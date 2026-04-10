[특징주]에이피알, 호실적 기대감에 사흘째 상승세
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에이피알 에이피알 close 증권정보 278470 KOSPI 현재가 392,000 전일대비 26,500 등락률 +7.25% 거래량 304,171 전일가 365,500 2026.04.10 11:07 기준 관련기사 [특징주]'1분기 실적 기대감' 에이피알 13%↑ "역대급 실적 에이피알, 유럽도 이제 시작이다"[클릭 e종목] '강달러' 베팅한 에이피알…재무 전략 통했다 에 대한 호실적 기대감이 커지면서 주가가 3거래일 연속 상승세다.
10일 오전 10시11분 에이피알은 전거래일 대비 5.47% 오른 38만5500원에 거래 중이다. 에이피알은 지난 8일부터 사흘째 상승세를 이어가고 있다.
신한투자증권은 이날 에이피알에 대해 제품과 지역 다변화로 호실적이 예상된다며 목표주가를 43% 상향한 50만원으로 제시했다.
이 증권사는 에이피알이 1분기 연결 기준 매출 5920억원, 영업이익 1492억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 123%, 173% 성장할 것으로 전망했다.
박현진 신한투자증권 연구원은 "영국과 독일 등 유럽 내 매출 성장 잠재력이 폭발하고 있으며 에이프릴스킨 브랜드의 매출 기여, 미용의료기기 수출 수요 회복 등으로 올해부터 내년까지 실적 추정치 상향 근거가 충분하다"고 밝혔다.
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앞서 NH투자증권도 에이피알의 1분기 연결 기준 영업이익이 1436억원으로 시장 평균 전망치보다 16% 웃돌 것으로 추산했다. 그러면서 목표주가를 기존 40만원에서 47만원으로 올렸다. 삼성증권도 실적 개선을 고려해 목표주가를 50만원으로 상향 조정했다.
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