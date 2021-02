코스피, '3120선' 오름세..."기관 매도세 다소 진정"

[아시아경제 박지환 기자] 22일 코스피가 3120선 오름세를 보이며 상승 흐름을 이어가고 있다. 전 거래일까지 6거래일 연속 팔자에 나섰던 기관 매도세가 다소 진정된 것이 증시 흐름에 긍정적인 영향을 줬다는 분석이다.

이날 오전 10시58분 기준 코스피는 전거래일 대비 13.80p(0.44%) 오른 3121.42를 기록 중이다. 지수는 전장보다 6.41포인트(0.21%) 오른 3114.03으로 시작해 한때 3140선까지 오르기도 했다.

투자 수급별로는 기관과 외국인이 순매수를 이어가며 지수상승을 이끌고 있다. 특히 이날은 기관이 794억원을 순매수한 점이 두드러졌다. 기관은 전 거래일까지 6거래일 연속 팔자에 나서며 이 기간 총 4조290억원 순매도했다. 외국인 역시 207억원 순매수 중이다. 반면 개인은 1097억원 순매도하고 있다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,100 전일대비 500 등락률 +0.61% 거래량 14,560,126 전일가 82,600 2021.02.22 12:09 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정"삼성 美오스틴 공장 재가동, 최소 1주일은 더 걸린다"삼성 Neo QLED, 독일 매체 평가서 "역대 최고 TV" 찬사 close (1.21%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 137,000 전일대비 4,000 등락률 +3.01% 거래량 5,275,971 전일가 133,000 2021.02.22 12:09 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 이시간 주가 +3.01%.... 최근 5일 외국인 287만 6388주 순매수코스피, 외국인·기관 순매수세에 오름세 유지[클릭 e종목] "생각보다 빠른 D램 가격 반등…SK하이닉스, 1Q도 순항" close (3.76%) 등 반도체 종목들이 상승을 주도하고 있다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 392,500 전일대비 5,500 등락률 -1.38% 거래량 694,800 전일가 398,000 2021.02.22 12:09 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]네이버 '파죽지세'…52주 신고가·장중 시총 3위 탈환카드처럼 쓰는 네이버페이 "갈수록 예쁜 NAVER, 몸값도 쑥쑥"개인 홀로 순매수…코스피 3100선 '탈환' close (-0.50%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 316,000 전일대비 2,500 등락률 -0.78% 거래량 346,438 전일가 318,500 2021.02.22 12:09 장중(20분지연) 관련기사 1兆클럽 늘었는데도 시원찮은 바이오株흔들릴 땐 안전하게... 시총 상위 대형주 골라담은 개미들셀트리온, 외국인 2만 2328주 순매수… 주가 -2.07% close (-0.31%) 등은 하락세다.

코스닥는 전 거래일보다 0.04포인트 오른 965.15를 가리키고 있다. 개인은 1554억원을 사들인 반면 외국인은 878억원, 기관은 564억원을 순매도 중이다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 161,800 전일대비 500 등락률 -0.31% 거래량 110,253 전일가 162,300 2021.02.22 12:09 장중(20분지연) 관련기사 개인 홀로 순매수…코스피 3100선 '탈환'코스피 오전 중 '갈팡질팡'…외국인 3거래일 연속 순매도세개미 1조4000억원 순매수에도…코스피 3100선 후퇴(종합) close (0.12%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 139,000 전일대비 2,400 등락률 +1.76% 거래량 100,728 전일가 136,600 2021.02.22 12:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매수세에 오름세 유지코스피, 오후에도 혼조세…기관 순매도 규모 커져코스피 오전 중 '갈팡질팡'…외국인 3거래일 연속 순매도세 close (1.46%) 등이 상승했다. 반면 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 162,400 전일대비 7,100 등락률 -4.19% 거래량 383,799 전일가 169,500 2021.02.22 12:09 장중(20분지연) 관련기사 1兆클럽 늘었는데도 시원찮은 바이오株개인 홀로 순매수…코스피 3100선 '탈환'코스피 오전 중 '갈팡질팡'…외국인 3거래일 연속 순매도세 close (-4.42%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 316,900 전일대비 2,800 등락률 -0.88% 거래량 30,915 전일가 319,700 2021.02.22 12:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매수세에 오름세 유지개인 홀로 순매수…코스피 3100선 '탈환'코스피 오전 중 '갈팡질팡'…외국인 3거래일 연속 순매도세 close (-1.00%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 54,200 전일대비 700 등락률 -1.28% 거래량 496,164 전일가 54,900 2021.02.22 12:09 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매수세에 오름세 유지개인 홀로 순매수…코스피 3100선 '탈환'코스피, 오후에도 혼조세…기관 순매도 규모 커져 close (-1.09%) 등은 약세였다.

조병현 유안타증권 연구원은 "수급적으로 코스피에서 외국인들의 그간의 매도세가 조금 진정되고 있다"며 "대형주 중심으로 상승세가 올라오면서 중형주들도 안정화되는 분위기"라고 전했다.

국내 증시는 당분간 변동성 장세가 지속될 것이란 의견이다. 조 연구원은 "미국의 금리 인상에 대한 경계심이 시장에 더 크게 영향을 미칠지 또는 백신 효과에 따른 경제회복 기대감이 먼저 일지 등 많은 요소들이 혼재된 상태"라며 "국내 증시는 상승과 하락을 거듭하는 장세를 이어갈 것으로 것으로 보인다"고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr