외국인, 3주 연속 '사자'…코스닥도 순매수 전환

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 3주 연속 '사자'세를 나타냈다. 그동안 매도세를 지속했던 코스닥시장에서도 순매수로 돌아섰다.

2일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난달 27일부터까지 31일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1조9973억원을 순매수했다. 코스피시장에서 1조9449억원을, 코스닥시장에서는 527억원을 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 57,900 전일대비 1,100 등락률 -1.86% 거래량 21,943,345 전일가 59,000 2020.07.31 15:30 장마감 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 1조6176억원 순매수하며 4주 연속 가장 많이 담았다. 뒤이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 568,000 전일대비 38,000 등락률 +7.17% 거래량 1,376,453 전일가 530,000 2020.07.31 15:30 장마감 close 을 1645억원 사들였다. 이밖에 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 397,500 전일대비 14,000 등락률 +3.65% 거래량 951,940 전일가 383,500 2020.07.31 15:30 장마감 close (1627억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 301,000 전일대비 7,000 등락률 +2.38% 거래량 1,567,503 전일가 294,000 2020.07.31 15:30 장마감 close , 1232억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,371,000 전일대비 14,000 등락률 -1.01% 거래량 27,006 전일가 1,385,000 2020.07.31 15:30 장마감 close (866억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 343,500 전일대비 11,500 등락률 +3.46% 거래량 1,078,837 전일가 332,000 2020.07.31 15:30 장마감 close (615억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 193,500 전일대비 5,500 등락률 -2.76% 거래량 379,886 전일가 199,000 2020.07.31 15:30 장마감 close , 537억원), 레고켐바이오 레고켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 57,600 전일대비 600 등락률 +1.05% 거래량 1,446,359 전일가 57,000 2020.07.31 15:30 장마감 close (487억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 49,500 전일대비 1,100 등락률 -2.17% 거래량 2,148,985 전일가 50,600 2020.07.31 15:30 장마감 close (482억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 29,500 전일대비 600 등락률 -1.99% 거래량 1,194,365 전일가 30,100 2020.07.31 15:30 장마감 close (393억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 82,800 전일대비 2,500 등락률 -2.93% 거래량 4,848,989 전일가 85,300 2020.07.31 15:30 장마감 close 였다. 외국인은 지난 주 SK하이닉스를 567억원 순매도했다. 이어 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 733,000 전일대비 3,000 등락률 -0.41% 거래량 95,025 전일가 736,000 2020.07.31 15:30 장마감 close 를 553억원 팔았다. 이밖에 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 811,000 전일대비 14,000 등락률 -1.70% 거래량 101,033 전일가 825,000 2020.07.31 15:30 장마감 close (481억원), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 220,500 전일대비 500 등락률 +0.23% 거래량 730,524 전일가 220,000 2020.07.31 15:30 장마감 close (478억원), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 19,100 전일대비 100 등락률 -0.52% 거래량 2,277,692 전일가 19,200 2020.07.31 15:30 장마감 close (433억원), SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 269,000 전일대비 5,000 등락률 -1.82% 거래량 331,889 전일가 274,000 2020.07.31 15:30 장마감 close (403억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 296,500 전일대비 3,500 등락률 -1.17% 거래량 823,746 전일가 300,000 2020.07.31 15:30 장마감 close (389억원), 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 17,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,733,960 전일가 17,400 2020.07.31 15:30 장마감 close (293억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 205,500 전일대비 7,500 등락률 -3.52% 거래량 386,250 전일가 213,000 2020.07.31 15:30 장마감 close (283억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 1,000 등락률 -0.78% 거래량 1,712,713 전일가 127,500 2020.07.31 15:30 장마감 close (230억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

노동길 NH투자증권 연구원은 "외국인 매수세의 원인은 파운드리 시장 확대 기대감과 신흥국 추종 패시브 자금 이탈 완화를 들 수 있다"면서 "외국인 매수 성격은 비차익 프로그램 매매 규모를 고려했을 때 패시브 성격 유입은 아닌 것으로 판단된다. 향후 패시브 자금 유입시 외국인 현물 순매수는 더 지속될 수 있을 것"이라고 말했다.

