전쟁 협상 과정에서 찾는 비중확대 기회? 투자금 부족으로 고민 중이었다면

미국과 이란의 핵 협상이 결렬됐지만, 이를 종전으로 가는 과정의 일부로 해석해야 한다는 분석이 나온다. 협상 과정에서 불확실성이 확대되며 증시 변동성이 나타날 수 있지만, 이는 오히려 비중확대 기회라는 시각이다. 양측 모두 장기전에 따른 부담이 큰 만큼 결국 협상 타결 가능성은 열려 있고, 시장은 점차 전쟁 자체보다 '종전 이후'를 선반영하는 흐름으로 이동하고 있다는 판단이다.

핵심 변수는 다시 '실적'이다. 최근 반도체를 중심으로 이익 전망이 빠르게 상향되면서 증시는 밸류에이션 부담이 오히려 낮아진 상태다. 수출 지표 역시 강한 회복세를 보이며 펀더멘털 개선을 뒷받침하고 있다. 이에 따라 단기 변동성 국면에서는 반도체, 에너지, 금융(은행·증권), IT 하드웨어 등 실적 개선과 수급이 동시에 유입되는 업종을 중심으로 접근이 유효하다는 분석이다.

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