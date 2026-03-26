국민연금 반대에도 향후 3년 재임

"글로벌 종합 물류 기업 도약"

조원태 한진그룹 회장( 대한항공 대한항공 close 증권정보 003490 KOSPI 현재가 24,950 전일대비 450 등락률 -1.77% 거래량 1,077,796 전일가 25,400 2026.03.26 14:43 기준 관련기사 대한항공, 차세대 고속 무인표적기 개발 속도…"28년 실전 배치 수준 목표" 대한항공, 다음달까지 부산 출발 중화권 항공권 할인 대한항공, 축구 국가대표팀 공식 후원…북중미 월드컵 지원 전 종목 시세 보기 대표이사 회장)이 그룹 지주사인 한진칼 한진칼 close 증권정보 180640 KOSPI 현재가 118,500 전일대비 8,200 등락률 -6.47% 거래량 93,516 전일가 126,700 2026.03.26 14:43 기준 관련기사 [특징주]한진칼, 호반 지분 추가확보 소식에 5%대 상승 [특징주]중동 전쟁 끝나나…유가 하락 소식에 항공주 ↑ [주末머니]주가오른다 좋아했는데…자사주 '꼼수' 매각 주의보 전 종목 시세 보기 의 사내이사로 재선임됐다.

조원태 한진그룹 회장이 지난해 3월11일 서울 강서구 대한항공 본사에서 열린 신규 CI 공개 기자간담회에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 공항사진기자단 AD 원본보기 아이콘

한진칼은 26일 서울 중구 한진빌딩에서 열린 정기주주총회에서 조 회장의 사내이사 재선임을 의결했다. 이로써 조 회장은 향후 3년간 한진칼 사내이사로 재임하게 됐다.

주주총회 이전부터 조 회장의 재선임을 반대해온 지분 5.44%의 국민연금은 반대표를 던졌다. 하지만 조 회장 측 지분(20.56%) 외에 우호 지분인 델타항공(14.90%)과 산업은행(10.58%) 등이 찬성했으며 15.52%의 소액주주 중 상당수도 찬성하면서 93.77%의 찬성률로 조 회장의 재선임이 결정됐다.

국민연금은 조 회장이 '기업가치 훼손·주주 권익 침해 행위에 대한 감시 의무를 소홀히 했다'는 이유로 반대 의결권을 행사했지만 조 회장 측은 올해 말 통합 대한항공 출범의 마무리 단계를 지휘할 리더십의 중요성을 내세워 주주들을 설득해 찬성표를 끌어낸 것으로 알려졌다.

국민연금은 2021년과 2024년 대한항공 주주총회에서도 같은 이유로 사내이사 재선임에 반대했으나, 출석 주주 과반이 찬성하면서 재선임이 이뤄진 바 있다.

조 회장은 이날 류경표 한진칼 부회장(이사회 의장)이 대독한 주주총회 인사말을 통해 "올해는 항공 부문 계열사들의 통합이 현실화 단계에 접어드는 기념비적인 한 해가 될 것"이며 "한진그룹은 통합 항공사 출범을 기점으로 계열 구조 재편을 단계적으로 추진할 것이고, 이를 기반으로 글로벌 종합 물류 기업으로 확고히 자리매김하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

그러면서 "통합 항공사 출범은 대한민국 항공 역사에 한 획을 긋는 시대적 과업의 완수이자, 한진그룹의 새로운 미래 성장 동력을 마련하는 중요한 전환점이 될 것"이라고 덧붙였다.

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이외에도 이날 주총에선 이사 보수 총액을 120억원으로 유지하는 이사 보수 한도 승인 안건과 전자주주총회 도입, 독립이사 명칭 변경을 위한 정관 변경안 등이 통과됐다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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