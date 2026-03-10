시, 학부모와 능곡5구역 로드체킹 실시

학생 등굣길따라 위험요인 확인

학부모와 안전대책 머리 맞대

이동환 시장, 통학로 안전 최우선 관리 당부

경기 고양특례시(시장 이동환)는 능곡 재개발 지역 내 학생들의 안전한 통학환경을 점검하기 위해 현장 로드체킹을 실시했다고 10일 밝혔다.

이동환 고양특례시장이 10일 능곡 재개발 지역 내 학생들의 안전한 통학환경을 점검하기 위해 현장 로드체킹을 실시하고 있다. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 점검은 능곡 재개발 지역 전반의 통학 여건을 살피는 가운데, 특히 철거작업이 한창 진행 중인 능곡5구역 주변 통학로를 중심으로 이뤄졌다.

학생들이 실제로 이용하는 등굣길을 따라 보행 동선, 공사차량 이동 구간, 횡단보도 및 안전시설 운영 상태 등을 직접 확인하며 위험요인을 점검했다.

이번 로드체킹은 학생 통학안전을 현장에서 직접 챙기기 위해 추진된 점검으로 재개발 공사가 진행되는 과정에서도 학생들의 안전한 통학권은 흔들림 없이 지켜져야 한다는 판단에서 실시됐다.

이날 현장점검에는 시 관계부서뿐 아니라 학부모와 학교 관계자도 함께 참여해 실제 통학 과정에서 느끼는 위험요인과 불편사항을 공유했다. 참석자들은 학생들이 보다 안전하게 등하교할 수 있는 방안을 놓고 현장에서 함께 머리를 맞대고 고민하며 다양한 의견을 나눴다.

점검 과정에서는 △공사장 주변 보행 동선의 안전성 △공사차량과 학생 통행 구간 분리 여부 △횡단보도 및 신호수 운영 상태 △안전펜스·가드레일 등 보행안전시설 설치 여부 △시야 가림 및 충돌 위험 구간 등을 중점적으로 살폈다.

시는 현장에서 확인된 사항에 대해서는 즉시 조치 가능한 부분부터 보완하고, 추가 검토가 필요한 사항은 관계부서 협의를 통해 후속 대책으로 이어갈 계획이다.

이동환 고양특례시장이 10일 능곡 재개발 지역 내 학생들의 안전한 통학환경을 점검하기 위해 현장 로드체킹을 실시하고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

시는 앞으로도 재개발과 도시 변화가 진행되는 현장일수록 학생 통학안전을 더욱 세심하게 살피고, 학부모가 안심할 수 있는 통학환경을 만들기 위해 지속적으로 현장을 점검해 나갈 방침이다.

이동환 고양특례시장은 "재개발과 도시 변화가 진행되는 과정에서도 학생들의 안전한 통학환경은 무엇보다 우선돼야 한다"며 "공사현장 주변 통학로에 작은 위험요인 하나라도 놓치지 않도록 학생 통학안전을 최우선으로 세심하게 살펴달라"고 당부했다.

AD

이어 "앞으로도 학부모와 학교, 관계기관의 의견을 충분히 반영해 학생들이 안심하고 등하교할 수 있는 안전한 통학환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>