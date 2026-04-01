21일까지 '21C 다산주니어' 접수…7월 26일 출국, 6박8일 전액 지원

극지연구소가 올여름 북극다산과학기지에서 연구 현장을 체험할 청소년 4명을 모집한다.

극지연구소는 청소년 북극연구체험단 '21C 다산주니어' 참가자를 1일부터 오는 21일까지 모집한다고 밝혔다. 2005년 시작된 이 프로그램은 올해 20회차를 맞은 국내 대표 극지 체험 프로그램이다. 지난해까지 총 112명의 청소년이 북극 현장을 경험했다.

2025 북극연구체험단 (21C 다산주니어) 모집 포스터. 극지연 제공 AD 원본보기 아이콘

모집 대상은 고등학교 재학생 또는 해당 연령의 대한민국 청소년이다. 선발은 ▲서류 심사 ▲극지 상식 퀴즈 ▲심층 면접 등 3단계로 진행된다. 올해는 지원자의 창의성을 보기 위해 본인이나 다산주니어를 소개하는 숏폼 영상 제작 미션도 새롭게 도입했다.

최종 선발된 체험단은 극지안전교육과 발대식 등 사전 준비를 거쳐 오는 7월 26일부터 8월 2일까지 6박8일 일정으로 북극에 파견된다.

참가자들은 노르웨이 스발바르에 위치한 북극다산과학기지에서 연구원들과 함께 빙하 관찰, 화석산지 탐방, 북극 식물 채집 등 실제 연구 활동을 체험하게 된다. 주변 외국 기지 견학과 현지 과학자 교류 프로그램도 예정돼 있다.

항공과 체류 등 모든 비용은 극지연구소가 전액 지원한다. 지원과 선발 관련 자세한 사항은 극지연구소 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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신형철 극지연구소장은 "21C 다산주니어는 청소년들이 미래 과학자의 꿈을 구체화하는 출발점이 돼 왔다"며 "올여름 북극의 변화를 직접 보고 특별한 경험을 쌓길 바라는 청소년들의 많은 도전을 기대한다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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