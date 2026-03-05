與김승원 "주식시장 급락…초고빈도매매 규제 해야"

1초에 수천번의 주문을 내는 기법



김승원 더불어민주당 의원은 5일 최근 중동 사태로 급락했던 한국 주식시장과 관련해 "기울어진 운동장 때문"이라며 "초고빈도매매(HFT)를 규제해야 한다"고 주장했다.

김 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "최근 우리 주식시장이 보여준 극심한 변동성과 급등락의 이면에는 초고빈도매매를 앞세워 자본시장을 교란하는 일부 외국계 거대 자본이 있다"며 이같이 적었다. 초고빈도매매는 1초에 수천번의 주문을 내는 기법을 뜻한다.

김 의원은 "초고빈도매매는 막대한 자본을 들여 전용 설비를 갖추고, 누구보다 빠른 인터넷 속도로 거래소 시스템에 직접 접근할 수 있어야만 가능하다"며 "이 때문에 일반 개인 투자자는 엄두조차 낼 수 없으며, 오직 거대 외국인과 기관 투자자들만 누릴 수 있는 대표적이고 원초적인 기울어진 운동장"이라고 말했다.

이어 "국내 자본시장 분야에 대해 제언하는 자본시장연구원조차 이처럼 시장을 교란하는 초고빈도매매에 대한 엄격한 규제가 필요하다고 지속적으로 경고해 왔다"며 "전문가들 역시 초고빈도매매가 시장의 변동성을 키우고 오늘과 같은 급락장에서 일반 투자자들에게 막대한 피해를 전가할 수 있음을 깊이 우려하고 있다"고 했다.

김 의원은 지난해 자신이 발의한 과다호가부담금 제도 도입을 위한 자본시장법 개정안 입법이 필요하다고 주장했다.

그는 "한국거래소는 수수료 수익을 올리는 영리 목적의 시장운영자이자 불공정 거래를 적발해야 하는 시장감시기구 역할을 동시에 수행하는 이해상충 상황에 놓여 있다"며 "거래량이 많을수록 거래소의 수익은 늘어나기 때문에 막대한 주문을 쏟아내는 고빈도매매 세력은 거래소 입장에서 천문학적인 수수료를 안겨주는 최대 고객"이라고 지적했다.

김 의원은 "한국거래소는 파생상품시장 글로벌자문위원회라는 명목으로 이들 거대 자본에 특혜성 소통 창구를 제공하고 있다"며 "파생상품시장 내 외국인 비중이 높다는 점을 내세워 글로벌 스탠다드에 부합하는 거래환경 조성을 핑계로 수년간 이들의 의견을 청취하고 맞춤형 대응 채널을 운영해 왔다"고 했다. 그러면서 "HFT 거래자들에게 일방적으로 기울어진 운동장을 만드는데 심판이 앞장선 격"이라며 "시장의 공정성을 위해서는 반드시 이를 바로잡아야 한다"고 했다.

김 의원은 "뼈아픈 급등락장에서 가장 큰 피해를 보는 것은 결국 평범한 개인 투자자들"이라며 "우리 시장의 더 큰 성장을 위해 기울어진 운동장을 바로잡는 법안과 정책으로 자본시장의 정의와 투자자 보호를 반드시 실현하겠다"고 했다.

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



