코스피, 외국인 2조 이상 순매수…개인 순매도

코스닥도 1100선 눈 앞에…장 초반 사이드카

이란과 미국이 사실상 휴전 연장에 합의하면서 코스피가 21일 만에 5900선을 회복했다. 코스닥 지수도 1100선을 눈앞에 두고 있다.

미국과 이란이 2주간 휴전에 합의한 소식이 알려진 8일 코스피 지수가 장개장과 동시에 6% 넘게 폭등하며 장을 시작했다. 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다. 2026.04.08 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

8일 오후 1시55분 코스피 지수는 전 거래일 대비 7.58%(416.42포인트) 오른 5911.20에 거래되고 있다. 외국인이 2조6173억2800만원, 기관이 4조367만2500만원 순매수 중이며 개인은 6조8444억4600만원 순매도하고 있다.

급등장에 개장 직후인 오전 9시6분2초를 기점으로 유가증권시장 프로그램 매수호가 일시 효력 정지(매수 사이드카)가 발동했다. 발동 시점의 코스피200 선물지수는 전 거래일 대비 51.35포인트(6.23%) 오른 875.45를 기록했다. 코스피 매수 사이드카는 코스피200선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 오른 채 1분간 지속되는 경우 발동되며 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지한다.

업종별로는 종이·목재(-3.23%)를 제외한 전 업종에서 강세다. 건설(+19.31%), 증권(+10.72%), 전기·전자(+10.02%), 금융(+7.70%) 등 장 초반 상승세를 이어가고 있다.

시가총액 상위 종목 별로는 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 210,500 전일대비 14,000 등락률 +7.12% 거래량 30,710,449 전일가 196,500 2026.04.08 14:12 기준 관련기사 같은 종목 샀는데 수익을 더 높일 수 있다? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 아이들은 이미 알고 있다…차단된다더니 너무 쉽게 뚫리는 키즈폰[청소년 SNS 전쟁] 갤럭시 XR에 기업용 관리 시스템 도입…삼성전자, OS 업데이트 진행 전 종목 시세 보기 (+8.1%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,040,000 전일대비 124,000 등락률 +13.54% 거래량 5,389,714 전일가 916,000 2026.04.08 14:12 기준 관련기사 같은 종목 샀는데 수익을 더 높일 수 있다? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 2차전지株, 1분기 실적 저점 찍고 반등 국면 진입? 전 종목 시세 보기 (+14.0%)가 동반 상승세를 보이며 각각 '21만전자', '100만닉스'로 부상했다. 삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 310,000 전일대비 36,000 등락률 +13.14% 거래량 645,017 전일가 274,000 2026.04.08 14:12 기준 관련기사 [특징주]중동 휴전·원전 수혜 기대감에…대우건설 신고가 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 삼성물산 "래미안갤러리, 이젠 취향·감정 경험하는 공간"…7월까지 전시 전 종목 시세 보기 (+13.5%), 효성중공업 효성중공업 close 증권정보 298040 KOSPI 현재가 2,930,000 전일대비 320,000 등락률 +12.26% 거래량 65,114 전일가 2,610,000 2026.04.08 14:12 기준 관련기사 "30년 기술로 만든 국산 HVDC 글로벌 틈새시장 도전"[K산업, 미래설계자들] '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 효성중공업, 국내 최초 탄소배출 ‘0’ 가스 145㎸ 차단기 개발 전 종목 시세 보기 (+13.0%), 삼성전기 삼성전기 close 증권정보 009150 KOSPI 현재가 516,000 전일대비 59,000 등락률 +12.91% 거래량 827,322 전일가 457,000 2026.04.08 14:12 기준 관련기사 [클릭 e종목]"삼성전기, 수익성 개선...목표주가 57만원으로 상향" 코스피, 장 초반 하락 딛고 반등 마감…코스닥은 강보합 [클릭 e종목]"아직은 밸류 재평가 단계"…상승여력 충분한 이 종목 전 종목 시세 보기 (+12.8%), HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 close 증권정보 267260 KOSPI 현재가 984,000 전일대비 93,000 등락률 +10.44% 거래량 138,383 전일가 891,000 2026.04.08 14:12 기준 관련기사 코스피, 장 초반 하락 딛고 반등 마감…코스닥은 강보합 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 전 종목 시세 보기 (+11.1%) 등 대부분 종목이 상승세인 가운데 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,478,000 전일대비 59,000 등락률 -3.84% 거래량 236,829 전일가 1,537,000 2026.04.08 14:12 기준 관련기사 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 한화, 중남미 최대 방산전시회 첫 참가…"칠레 시장 공략 본격화" 전 종목 시세 보기 (-3.7%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 403,500 전일대비 5,000 등락률 -1.22% 거래량 426,335 전일가 408,500 2026.04.08 14:12 기준 관련기사 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 [클릭 e종목] "적자 지속 LG엔솔, ESS에 기대야" LG에너지솔루션, 올해 1분기 영업손실 2078억원…적자폭 확대 전 종목 시세 보기 (-1.1%) 등 일부 종목은 약세다.

코스닥 지수도 급등하며 같은 시각 4.52%(46.88포인트) 오른 1083.61에 거래 중이다. 외국인이 2306억1000만원, 기관이 3378억2400만원 순매수 중이며 개인은 5442억1100만원 순매도 중이다. 코스닥 역시 장 초반인 오전 9시13분께 코스닥150선물지수가 3% 이상 오르며 매수 사이드카가 발동했다.

업종별로는 음식료·담배(-0.06%) 외 모든 업종에서 상승세를 보인다. 비금속(+11.46%), 기계·장비(+8.36%), 전기·전자(+5.75%), 금융(+5.06%), 화학(+4.57%) 등에서 강세를 보이는 중이다.

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시가총액 상위 종목인 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 151,600 전일대비 6,800 등락률 +4.70% 거래량 1,111,764 전일가 144,800 2026.04.08 14:12 기준 관련기사 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (+4.8%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 207,000 전일대비 5,500 등락률 +2.73% 거래량 463,644 전일가 201,500 2026.04.08 14:12 기준 관련기사 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (+2.9%)는 강세를 보인다. 이 외에도 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 23,500 전일대비 3,550 등락률 +17.79% 거래량 38,537,342 전일가 19,950 2026.04.08 14:12 기준 관련기사 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 전 종목 시세 보기 (+18.5%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 607,000 전일대비 62,000 등락률 +11.38% 거래량 150,522 전일가 545,000 2026.04.08 14:12 기준 관련기사 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 전 종목 시세 보기 (+11.9%), 로보티즈 로보티즈 close 증권정보 108490 KOSDAQ 현재가 254,500 전일대비 21,500 등락률 +9.23% 거래량 183,159 전일가 233,000 2026.04.08 14:12 기준 관련기사 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (+10.0%) 등은 눈에 띄는 상승세를 보였다. 반면 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 468,000 전일대비 51,000 등락률 -9.83% 거래량 1,316,878 전일가 519,000 2026.04.08 14:12 기준 관련기사 같은 종목 샀는데 수익을 더 높일 수 있다? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 '미·이란 휴전' 소식에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동 2차전지株, 1분기 실적 저점 찍고 반등 국면 진입? 전 종목 시세 보기 (-11.2%), 펄어비스 펄어비스 close 증권정보 263750 KOSDAQ 현재가 56,500 전일대비 900 등락률 -1.57% 거래량 1,176,844 전일가 57,400 2026.04.08 14:12 기준 관련기사 코스피, 기관 매수세에 1%대 상승 마감…코스닥은 하락 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-2.6%)는 약세다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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