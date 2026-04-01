부다페스트 매일 직항 뜬다…오스트리아 운수권은 주 4회→21회로

중부 유럽 하늘길 대폭 확대

여행 수요 반영해 운수권 늘려

헝가리는 주 6회서 주 14회로

부다페스트·빈 등 유럽 중부를 찾는 한국인이 늘면서 정부가 헝가리·오스트리아와 정기 항공편 운항 한도를 대폭 늘리기로 합의했다. 헝가리는 현행 주 6회에서 주 14회로, 오스트리아는 주 4회에서 주 21회로 각각 확대된다.

국토교통부는 지난달 25일 헝가리 부다페스트, 26일 오스트리아 빈에서 순차적으로 항공회담을 열고 여객 운수권 확대에 합의했다고 1일 밝혔다. 여객 운수권은 항공사가 두 나라 사이에 정기편을 얼마나 띄울 수 있는지를 정한 횟수다. 이 횟수가 늘어나면 항공사는 신규 취항이나 증편을 추진하기 쉬워지고, 승객은 항공편 선택지가 넓어진다.

헝가리, 주 6회→주 14회

헝가리 노선은 양국 모든 공항 간 여객 운수권을 기존 주 6회에서 주 14회로 두 배 넘게 확대하기로 했다. 주 8회가 추가되는 것이다. 국토부는 최근 동유럽 여행 수요가 늘고 있는 데다, 기존 헝가리 측 항공사의 운항 중단으로 선택권이 줄어든 점을 반영했다고 설명했다.

아시아나항공 아시아나항공 close 증권정보 020560 KOSPI 현재가 7,030 전일대비 70 등락률 +1.01% 거래량 19,517 전일가 6,960 2026.04.01 10:55 기준 관련기사 인천공항, 아시아나항공 밀라노·부다페스트 신규 취항…유럽 직항 경쟁력 강화 아시아나 "5월까지 국제선 14편 운항 줄여"…항공업계 비상경영 확산 [특징주]티웨이항공 17%↓…항공주 모두 '약세' 전 종목 시세 보기 은 오는 3일부터 인천~부다페스트 노선에 주 3회(수·금·일) 신규 취항한다. 대한항공 대한항공 close 증권정보 003490 KOSPI 현재가 24,350 전일대비 800 등락률 +3.40% 거래량 850,498 전일가 23,550 2026.04.01 10:55 기준 관련기사 아시아나 "5월까지 국제선 14편 운항 줄여"…항공업계 비상경영 확산 중동발 고유가 지속…대한항공도 비상경영 선포 [특징주]티웨이항공 17%↓…항공주 모두 '약세' 전 종목 시세 보기 주 4회(월·화·목·토)와 합치면 주 7회, 사실상 매일 직항편이 뜨는 셈이다. 이번 회담으로 확보한 나머지 주 7회분은 향후 수요 증가 시 추가 증편에 활용할 수 있게 된다.

오스트리아, 주 4회→주 21회

오스트리아 노선은 변화 폭이 더 크다. 지난 30년 동안 주 4회로 묶여 있던 운수권이 주 21회까지 늘어났다. 당장 비행기가 21회 뜨는 것은 아니지만, 항공사가 원한다면 하루 세 번까지도 운항할 수 있는 길이 열린 것이다. 특히 수도 빈뿐만 아니라 다른 지방 도시로 바로 가는 비행기 길도 주 7회 새로 만들어져 여행 경로가 다양해질 전망이다.

오스트리아와는 안전 규정도 최신 기준에 맞춰 강화했다. 비행기가 더 안전하게 오갈 수 있도록 보안을 강화하고 환경을 보호하는 약속도 새로 추가했다. 이번 합의는 국가 간의 최종 서명 절차를 거친 뒤 실제 비행기 운항에 적용될 예정이다. 국토부에 따르면 지난해 오스트리아를 방문한 한국인은 약 22만명에 달했다. 정부는 오스트리아가 중부 유럽의 교통 거점인 만큼 항공편이 늘어나면 관광뿐 아니라 기업 활동에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

다만 이번 합의가 곧바로 항공편 증편으로 이어지는 것은 아니다. 운수권 확대는 항공사가 더 많이 운항할 수 있는 틀을 마련한 것이고, 실제 신규 취항이나 증편 여부는 앞으로 각 항공사의 사업 판단과 운항 계획에 따라 결정된다.

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주종완 국토부 항공정책실장은 "동유럽 국가들과의 운수권 증대를 합의하여 우리 국민의 이동 편의와 선택권이 큰 폭으로 증가할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 수요가 있는 국가와 적극적으로 항공회담을 추진해 항공사들의 취항 확대 기반을 마련하겠다"고 말했다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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