[특징주]티웨이항공 17%↓…항공주 모두 '약세'

국제정세 불안으로 인한 유가 상승으로 항공주가 모두 약세를 보이고 있다.

31일 오전 9시39분께 한국거래소에서 티웨이항공 티웨이항공 close 증권정보 091810 KOSPI 현재가 893 전일대비 187 등락률 -17.31% 거래량 7,256,971 전일가 1,080 2026.03.31 10:08 기준 관련기사 기내 응급 승객 생명 지킨 티웨이항공, "체계적 교육·훈련 성과" 티웨이항공 화물 사업 급성장… 2년새 2.3배 ↑ 티웨이항공, 독일 상용 고객 유치 시동… 4자 MOU 체결 전 종목 시세 보기 은 전장 대비 17.04% 내린 896원에 거래 중이다.

이 밖에도 대한항공 대한항공 close 증권정보 003490 KOSPI 현재가 23,650 전일대비 700 등락률 -2.87% 거래량 638,211 전일가 24,350 2026.03.31 10:08 기준 관련기사 대한항공·아시아나, 합동 사회공헌 전개 [주末머니] 중동전쟁 리스크에도 한국 비행기는 뜬다 조원태, 한진칼 사내이사 재선임…"통합 항공사 출범은 시대적 과업" 전 종목 시세 보기 (-3.90%), 아시아나항공 아시아나항공 close 증권정보 020560 KOSPI 현재가 6,950 전일대비 10 등락률 -0.14% 거래량 28,779 전일가 6,960 2026.03.31 10:08 기준 관련기사 대한항공·아시아나, 합동 사회공헌 전개 [주末머니] 중동전쟁 리스크에도 한국 비행기는 뜬다 스타얼라이언스, LA 국제공항에 9번째 '스타 커넥션 센터' 오픈 전 종목 시세 보기 (-1.15%), 에어부산 에어부산 close 증권정보 298690 KOSPI 현재가 1,822 전일대비 33 등락률 -1.78% 거래량 39,267 전일가 1,855 2026.03.31 10:08 기준 관련기사 에어부산, 국내선 전 노선 할인 프로모션 실시…하계 시즌 겨냥 통합 LCC 진에어·에어부산·에어서울, 설맞이 합동 봉사활동 에어부산, 김해공항 소음대책지역 주민 대상 설맞이 나눔 전 종목 시세 보기 (-1.67%), 제주항공 제주항공 close 증권정보 089590 KOSPI 현재가 5,020 전일대비 90 등락률 -1.76% 거래량 74,020 전일가 5,110 2026.03.31 10:08 기준 관련기사 제주항공, 인천공항 '스마트패스' 확대 운영… 수속 편의 강화 [특징주]중동 전쟁 끝나나…유가 하락 소식에 항공주 ↑ [특징주]유가 폭등에 항공주 동반약세...티웨이 11%대 급락 전 종목 시세 보기 (-1.76%), 진에어 진에어 close 증권정보 272450 KOSPI 현재가 6,100 전일대비 70 등락률 -1.13% 거래량 38,436 전일가 6,170 2026.03.31 10:08 기준 관련기사 [주末머니] 중동전쟁 리스크에도 한국 비행기는 뜬다 [특징주]중동 전쟁 끝나나…유가 하락 소식에 항공주 ↑ 진에어, 부가서비스 구매·환불 기한 확대… "출발 4시간 전까지" 전 종목 시세 보기 (-1.94%) 등 동반 하락하고 있다.

미국과 이스라엘, 이란의 전쟁 이후 국제 유가가 연일 상승하며 투자자들에게 영향을 준 것으로 풀이된다. 유가 상승은 유류비에 반영되며 항공사 영업 비용 확대 요인이 된다.

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30일(현지시간) 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 종가 기준 배럴당 102.88달러로 전장보다 3.25% 올랐다. 종가 기준 배럴당 100달러선을 넘어선 것은 2022년 이후 처음이다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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