정기선 HD현대 회장, 울산서 MZ 직원들과 조직문화 간담회

HD현대중공업 인재교육원에서

'하이파이브 데이' 진행…170여명 참석

4시간여 질답 나누며 조직문화 개선 방향 논의

정기선 HD현대 HD현대 267250 | 코스피 증권정보 현재가 193,300 전일대비 1,900 등락률 -0.97% 거래량 130,240 전일가 195,200 2025.12.23 14:16 기준 관련기사 HD한국조선해양, 컨테이너선 4척 6896억원에 수주HD현대에코비나 공식 출범…HD현대, 베트남 생산거점 확보HD현대, '안전 최우선' 비전 선포…정기선 "기업 생존 필수조건" 전 종목 시세 보기 close 회장이 울산 사업장에서 MZ세대(1980년대~2000년대 출생) 직원들과 만나 조직문화 개선과 관련한 의견을 나눴다.

HD현대는 23일 정 회장이 울산 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 533,000 전일대비 19,000 등락률 +3.70% 거래량 209,829 전일가 514,000 2025.12.23 14:16 기준 관련기사 '산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착HD현대중공업, 페루 '차세대 잠수함' 공동개발 계약 체결HD현대에코비나 공식 출범…HD현대, 베트남 생산거점 확보 전 종목 시세 보기 close 인재교육원에서 '하이파이브 데이(HI-5 DAY)'를 열고 계열사 젊은 직원들과 간담회를 진행했다고 밝혔다. 행사에는 HD한국조선해양 HD한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 429,500 전일대비 11,000 등락률 +2.63% 거래량 115,981 전일가 418,500 2025.12.23 14:16 기준 관련기사 HD한국조선해양, 컨테이너선 4척 6896억원에 수주HD현대에코비나 공식 출범…HD현대, 베트남 생산거점 확보HD한국조선해양, 美 MIT와 '미래 조선 기술' 성과 공유 전 종목 시세 보기 close , HD현대중공업, HD현대건설기계 HD현대건설기계 267270 | 코스피 증권정보 현재가 93,400 전일대비 2,100 등락률 -2.20% 거래량 194,699 전일가 95,500 2025.12.23 14:16 기준 관련기사 러우 종전 기대감 확산에 재건시장 관심↑HD현대, '1박2일' 그룹 경영전략회의…"5년 내 매출 100조원 간다"HD건설기계, 국내 최대 수소 행사서 '22ℓ 대형 수소엔진' 첫 공개 전 종목 시세 보기 close , HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 794,000 전일대비 11,000 등락률 -1.37% 거래량 55,450 전일가 805,000 2025.12.23 14:16 기준 관련기사 효성重 이을 '헌드레드배거' 찾아라…영업이익률 반등株 주목외인 '썰물'에 대형 그룹株 '휘청'… 7대그룹 시총 143조 증발美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감 전 종목 시세 보기 close 등 계열사의 '체인지 에이전트(CA)' 97명을 포함해 총 170여 명이 참석했다. CA는 팀장급 리더와 함께 조직문화 관점에서 변화 활동을 제안하고 주도하는 내부 구성원이다.

정기선 HD현대 회장(왼쪽 3번째)이 23일 울산 HD현대중공업 인재교육원에서 열린 기업문화 개선 아이디어 공유회 '하이파이브 데이(HI-5 DAY)'에 참석해 젊은 직원들과 기념 사진을 찍고 있다. HD현대 AD 원본보기 아이콘

하이파이브 데이는 최고경영진과 CA들이 직접 만나 기업문화와 조직 운영 전반에 대한 의견을 공유하는 자리다. 간담회는 우수 현장 개선 사례를 공유하거나 정 회장과 참석자들이 자유롭게 질문을 주고받는 방식으로 약 4시간 동안 진행됐다. 참석자들은 HD현대 조직문화의 장단점, '일을 잘하는 직원'의 기준, 지속 성장을 위한 조직문화 방향 등을 주제로 의견을 제시했다.

정 회장은 이 자리에서 HD현대의 실행력과 추진력을 언급하며 '구성원 간 소통과 의견 교환의 중요성'에 대해 설명했다. 또 CA들에게 입사 이후 가장 성장했다고 느낀 시점과 구성원들이 주도적으로 도전할 수 있는 조직을 만들기 위해 필요한 요소 등을 질문했다.

정 회장은 회장 취임 이후 여러 차례 생산 현장과 사업장을 직접 방문했다. 지난달에는 청주 HD현대일렉트릭 배전 캠퍼스 건설 현장과 충북 음성 HD현대에너지솔루션, HD현대건설기계 사업장을 찾았고, 이달 초에는 HD현대 글로벌 연구·개발(R&D) 센터에서 임직원들과 김장 나눔 봉사 활동에 참여했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>