태국, 대부분 화장 사찰서 이뤄지지만

중동 전쟁 여파로 연료 부족

"장례 서비스 중단 위기"

태국이 중동 전쟁 여파로 연료 부족을 겪고 있는 가운데 화장 시설 가동이 중단될 위기에 놓였다.

17일(현지시간) 블룸버그통신은 "중동 전쟁 영향으로 태국의 불교 사찰들이 화장용 디젤 확보에 어려움을 겪고 있다"고 보도했다.

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태국은 불교 국가로 대부분의 화장이 사찰에서 이뤄진다. 하지만 중동 전쟁으로 에너지 수급에 차질을 빚으면서 연료가 동나는 주유소가 늘거나, 차량 이용자에게만 연료를 판매하는 등 수급 불안이 이어지고 있다.

남은 연료 200ℓ…화장 두 건만 가능

태국 방콕에서 동쪽으로 약 80km 떨어진 차층사오주 왓 사만 라타나람 사원의 프라 라차와치라프라차나트 주지스님은 "화장 서비스 중단이 현실화될 수 있다"고 경고했다. 라차와치라프라차나트 주지스님은 "50년 넘게 이런 상황은 처음"이라며 "우리뿐 아니라 많은 사찰이 같은 문제를 겪고 있다"고 말했다.

태국 불교 관습에서 화장은 보통 승려들이 며칠간 염불을 외운 후 진행된다. 많은 화장 시설은 디젤을 연료로 사용하는데, 굴뚝을 통해 배출되는 연기는 영혼을 천상으로 인도하는 의미를 지닌다.

블룸버그통신은 "이번 장례 차질 우려는 태국과 동남아 주변 국가에서 연료 부족 사태가 얼마나 심각해졌는지를 보여준다"며 "이 지역은 중동산 에너지 의존도가 높은데 미국과 이스라엘의 대이란 전쟁으로 연료 수입에 큰 차질을 빚고 있다"고 짚었다.

왓 사만 라타나람 사원은 현재 약 200ℓ(리터)의 디젤만 남아 있는 상태다. 이는 주간 평균인 화장 두 건만 더 진행할 수 있는 양이다.

"전국 70% 주유소, 연료 부족" 태국 곳곳 연료 부족 현실화

태국 전역에서도 비슷한 상황이 이어지고 있다. 동북부 나콘파놈부터 방콕 인근 무료 화장 시설까지 연료 부족으로 운영 차질이 이어지고 있다. 인도 등 화장이 일반적인 국가의 일부 사찰은 이미 장례 서비스를 중단한 것으로 전해졌다.

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태국 정부는 현재 비축 물량으로 약 3개월 수요를 충당할 수 있다고 설명하지만, 전국 곳곳에서는 판매 제한과 공급 부족 현상이 나타나고 있다. 태국 에너지부가 3월15~16일 약 1500개 주유소를 조사한 결과, 약 10%는 연료 부족으로 문을 닫았다. 약 70%는 일부 연료가 부족하거나 고갈된 상태인 것으로 나타났다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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