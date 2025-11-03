HD한국조선해양, 3분기 영업이익 1조 돌파…"조선 3사 모두 흑자"

상선·엔진·해양플랜트 전 부문 고른 성장

매출 7조5815억원…전년比 21.4% ↑

HD현대중공업-HD현대미포 합병 기대

HD현대 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양 HD한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 477,000 전일대비 3,000 등락률 +0.63% 거래량 296,095 전일가 474,000 2025.11.03 14:05 기준 관련기사 조선업 전망은? 상선 선가 하락, 방산 이익 본격화'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이[특징주]트럼프, 국내 조선소 방문 가능성에…조선株 불기둥 전 종목 시세 보기 close 이 올해 3분기 연결기준 1조538억원을 기록하며 계절적 비수기에도 실적 성장세를 보였다.

HD한국조선해양은 2025년 3분기 매출 7조5815억원과 영업이익 1조538억원을 기록했다고 3일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 21.4%, 영업이익은 164.5% 증가했다. 상선·엔진·에너지 전 부문에서 고른 성장세를 보이며 분기 영업이익 1조원을 돌파했다. 3분기는 긴 휴가 기간과 태풍 등 영향으로 조업일수가 적어져 생산성이 낮아지는 경향이 큰데, 이례적으로 좋은 실적을 낸 것이다.

HD현대중공업이 매출 4조4179억원, 영업이익 5573억원으로 실적 개선을 주도했다. HD현대삼호와 HD현대미포 HD현대미포 010620 | 코스피 증권정보 현재가 238,500 전일대비 3,000 등락률 -1.24% 거래량 727,063 전일가 241,500 2025.11.03 14:05 기준 관련기사 [특징주]트럼프, 국내 조선소 방문 가능성에…조선株 불기둥HD현대重·HD현대미포, 합병안 주주총회 통과정기선號 출항에 HD현대 그룹주 '신고가' 축포 전 종목 시세 보기 close 도 각각 매출 1조9665억원·영업이익 3064억원, 매출 1조3003억원·영업이익 2008억원을 올렸다. 특히 HD현대미포는 매출이 20.7%, 영업이익이 470.5% 급증하며 중형선 중심 고선가 선박 수주 효과를 봤다.

HD현대마린엔진 HD현대마린엔진 071970 | 코스피 증권정보 현재가 98,500 전일대비 800 등락률 -0.81% 거래량 476,576 전일가 99,300 2025.11.03 14:05 기준 관련기사 정기선號 출항에 HD현대 그룹주 '신고가' 축포올들어 30% 오른 코스피, 글로벌 증시 압도[상반기증시결산][클릭 e종목]"HD한국조선해양, 적극투자로 지주사 가치 재입증 기대" 전 종목 시세 보기 close 은 고부가 엔진 판매 확대로 매출 1091억원, 영업이익 203억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 35%, 130.7% 증가한 수치다. HD현대에너지솔루션 HD현대에너지솔루션 322000 | 코스피 증권정보 현재가 71,900 전일대비 15,100 등락률 +26.58% 거래량 775,042 전일가 56,800 2025.11.03 14:05 기준 관련기사 HD현대에너지솔루션, AI용 전력수요 증가 기대↑[특징주]정기선號 출항에 HD현대 그룹주 '신고가' 축포HD현대엔솔, 한국화학연구원과 '건식증착 탠덤 태양전지' 최고 효율 구현 전 종목 시세 보기 close 은 장마로 국내 모듈 판매가 줄었으나 미국향 수출과 신제품 확대로 매출 1210억원, 영업이익 147억원을 냈다.

사업 부문별로 보면 조선 부문이 매출 6조1985억원, 영업이익 8658억원으로 각각 16.5%, 128.9% 증가했다. 엔진기계 부문은 이중연료 엔진 수요 확대로 매출은 31% 오른 8236억원, 영업이익은 137.5% 오른 2432억원을 기록했다. 해양플랜트 부문은 매출 2804억원으로 확대됐지만 일회성 비용 발생으로 적자 전환했다.

HD한국조선해양 관계자는 "친환경·고부가가치 선박 매출이 본격 반영되며 수익성이 한층 개선될 것"이라며 "HD현대중공업-HD현대미포 합병으로 시장 확대와 초격차 기술 확보를 이뤄내 조선 시장을 선도할 것"이라고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



