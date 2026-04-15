네이버페이 포인트로 산재방지…현대건설·LS일렉트릭 도입

제조·건설 현장 안전 인센티브로 활용

네이버페이 포인트가 건설·제조 산업 현장 근로자들이 자발적으로 안전 관리를 강화할 수 있도록 유도하는 인센티브 수단으로 확대되고 있다.

네이버페이는 'Npay 포인트'가 현대제철과 LS일렉트릭의 업무 현장에서 근로자들의 안전 수칙 준수에 따른 인센티브로 새롭게 도입됐다고 15일 밝혔다.

양사 근로자들은 산업 현장에서 안전 수칙 준수, 안전 교육 이수, 무사고 달성 등 안전 활동에 참여할 때마다 주는 안전 인센티브를 지급받은 후, 이를 범용성 높은 Npay 포인트로 전환해 온·오프라인 가맹점에서 사용할 수 있다.

이를 통해 현장 근로자들이 안전교육 및 제도개선에 자발적으로 참여하도록 유도하고 근로자들의 참여율과 실효성 높은 현장 안전 관리가 가능해질 것으로 기대된다.

실제로 현대건설 현대건설 close 증권정보 000720 KOSPI 현재가 181,900 전일대비 5,200 등락률 +2.94% 거래량 1,093,948 전일가 176,700 2026.04.15 10:22 기준 관련기사 이란의 공습에 사우디 현대건설 사무소 일부 파손 현대건설, 핀란드 사절단과 에너지 인프라 협력방안 논의 "일주일 새 20% 폭등" 휴전 소식에 개미들 쓸어 담은 이 종목 전 종목 시세 보기 은 2022년에 국내 건설업계 최초로 안전 인센티브 플랫폼인 'H-안전지갑'을 Npay로 연동하고 좋은 반응을 얻고 있다.

H-안전지갑 플랫폼을 활용한 근로자의 자율적 안전보건 활동을 독려한 결과 지난해 월 평균 안전 인센티브 전환금은 2022년 첫 도입 당시보다 80배 증가했다.

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네이버페이 관계자는 "다양한 산업 현장의 자율적 안전 문화 조성에 네이버페이 포인트가 큰 동기부여로 작용하도록 협력을 지속 확대하겠다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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