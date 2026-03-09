[클릭 e종목]"대주전자재료, 실리콘 음극재 성장…목표주가↑"

"현대차그룹 내 적용차종 확대"

상상인증권은 9일 대주전자재료 대주전자재료 close 증권정보 078600 KOSDAQ 현재가 118,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 96,400 2026.03.09 개장전(20분지연) 관련기사 투자금이 적으니 수익 규모에도 한계가...4배 투자금을 연 5%대 금리로? "구조적 변곡점 돌입"…'점유율 3.3%' K음극재 기회온다 코스피, 외인·기관 동반 순매수에 사흘 만에 반등 전 종목 시세 보기 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 15만원으로 상향조정한다고 밝혔다.

유민기 상상인증권 연구원은 "실리콘 음극재의 파나소닉향 매출 반영본격화, 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 553,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 548,000 2026.03.09 개장전(20분지연) 관련기사 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 방산주 투자전략 유효? 투자금 부족으로 고민 중이었다면 전 종목 시세 보기 그룹 내 적용차종 확대에 따른 효과를 기대한다"며 이같이 말했다. 이어 "전도성페이스트 또한 인공지능(AI) 서버향 MLCC 수요증가에 따라 성장세 지속할 것으로 전망한다"며 북미 민간우주항공사업자가 연중 발사예정인 3세대 인공위성에 대주전자재료의 페이스트를 적용한 태양전지가 탑재될 가능성이 높을 것으로 예상한다고 덧붙였다.

유 연구원은 올해 매출액 3221억원, 영업이익 414억원으로 전망했다. 전도성페이스트 부문은 데이터센터향 MLCC 수용증가 영향으로 전년 대비 지난해 30% 성장했는데, 올해도 동일한 추세를 보일 것으로 예상했다. 실리콘 음극재 부문은 파나소닉과 테슬라향 물량의 온기 반영, 포르쉐 카이엔 신차 효과, 현대차그룹향 적용차종 확대로 연 39% 성장을 전망했다.

AD

페이스트와 관련해 초기물량은 시범적 규모이겠지만 HJT 전극형성에 필수적인 은, 은-구리 페이스트를 국내거점 양산이 가능해 이에 따른 수혜를 받을 것으로 기대한다고 말했다. 장기적으로 운용가능 위성대수 확대, 비중국 소재 밸류체인(가치사슬) 구축 의무화 기조 조건이 맞물리면 대주전자재료의 1차벤더 진입 가능성이 기대된다고도 했다.

Advertisement

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>