"2028년까지 두다리 뻗고 자겠네" 하반기 삼성전자 등 대형수주 기대…RFHIC 목표가↑[클릭 e종목]

하나증권이 RFHIC RFHIC close 증권정보 218410 KOSDAQ 현재가 78,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,400 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"여전히 낮은 주가 수준…RFHIC 목표가 ↑" [클릭 e종목]"RFHIC, 방산·통신 모두 견조한 실적 기대…목표가↑" "이제 시작일 뿐" 더 오른다는 '통신주'…증권가 진단 이유[주末머니] 전 종목 시세 보기 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 15만원으로 상향한다고 31일 밝혔다.

김홍식 하나증권 연구원은 "2026~2028년 이익 전망치가 올라가고 국내외 통신장비업체의 주가 상승을 감안한 결과"라며 "높은 주가 상승에도 2028년까지 주가 상승은 이어질 것으로 판단한다"고 설명했다.

RFHIC는 대형 프로젝트를 여러차례 수주했다. 김 연구원은 "방산부문에서 레이시온과 LIG넥스원으로부터 수주를 받았을 뿐 아니라 레이시온과 추가 공급 계약 발생 가능성이 높고 통신부문에서 하반기 이후 삼성전자와 에릭슨의 대형 수주가 기대된다"며 "자회사인 RF머트리얼즈에선 루멘텀으로부터 수주가 지속될 것"이라고 설명했다.

그는 "이는 미국 주파수 재할당 및 신규 주파수 공급 일정, 엔비디아 투자 현황을 통해 추정할 수 있다"며 "올해에 이어 내년에 RFHIC 실적은 가파른 상승 추세를 지속할 가능성이 높고, 올해 4분기 이후에는 통신부문 매출 성장도 본격화할 것"이라고 전했다.

주요 부품의 공급 부족에 따른 멀티플 형성도 주가 상승 요인이다. 김 연구원은 "2012년과 2019년 국내외 통신장비 업체는 트랜지스터(TR) 등 부품의 공급 부족 현상으로 멀티플이 높게 형성됐다"며 "최근에는 RFHIC의 주력인 질화갈륨 트랜지스터(GAN TR)가 내년 공급 부족 현상을 겪을 것으로 보인다"고 했다.

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이어 "TR 공급업체가 시장에서 이탈하는 반면 5G 단독모드(SA)에서 6G로 이동하는 현상으로 고주파수 부품 수요가 급증할 수 있기 때문에 부품의 공급 부족이 나타날 것"이라며 "RFHIC에 수요가 몰리면서 내년 멀티플이 예상보다 높은 10배 이상으로 뛸 수도 있다"고 전했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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