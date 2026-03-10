출렁대는 증시 상황에 깊어지는 고민...신용미수대환 자금이 필요하다면?

요즘 주식 시장에서 체감하는 가장 큰 어려움은 '기회를 알아도 충분히 못 담는 상황'이다. 변동성은 커졌지만, 투자 규모가 제한되면 결과 역시 제한될 수밖에 없다. 이 때문에 개인투자자들 사이에서는 투자 여력을 넓히는 방법으로 스탁론이 다시 거론되고 있다.

하이스탁론은 22년 연속 업계 1위의 운영 경험을 바탕으로, 자기자본 이상의 투자 규모를 가능하게 하는 구조를 제공하고 있다. 시장이 빠르게 움직일수록 자금 운용의 탄력성이 중요해지는 만큼, 보다 적극적인 대응을 고민하는 투자자들에게 현실적인 대안으로 부각되는 이유다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

태경케미컬 태경케미컬 close 증권정보 006890 KOSPI 현재가 8,480 전일대비 520 등락률 -5.78% 거래량 737,058 전일가 9,000 2026.03.10 14:26 기준 관련기사 [e공시 눈에 띄네]-코스피 19일 외국인 선물 매도 확대… 코스피 2400선 탈환 실패 [특징주]태경케미컬, 최악의 탄소대란 '부르는 게 값'…안정적 공급 최대 강점 전 종목 시세 보기 , HD현대에너지솔루션 HD현대에너지솔루션 close 증권정보 322000 KOSPI 현재가 105,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,231,934 전일가 105,900 2026.03.10 14:26 기준 관련기사 정기선 HD현대 회장, 울산서 MZ 직원들과 조직문화 간담회 HD한국조선해양, 3분기 영업이익 1조 돌파…"조선 3사 모두 흑자" HD현대에너지솔루션, AI용 전력수요 증가 기대↑[특징주] 전 종목 시세 보기 , 풍국주정 풍국주정 close 증권정보 023900 KOSDAQ 현재가 9,700 전일대비 50 등락률 -0.51% 거래량 280,614 전일가 9,750 2026.03.10 14:26 기준 관련기사 [특징주]풍국주정, AI시대 전력 공급 대안 수소가 해결책…초고순도 수소생산 부각↑ 문화·콘텐츠 '100억 클럽' 주식부자 30명…1위는 2.6兆 방시혁 [특징주]풍국주정, 中 반도체 핵심 게르마늄 수출 제한…대체품 아르곤 가스 부각↑ 전 종목 시세 보기 , 고영 고영 close 증권정보 098460 KOSDAQ 현재가 31,600 전일대비 2,100 등락률 +7.12% 거래량 3,402,715 전일가 29,500 2026.03.10 14:26 기준 관련기사 넉넉한 투자금으로 같은 기회를 더 크게...연 4%대 금리로 4배까지 종목은 잘 골랐는데 투자금이 부족하네...4배 투자금을 연 4%대 금리로 방향은 정확한데 투자금이 부족하네...연 4%대 금리로 최대 4배까지? 전 종목 시세 보기 , 헥토파이낸셜 헥토파이낸셜 close 증권정보 234340 KOSDAQ 현재가 38,100 전일대비 3,250 등락률 +9.33% 거래량 2,447,261 전일가 34,850 2026.03.10 14:26 기준 관련기사 헥토파이낸셜, 연내 외환 송금 플랫폼 출시…차별화된 서비스 제공 [클릭 e종목]"헥토파이낸셜, 스테이블코인 정산 인프라 허브로 성장성 부각" 헥토파이낸셜, ‘2025년 코스닥시장 공시우수법인’ 선정 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>