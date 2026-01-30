[특징주]‘실적 업사이클’ 대덕전자 13%↑

대덕전자 대덕전자 353200 | 코스피 증권정보 현재가 63,900 전일대비 11,400 등락률 +21.71% 거래량 1,807,191 전일가 52,500 2026.01.30 09:15 기준 관련기사 대덕전자, 반도체 호황 계속된다…"2026년은 실적 파티의 시간"국민연금, AI 소부장株 팔고 '저PBR·밸류업' 담았다[클릭 e종목]"대덕전자, 2026년 실적 기대치 상향…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close 가 지난해 3분기를 상회하는 실적을 기록하며 급등세를 보인다.

30일 오전 9시20분 기준 대덕전자는 전 거래일 대비 13.52%(7100원) 오른 5만9600원에 거래되고 있다.

대덕전자의 4분기 매출액은 3179억원(+54.0%), 영업이익은 290억원으로 흑자 전환했다. 특히 고밀도 반도체 패키지 기판인 플립칩 볼그리드 어레이(FC-BGA) 사업 부문이 가동률이 60% 중반대까지 증가했다.

박희철 교보증권 연구원은 이날 보고서에서 "대덕전자에 대한 투자의견은 유지하고, 목표주가는 7만원으로 상향한다"며 "올해 메모리 패키지 사업의 믹스 개선, FC-BGA의 수익성 개선 등이 어우러지며 실적 레벨이 달라질 것"이라고 밝혔다.

FC-BGA 신규 수요는 크게 확대될 예정이다. 박 연구원은 "고속 네트워크 부각에 따른 광모듈 칩 등도 FC-BGA를 채택함에 따라 신규 수요가 발생할 것"이라며 "추가적으로 로보틱스 등의 신규 수요처도 로직 칩들이 FC-BGA를 채택할 전망"이라고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



