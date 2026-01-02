예스티 는 2일 삼성전자와 76억3125만원 규모 반도체 제조장비 공급계약을 체결했다고 공시했다.
이는 최근 매출액 대비 7.62% 규모다. 계약 기간은 오는 4월28일까지다.
장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
예스티, 76억 규모 반도체 제조장비 공급 계약
2026년 01월 02일(금)
