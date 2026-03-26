[클릭 e종목]"피에스케이, 고객사 투자 증가 등 수혜로 목표가↑"

10만5000원으로 상향

BNK투자증권은 26일 피에스케이 피에스케이 close 증권정보 319660 KOSDAQ 현재가 84,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 79,800 2026.03.26 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"피에스케이, 평균치 뛰어넘는 매출성장 기대…목표가↑" [클릭 e종목]"피에스케이, 레거시 업황 회복 수혜" 대체거래소 거래종목 110개로 확대…신세계·LG생건 등 합류 전 종목 시세 보기 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 10만5000원으로 상향한다고 밝혔다.

이민희 BNK투자증권 연구원은 "업황 호전되며 주가 급등에 따라 기업가치 부담이 커졌으나, 설비 투자와 장비업체 실적은 후행한다는 점을 고려 시, 업황 방향성을 보고 투자 판단을 해야 할 것"이라고 말했다.

이 연구원은 피에스케이의 지난해 4분기 실적이 업황 호조로 국내 및 해외 고객사들의 매출이 고루 성장해 기대치를 상회했다고 설명했다. 매출액과 영업이익은 각각 1427억원, 219억원으로 전년 대비 36%, 71% 증가했다. 수요처별 매출 비중은 메모리와 비메모리가 8대2로, 메모리 중에는 DRAM이 80%, NAND가 20%를 차지했다. 고객사 별로는 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 189,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 189,700 2026.03.26 개장전(20분지연) 관련기사 [2026 재산공개]코스피 활황에 '10억 클럽' 국회의원 14명 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 결국에는 AI 투자 사이클? 지정학적 긴장 완화 이후 대비해야 전 종목 시세 보기 , 마이크론이 절반을 차지했다. 이외에도 SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 995,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 986,000 2026.03.26 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"SK스퀘어, 반도체 호황에 주주환원까지…목표가↑" SK하이닉스 곽노정 "순현금 100조 확보·美 ADR 상장 추진…AI 메모리 1위 굳힐 것" [특징주]SK하이닉스, '100만닉스' 회복 전 종목 시세 보기 , 인텔을 합치면 상위 4개 고객사가 약 80% 매출비중을 차지했다.

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그는 올해 장비 발주에 대한 기대가 최고조에 이를 것이라고 전망했다. 이 연구원은 "올해 메모리 고객사들의 역대 최대 설비투자가 예상된다며 내년 하반기 이후 SK하이닉스 Y1, 마이크론 Idaho fab, 삼성 P5, 엘피다 히로시마 2nd fab, CXMT 3rd fab이 순차적으로 들어오기 때문"이라고 강조했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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