코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극

설 연휴 이후 첫 거래일

코스피 장 초반 2%대 강세

코스닥도 1%대 오름세

설 연휴를 마친 코스피가 장 초반 2%대 강세를 보이며 사상 처음으로 5600선을 돌파했다. 코스닥도 상승 출발 후 1%대 강세를 이어가고 있다.

19일 오전 9시30분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 146.10포인트(2.65%) 오른 5653.12에 거래됐다. 지수는 135포인트 오른 5642.09(2.45%)로 출발해 상승세를 이어가고 있다. 개인이 1502억원어치, 기관이 876억원어치를 각각 사들였다. 외국인은 2781억원어치를 순매도 중이다.

업종별로는 증권(12.02%)이 급등세를 보이며 상승장을 이끌고 있다. 전기가스(4.44%), 건설(3.48%), 운송장비부품(3.36%), 운송창고(3.32%), 전기전자(3.28%), 제조(2.92%), 종이목재(2.94%) 등도 동반 강세다. 반면 통신(-1.67%), 음식료담배(-0.67%)는 약세다.

코스피가 장중 사상 첫 5600선을 돌파한 19일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다 이날 코스피는 오전 9시2분 기준 전장보다 150.70포인트(2.74%) 올라 강세를 이어가고 있다. 조용준 기자 원본보기 아이콘

시가총액 상위 종목도 대부분 상승세다. 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 140,100 전일대비 10,300 등락률 +7.94% 거래량 2,083,600 전일가 129,800 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감똑같은 기회인데 수익이 다르다? 자금 운용 규모가 클수록 유리한데높아진 변동성에 고민 중? 신용미수대환, 저가매수 자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (9.17%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 580,000 전일대비 37,000 등락률 +6.81% 거래량 163,963 전일가 543,000 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 한국공항공사, 사우디 해군 사업 협력…"80억원 수출 효과 기대"코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락 전 종목 시세 보기 close (8.10%)이 강세를 보였고, 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 62,700 전일대비 2,900 등락률 +4.85% 거래량 1,646,627 전일가 59,800 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 보유 자금만으로는 수익이 부족했다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세쉬어가는 코스피…반도체 주춤할 때 뜨는 업종 '주목' 전 종목 시세 보기 close (4.85%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 187,500 전일대비 6,300 등락률 +3.48% 거래량 11,616,654 전일가 181,200 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 'TIGER 배당커버드콜액티브', 상반기 월 2% 수준 특별배당 실시'19만전자'도 뚫었다…반도체 호황 업은 코스피 "7900 가능"은행주, 아직 기회가 있다? 투자금 부족으로 관망 중이었다면 전 종목 시세 보기 close (4.36%), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 133,200 전일대비 5,600 등락률 +4.39% 거래량 2,655,563 전일가 127,600 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 'TIGER 배당커버드콜액티브', 상반기 월 2% 수준 특별배당 실시외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (3.92%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,136,000 전일대비 31,000 등락률 +2.81% 거래량 89,690 전일가 1,105,000 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 지난해 유상증자 발행액 33조6957억원…전년比 26.3%↑외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감코스피 1%대 상승…5360선 도달 전 종목 시세 보기 close (3.17%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 319,000 전일대비 1,000 등락률 +0.31% 거래량 207,321 전일가 318,000 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나[부동산AtoZ][주末머니]물리적 결핍을 해결하는 산업 ○○이 뜬다코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (2.83%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 98,700 전일대비 2,000 등락률 +2.07% 거래량 3,088,365 전일가 96,700 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 은행주, 아직 기회가 있다? 투자금 부족으로 관망 중이었다면고액자산가가 연초 가장 많이 순매수한 종목은 '삼성전자·알파벳'투자금만 넉넉했다면 그 종목 더 샀을 텐데...4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (2.90%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 243,000 전일대비 5,000 등락률 +2.10% 거래량 232,513 전일가 238,000 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 수익 안겨준 효자 종목…만약 투자금이 3배였다면 결과는 달랐을까셀트리온, ECCO서 램시마SC 신규 사후 분석 결과 발표수익 불려준 효자 종목...만약 3배 더 살 수 있었더라면? 전 종목 시세 보기 close (2.42%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 168,000 전일대비 3,900 등락률 +2.38% 거래량 502,069 전일가 164,100 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 "현대차 SUV 왕조"…팰리세이드·EV9 '캐나다 올해의 차''관람부터 시승·구매까지' 기아 플래그십 스토어 개관[뉴욕증시]1월 강한 고용지표에도 약보합…상승 랠리 제동(종합) 전 종목 시세 보기 close (2.50%), 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 208,500 전일대비 3,000 등락률 +1.46% 거래량 100,217 전일가 205,500 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 삼성노블라이프, '노블카운티' 조직개편…"시니어 사업 박차"외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (2.19%), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 568,000 전일대비 10,000 등락률 +1.79% 거래량 184,172 전일가 558,000 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감코스피 1%대 상승…5360선 도달장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발 전 종목 시세 보기 close (2.15%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 890,000 전일대비 10,000 등락률 +1.14% 거래량 1,478,488 전일가 880,000 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 'TIGER 배당커버드콜액티브', 상반기 월 2% 수준 특별배당 실시은행주, 아직 기회가 있다? 투자금 부족으로 관망 중이었다면수출 역대 최대지만 상위 10대 비중 쏠림도 최고 전 종목 시세 보기 close (1.82%) 등도 오름세다. 특히 삼성전자는 장 초반 5.35% 뛴 19만900원까지 오르며 '19만전자'에 등극하기도 했다. 반면 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 99,800 전일대비 2,700 등락률 -2.63% 거래량 785,627 전일가 102,500 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 [주末머니]"주식시장 변동성 확대…'수비수' 은행주도 필요하다"외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감금감원, 금융권과 설맞이 전통시장 나눔 활동 전 종목 시세 보기 close (-0.88%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 164,600 전일대비 3,300 등락률 -1.97% 거래량 901,669 전일가 167,900 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 KB금융, 정부 '5극3특' 연계 1兆 펀드결성…"첨단산업·지역경제·고용 견인"법은 '금지' 세칙은 '허용'…은행 '셀프 감정' 53년째 예외[부동산AtoZ][주末머니]"주식시장 변동성 확대…'수비수' 은행주도 필요하다" 전 종목 시세 보기 close (-0.36%)은 약세를 보이고 있다.

코스닥지수는 같은 시각 전 거래일 대비 14.13포인트(1.28%) 오른 1120.21에 거래되고 있다. 외국인이 652억원, 기관이 287억원어치를 각각 순매수했고, 개인은 800억원어치를 순매도 중이다.

코스닥 시가총액 상위 종목 가운데선 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 137,900 전일대비 17,100 등락률 +14.16% 거래량 141,407 전일가 120,800 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파 전 종목 시세 보기 close (8.53%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 288,500 전일대비 44,500 등락률 +18.24% 거래량 249,933 전일가 244,000 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (8.20%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 620,000 전일대비 85,000 등락률 +15.89% 거래량 140,166 전일가 535,000 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세코스피 1%대 상승…5360선 도달장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발 전 종목 시세 보기 close (7.66%), ISC ISC 095340 | 코스닥 증권정보 현재가 184,500 전일대비 13,800 등락률 +8.08% 거래량 110,839 전일가 170,700 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 [클릭 e종목]"ISC, 데이터센터 성장에 신사업까지…목표가↑"[클릭 e종목]"ISC, 4분기 이익 증가 전망"거래소, 내달 주식선물 16종목·주식옵션 4종목 추가 상장 전 종목 시세 보기 close (5.98%), 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 68,300 전일대비 4,900 등락률 +7.73% 거래량 289,209 전일가 63,400 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 실적으로 증명하는 클래시스…계단식 성장구조 확립[클릭 e종목]코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (5.05%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 408,000 전일대비 26,000 등락률 +6.81% 거래량 383,077 전일가 382,000 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 고액자산가가 연초 가장 많이 순매수한 종목은 '삼성전자·알파벳'코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세같은 종목 샀는데 수익이 다르다? 자금 운용 규모부터 키워야 전 종목 시세 보기 close (4.58%), HPSP HPSP 403870 | 코스닥 증권정보 현재가 46,050 전일대비 3,450 등락률 +8.10% 거래량 1,744,917 전일가 42,600 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (3.99%) 등이 강세다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 211,500 전일대비 15,400 등락률 +7.85% 거래량 400,681 전일가 196,100 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (1.99%), 보로노이 보로노이 310210 | 코스닥 증권정보 현재가 231,500 전일대비 19,000 등락률 +8.94% 거래량 47,122 전일가 212,500 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감 전 종목 시세 보기 close (1.88%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 724,000 전일대비 54,000 등락률 +8.06% 거래량 145,623 전일가 670,000 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 코스피 1%대 상승…5360선 도달장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발같은 기회를 더 크게? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로 전 종목 시세 보기 close (1.79%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 53,300 전일대비 2,200 등락률 +4.31% 거래량 369,591 전일가 51,100 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 HLB생명과학, HLB 주식 담보로 300억 PRS 조달코스피 1%대 상승…5360선 도달장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발 전 종목 시세 보기 close (1.37%)도 오름세를 보이고 있다. 반면 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 179,700 전일대비 3,100 등락률 +1.76% 거래량 222,941 전일가 176,600 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감코스피 1%대 상승…5360선 도달장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발 전 종목 시세 보기 close (-2.55%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 92,100 전일대비 2,600 등락률 +2.91% 거래량 170,674 전일가 89,500 2026.02.19 10:20 기준 관련기사 외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중 전 종목 시세 보기 close (-0.45%)은 약세다.

이날 이성훈 키움증권 연구원은 "연휴 기간 국내 증시의 방향성을 훼손할만한 대외 이벤트가 부재했다"며 "중기적인 관점에서도 국내 증시의 상승 동력은 현재 진행형이다. 반도체를 앞세운 실적 개선에 기반해 한국의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 현재 8.8배로 과거 10년 평균치(10배)를 밑돌고 있으며, 주요국과 비교해봐도 밸류에이션 매력이 가장 높다"고 강조했다.

그러면서 "현재 달러 대비 원화 환율도 1440원대에서 안정된 수준을 이어나가고 있다는 점을 고려하면, 주요국 증시에서 압도적인 실적 전망이 예상되는 국내 주식시장으로 추가적인 외국인 수급 유입이 이어질 것"이라며 "실적과 밸류에이션(실적 대비 주가수준), 대내외 유동성 여건, 정부 정책의 조합은 코스피의 추가적인 상승의 주요 기제로 작용할 전망"이라고 전했다.





