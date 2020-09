외국인, 한 주만에 '팔자'로 돌아서

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 한 주 만에 다시 매도세로 돌아섰다.

27일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 21일부터까지 25일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 5130억원을 순매도했다. 코스피시장에서 4281억원을, 코스닥시장에서는 852억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 627,000 전일대비 16,000 등락률 +2.62% 거래량 493,489 전일가 611,000 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 테슬라, 작년 한국 방문해 배터리 소재 기업 만났다공정위 고위 전관 38개사 사외이사 포진…'공정3법 대비'‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 이었다. 외국인은 지난 주 LG화학을 2515억원 순매수했다. 뒤이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 82,900 전일대비 1,400 등락률 -1.66% 거래량 3,205,596 전일가 84,300 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 메모리 업황 저점 통과…SK하이닉스 '봄날' 오나SK하이닉스, 705억 규모 부동산 매수개인·기관 매수세에 코스피 상승세 유지 close 를 2253억원 사들였다. 이밖에 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 258,500 전일대비 8,500 등락률 +3.40% 거래량 1,251,340 전일가 250,000 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 [급등종목 PICK5] 우리기술, 에어부산, 다산네트웍스..셀트리온, 외국인 8만 4538주 순매수… 주가 2.6%개인·기관 매수세에 코스피 상승세 유지 close (1080억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 295,000 전일대비 1,000 등락률 +0.34% 거래량 648,182 전일가 294,000 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 네이버, 문화예술인 인물검색 확대한다글로벌 증시 조정에 韓증시도 휘청…코스피 2.6% 급락네이버 인증서, 웨일 브라우저 타고 PC까지 지원 close ·965억원), 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 35,150 전일대비 1,950 등락률 -5.26% 거래량 6,251,598 전일가 37,100 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 한화솔루션, 이시간 주가 -4.18%.... 최근 5일 외국인 132만 5915주 순매수시간외상승종목으로 최근동향 및 내일 뜰 종목 예측 누렇게 바랜 그린뉴딜주 close (644억원), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 87,700 전일대비 2,500 등락률 +2.93% 거래량 1,931,132 전일가 85,200 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 개인·기관 매수세에 코스피 상승세 유지코스피· 코스닥지수 1%대 상승 출발[특징주]국내 증시, 시총 상위주 대다수 하락세 close (453억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 38,200 전일대비 1,000 등락률 +2.69% 거래량 1,918,648 전일가 37,200 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 저금리 늪에 빠진 금융지주…주가 연일 내리막길[e공시 눈에 띄네]코스피-17일KB금융 회추위 회의 D-1…주목받는 윤종규 회장 M&A 성과(종합) close (391억원), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 134,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 134,500 2020.09.25 00:00 장마감 관련기사 글로벌 증시 조정에 韓증시도 휘청…코스피 2.6% 급락하락폭 키운 코스피...2200대로 주저앉아상승탄력 줄어든 韓증시…코스피 1.6% 급락출발 close (351억원), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 92,900 전일대비 3,400 등락률 +3.80% 거래량 1,625,943 전일가 89,500 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 최적의 조리법 찾아주는 '디오스 광파오븐' 늘린다LG전자, AI 원팀 서밋2020 참가 "AI 경쟁력 강화할 것"공정위 고위 전관 38개사 사외이사 포진…'공정3법 대비' close (349억원), 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 166,000 전일대비 1,500 등락률 -0.90% 거래량 702,880 전일가 167,500 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 아미 저격…'BTS 게임'도 글로벌 영토 확장넷마블, 하반기 기대작 '세븐나이츠2' 10월7일 사전등록 넷마블, 하반기 신입공채 모집…SW개발 등 14개 부문 close (212억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 57,900 전일대비 100 등락률 +0.17% 거래량 11,444,683 전일가 57,800 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 제가 간다고 했죠? 대기업간의 빅딜성사 다시한번 더 드립니다!![급등종목 PICK5] 우리기술, 에어부산, 다산네트웍스..개인·기관 매수세에 코스피 상승세 유지 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 1975억원 순매도했다. 이어 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 170,000 전일대비 1,500 등락률 -0.87% 거래량 2,076,987 전일가 171,500 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 현대기아차, 클라우드 인재 영입 속도…신입·경력 채용공정위 고위 전관 38개사 사외이사 포진…'공정3법 대비'현대차, 최근 5일 개인 158만 3671주 순매수... 주가 17만 500원(-0.58%) close 를 1271억원 팔았다. 이밖에 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 50,700 전일대비 400 등락률 +0.80% 거래량 2,041,736 전일가 50,300 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 삼성전자우, 개인 투자자 관심 집중... 주가 0.6%...코스피· 코스닥지수 1%대 상승 출발삼성전자우, 외국인 10만 1405주 순매도… 주가 -0.98% close (946억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 194,000 전일대비 6,000 등락률 +3.19% 거래량 348,033 전일가 188,000 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 테슬라, 작년 한국 방문해 배터리 소재 기업 만났다[주간HOT종목]포스코, 3분기 실적회복 기대…기관 '순매수세'배터리 소재 기업으로 체질 바뀌는 포스코케미칼 close ·772억원), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 44,000 전일대비 550 등락률 -1.23% 거래량 1,776,722 전일가 44,550 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 테슬라, 반값 전기차 선언…현대기아차, 전용 플랫폼·배터리 대여로 '맞수'기아차 소하리 공장, 내일부터 전체 공장 가동 재개코스피, 2% 이상 내리며 2330선 마감… 코스닥 840선 close (604억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 27,350 전일대비 150 등락률 +0.55% 거래량 1,927,889 전일가 27,200 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 저금리 늪에 빠진 금융지주…주가 연일 내리막길외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피보다 코스닥 더 팔아[클릭 e종목] "신한지주, 유상증자로 주가 하락 불가피" close (581억원), 맥쿼리인프라 맥쿼리인프라 088980 | 코스피 증권정보 현재가 10,750 전일대비 50 등락률 -0.46% 거래량 1,465,503 전일가 10,800 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥은 '팔자' 지속외국인, 3주 연속 '팔자'…코스닥도 '매도' 전환외국인, 2주 연속 '팔자'…코스닥은 매수세 지속 close (380억원), LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 10,800 전일대비 200 등락률 -1.82% 거래량 2,356,267 전일가 11,000 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 LGU+, 통신 기반 개인맞춤형 건강관리서비스 개발 나선다LG유플러스 "출시 한달 'U+리얼글래스', 1차 물량 1000대 소진"LG유플러스, 협력사 2000여곳에 납품대금 520억 조기 지급 close (368억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 351,500 전일대비 500 등락률 -0.14% 거래량 449,701 전일가 352,000 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 카카오, 이시간 주가 +0.28%.... 최근 5일 개인 11만 9289주 순매수[e공시 눈에 띄네]코스피-24일글로벌 증시 조정에 韓증시도 휘청…코스피 2.6% 급락 close (361억원), 만도(316억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인의 선물 매도는 국내 주식시장 하락 가능성을 높이는 요소라는 분석이다. 노동길 NH투자증권 연구원은 "외국인 투자자가 코스피200 선물에 대해 빠르게 매수 포지션을 축소하고 있다"면서 "지난 9월 만기 이후 외국인의 코스피200 선물 누적 순매수는 -7591계약으로 롤오버 고려시 여전히 매수 포지션을 유지하고 있으나 빠른 속도의 외국인 선물 매도는 국내 주식시장 단기 하락 가능성을 높이는 요소로 작용할 것"이라고 말했다.

