증정 close 은 27% 가량 상승했고 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 23,750 전일대비 1,400 등락률 +6.26% 거래량 772,895 전일가 22,350 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "한진칼, 프리미엄 걷히기 시작했다""기업 실적 눈높이 낮춰라"…증권사 '하향 리포트' 봇물 진에어, 6월 국제선 관광비행 총 4회 운영 close (8%), 제주항공(7.8%), 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 33,800 전일대비 2,100 등락률 +6.62% 거래량 7,562,448 전일가 31,700 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 대한항공·아시아나항공 기업결합심사 '순항'…태국 심의절차 통과이번 주 도착하는 ‘mRNA’ 관련 역대급 수혜주대한항공, '대한항공카드' 출시 1주년 기념 특별기 전석 매진 close (7.1%), 한진칼 한진칼 180640 | 코스피 증권정보 현재가 69,000 전일대비 3,400 등락률 +5.18% 거래량 301,206 전일가 65,600 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "한진칼, 프리미엄 걷히기 시작했다"조현아 전 대한항공 부사장, 3개월 동안 한진칼 주식 21만 주 매도외국인·기관 순매도에 코스피 0.6% 하락 마감 close (5.7%), 한국공항 한국공항 005430 | 코스피 증권정보 현재가 51,400 전일대비 2,350 등락률 +4.79% 거래량 26,176 전일가 49,050 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도에 코스피 0.6% 하락 마감[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일한국공항, 3분기 영업손실 99억원…적자전환 close (4.7%) 등도 상승했다. 코로나19 백신접종 확대로 여행수요가 크게 늘어날 수 있다는 기대감이 반영된 것으로 분석된다. 미국의 사례를 보면 지난달 28일부터 31일까지 메모리얼데이 연휴기간 동안 항공 여객 수는 일평균 178만명으로 지난해 코로나19 사태 이후 가장 높은 수준을 기록한 것으로 나타났다.

이외에도 경기 정상화 기대감을 반영해 기계(2.11%), 건설업(1.82%), 철강·금속(0.82%) 업종도 오름세를 나타냈다.

시가총액 상위종목은 대부분 내림세다. SK하이닉스(-0.78%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 366,000 전일대비 1,000 등락률 -0.27% 거래량 149,660 전일가 367,000 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 외국인·개인 순매수…코스피 상승 출발"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세 close (-0.41%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 817,000 전일대비 8,000 등락률 -0.97% 거래량 88,435 전일가 825,000 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 외국인·개인 순매수…코스피 상승 출발"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)외국계 '매도 리포트'에 출렁…K배터리, 공매도 공세도 close (-0.73%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 826,000 전일대비 6,000 등락률 -0.72% 거래량 42,439 전일가 832,000 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 외국인·개인 순매수…코스피 상승 출발"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)국내 코로나19 백신 생산 CEO 3인 "글로벌 허브 앞당긴다" close (-0.84%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 613,000 전일대비 3,000 등락률 -0.49% 거래량 81,909 전일가 616,000 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 "韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)외국계 '매도 리포트'에 출렁…K배터리, 공매도 공세도 OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세 close (-0.32%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 269,000 전일대비 3,500 등락률 -1.28% 거래량 186,060 전일가 272,500 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 "韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세5월 공매도 1위 삼성전자...HMM·LG화학 2·3위 close (-1.10%) 등도 내렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,900 전일대비 300 등락률 +0.37% 거래량 7,129,739 전일가 80,600 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 외국인·개인 순매수…코스피 상승 출발[클릭 e종목] "원익QnC, 2Q도 최대 실적…영업익 1000억원 고지 눈앞"제2의 HMM, 찾았습니다! close 는 전 거래일 대비 0.62% 오른 8만1100원을 가리키고 있다.

장 초반 하락 전환했던 코스닥지수는 소폭 오름세를 보이고 있다. 현재 코스닥지수는 전 거래인 대비 0.10%(0.95포인트) 내린 983.64를 가리키고 있다. 투자자 동향을 보면 코스닥시장에선 외국인과 기관이 각각 682억원, 130억원어치 주식을 순매도 했다. 개인은 홀로 883억원어치 주식을 사들였다.

업종별로는 시멘트 관련 업종(2.53%)과 건설(1.69%), 운송(1.52%) 등 경기민감주들의 오름세가 두드러졌다. 삼표시멘트 삼표시멘트 038500 | 코스닥 증권정보 현재가 5,550 전일대비 140 등락률 +2.59% 거래량 1,656,197 전일가 5,410 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [e공시 눈에 띄네]코스닥-15일서울시장 선거 앞두고…웃음 짓는 건설주 close (3.3%), 고려시멘트 고려시멘트 198440 | 코스닥 증권정보 현재가 3,925 전일대비 125 등락률 +3.29% 거래량 1,577,338 전일가 3,800 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식 카톡방'의 무료 선언! [특징주] 주택공급 확대 기대감에 시멘트株 상승고려시멘트, 보통주 1주당 15원 현금배당 close (2.8%) 등이 오름세를 유지했고 동원개발 동원개발 013120 | 코스닥 증권정보 현재가 6,500 전일대비 260 등락률 +4.17% 거래량 614,884 전일가 6,240 2021.06.02 10:34 장중(20분지연) 관련기사 동원개발, 683억원 규모 창원무동 동원로얄듀크 신축·토목공사 계약동원개발, 818억 규모 신길동 역세권 청년주택 신축 계약동원개발, 624억 규모 부산 신축공사 수주 close (4.3%), 서희건설 서희건설 035890 | 코스닥 증권정보 현재가 2,150 전일대비 45 등락률 +2.14% 거래량 2,482,401 전일가 2,105 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일엄청난 상승 잠재력, '이 종목' 오를 수밖에 없다나날이 커지는 콘텐츠의 힘, 주가에도 탄력받나? close (3.3%) 등도 상승세를 보였다.

시가총액 상위종목을 보면 대부분 내림세다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 118,600 전일대비 1,200 등락률 -1.00% 거래량 211,404 전일가 119,800 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 외국인·개인 순매수…코스피 상승 출발"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세 close (-0.75%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 137,000 전일대비 2,000 등락률 -1.44% 거래량 53,575 전일가 139,000 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 외국인·개인 순매수…코스피 상승 출발"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세 close (-0.86%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 176,100 전일대비 500 등락률 -0.28% 거래량 20,625 전일가 176,600 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 "韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세외국인·기관 순매수세에 코스피 0.7%대 상승마감 close (-0.34%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,150 전일대비 1,700 등락률 -4.74% 거래량 643,642 전일가 35,850 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 외국인·개인 순매수…코스피 상승 출발"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세 close (-3.35%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 164,400 전일대비 1,000 등락률 -0.60% 거래량 58,345 전일가 165,400 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 외국인·개인 순매수…코스피 상승 출발"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세 close (-0.30%) 등도 내렸다. 반면 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 59,500 전일대비 200 등락률 -0.34% 거래량 50,031 전일가 59,700 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 "韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세외국인·기관 순매수세에 코스피 0.7%대 상승마감 close (0.34%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 52,800 전일대비 300 등락률 +0.57% 거래량 102,598 전일가 52,500 2021.06.02 10:35 장중(20분지연) 관련기사 "韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세외국인·기관 순매수세에 코스피 0.7%대 상승마감 close (0.19%) 등은 올랐다.

차기 연방준비제도(Fed) 의장으로 부각되고 있는 브레이너드 Fed 이사가 인플레이션에 대한 우려의 발언을 내놓으면서 우려는 더 커지고 있지만 시장은 경기 정상화에 대한 기대감을 더 크게 반영하고 있는 모양새다. 특히 전일 정례회의에서 OPEC+가 점진적인 감산 완화 기조를 유지하면서도 주요국 경제 회복으로 인해 확실한 수요 회복의 신호가 보인다고 전망해 지수 상승을 지지할 것으로 예측된다.

서상영 키움증권 연구원은 “국제 유가가 2년 내 최고치를 경신하고, 미국의 인프라 투자 타결기대감이 높아지는 등의 소식으로 국내 증시에 우호적인 환경이 조성됐다”며 “금일 증시에선 경기민감주 등 가치주가 강세를 보이는 차별화 속에서 차익 실현 매물이 출회될 것”이라고 전망했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr