한중 "판다 협력 심화"…미세먼지→기후변화·순환경제까지 포괄

2026년 1월 6일 김성환 기후에너지환경부 장관과 중국의 황룬치우(秋) 생태환경부 장관이 중국 베이징에서 제 7차 한중 장관회의를 개최하고 있다.

한국과 중국 정부가 환경 분야 협력 범위를 미세먼지에서 기후변화와 순환경제까지 확대하기로 했다. 또 기존 판다 협력도 심화하기로 뜻을 모았다.

기후에너지환경부는 5일 중국 베이징에서 열린 제7차 한중 환경장관회의에 김성환 장관과 중국의 황룬치우 생태환경부 장관이 '한중 환경 및 기후 협력 양해각서(개정안)'의 이행 방안을 논의하고 양국 간 환경·기후 협력을 강화했다고 밝혔다.

이날 오후 양국 환경장관은 양국 정상이 함께한 자리에서 '한중 환경 및 기후 협력에 관한 양해각서(개정안)'에 서명했다.

이번 개정은 2014년 개정 이후 12년 만에 처음이다. 당시 시진핑 중국 국가주석의 방한을 계기로 개정됐다면 이번에는 이재명 대통령의 방중을 계기로 협력의 범위와 체계를 정비하게 됐다.

이번 개정을 통해 양국은 그동안 미세먼지와 황사 등 대기 문제에 집중해 오던 협력을 기후변화, 순환경제, 자연보전 등 환경 전반으로 확대했다. 이에 따라 기존 대기 분야 협력 계획인 '청천(晴天) 계획'을 포함해, 환경·기후 분야별 협력 계획도 단계적으로 마련해 나갈 예정이다.

양국은 환경·기후 분야 최상위 협의체인 한중 환경장관회의의 연례 개최를 명시하고 국장급 정책 대화와 한중 환경협력센터의 역할을 함께 규정했다.

기존 대기오염 중심 협력에서 나아가, 대기오염과 기후변화에 동시에 영향을 미치는 물질을 대상으로 공동연구를 추진하는 등 협력 범위를 넓히기로 했다.

2016년 1월 6일 김성환 기후에너지부 장관이 중국 베이징 국가임업초원국 청사에서 중국의 류궈훙(洪) 국가임업초원국(국가공원관리국) 국장과 양자 면담을 갖고 있다.

한편, 김성환 장관은 6일 오전 중국 베이징에 있는 국가임업초원국 청사에서 중국의 류궈훙 국가임업초원국(국가공원관리국) 국장과 양자 면담을 갖고, 전날 체결한 '국립공원 관리 협력에 관한 양해각서'에 따라 향후 중국 황하 삼각주 자연보호구와 우리나라 국립공원 간 자매공원 체결을 추진하기로 했다.

이를 통해 국립공원을 활용한 생태관광 등 보호지역의 지속가능한 이용을 위해서 지속적으로 협력해 나가기로 했다.

아울러 양국이 판다 협력의 성과를 돌아보고 향후 협력을 심화해 나가기로 한 점도 주목된다.

양국의 판다 협력은 2014년 7월 시진핑 주석 방한 시 작성한 한중 정상회담 공동 성명서 부속서에 '판다 공동연구 지지'를 언급하면서 시작됐다. 이후 그해 9월 판다 도입 실무 논의를 시작했다.

2015년 10월 리커창 중국 총리 방한 시 당시 환경부와 중국 임업초원국간 판다 양해각서를 체결했다. 그 결과 2016년 3월 판다 1쌍(아이바오, 러바오)을 도입하는 성과로 이어졌다.

아이바오와 러바오 사이에 2010년 7월 푸바오가 태어났으며 2023년 7월에는 쌍둥이(루이바오, 후이바오)가 태어났다. 푸바오는 2024년 4월 중국에 송환됐다.





