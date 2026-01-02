예스티, 76억 규모 반도체 제조장비 공급 계약

예스티 예스티 122640 | 코스닥 증권정보 현재가 18,380 전일대비 580 등락률 +3.26% 거래량 150,744 전일가 17,800 2026.01.02 13:04 기준 관련기사 [특징주]예스티, 젠슨 황 “엔비디아 삼성 HBM 탑재”…핵심장비 수주 부각↑예스티, 고압 어닐링 장비 글로벌 낸드플래시 기업과 공급 협의수전해 설비 '비금속 배관' 첫 허용…"수소 생산성 향상 기대" 전 종목 시세 보기 close 는 2일 삼성전자와 76억3125만원 규모 반도체 제조장비 공급계약을 체결했다고 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 7.62% 규모다. 계약 기간은 오는 4월28일까지다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>