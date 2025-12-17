코스피, 4050선 회복…반도체 강세에 1%대 반등

삼성전자·하이닉스가 상승장 견인

코스닥은 바이오·로봇株 조정에 0.55% 하락

코스피가 17일 4050선을 회복하며 상승 마감했다. 지난 이틀간 큰 폭의 조정 흐름을 보인 만큼, 저가매수세가 유입된 것으로 풀이된다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 107,900 전일대비 5,100 등락률 +4.96% 거래량 22,109,635 전일가 102,800 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 ‘AI·에너지 전환’ 타고 폭주하는 구리...수혜주에 쏠린 눈코스피, 상승 출발 후 4000선 회복배당소득 분리과세 본격화…연초 증시로 돈 들어온다 전 종목 시세 보기 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 551,000 전일대비 21,000 등락률 +3.96% 거래량 2,554,199 전일가 530,000 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 ‘AI·에너지 전환’ 타고 폭주하는 구리...수혜주에 쏠린 눈코스피, 상승 출발 후 4000선 회복배당소득 분리과세 본격화…연초 증시로 돈 들어온다 전 종목 시세 보기 close 등 전기전자 업종이 강세를 보이며 지수 상승을 이끌었다.

이날 코스피지수는 전날 대비 57.28포인트(1.43%) 오른 4056.41에 거래를 마쳤다. 장 출발 지수는 20.30포인트(0.51%) 오른 4019.43을 기록했으며, 이후 상승폭을 더욱 키웠다. 외국인이 246억원어치, 개인이 3376억원어치를 팔아치웠지만, 기관이 3338억원어치를 홀로 사들였다.

17일 서울 중구 신한은행 본점 딜링룸에 코스피 지수가 표시돼 있다. 신한은행 AD 원본보기 아이콘

업종별로 보면 전기전자(3.51%), 섬유의류(3.41%), 제조(1.98%), 비금속(1.73%), 보험(1.54%), 전기가스(1.35%), 의료정밀기기(1.29%) 등 업종이 올랐다. 반면 증권(-1.85%), 기계장비(-1.51%), 제약(-1.43%), 음식료담배(-0.78%) 등 일부 업종은 하락했다.

시가총액 상위 종목 중에선 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 83,900 전일대비 4,100 등락률 +5.14% 거래량 3,683,492 전일가 79,800 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000선 회복'돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감'기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복 전 종목 시세 보기 close (5.14%), 삼성전자(4.96%), SK하이닉스(3.96%), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 51,200 전일대비 900 등락률 +1.79% 거래량 4,488,766 전일가 50,300 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000선 회복美증시 주춤에도 韓ADR '우뚝'…본주 수익률도 앞섰다코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등 전 종목 시세 보기 close (1.79%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 362,000 전일대비 5,000 등락률 +1.40% 거래량 221,241 전일가 357,000 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 현대모비스, 삼성전자 출신 장호영 부사장 영입…글로벌 공급망 대응 강화[이주의 관.종] 애플이냐 폭스콘이냐…기로에 선 현대차현대모비스, 인도 벵갈루루에 SW 연구거점 신설…"지역 인재 흡수" 전 종목 시세 보기 close (1.40%), 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 153,600 전일대비 1,900 등락률 +1.25% 거래량 168,918 전일가 151,700 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 연말 배당주 투자, 배당소득 분리과세 예상 종목은코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등삼성금융, 통합 앱 '모니모' 개편 이벤트 전 종목 시세 보기 close (1.25%), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 76,400 전일대비 600 등락률 +0.79% 거래량 981,315 전일가 75,800 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000선 회복사외이사 개편 논란 속 금감원, 이사회 의장도 소집…‘신관치 금융’ 우려 확산[1mm금융톡]핀테크·보험·은행…'러닝금융' 열풍에 빠진 금융권 전 종목 시세 보기 close (0.79%), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 283,000 전일대비 2,000 등락률 +0.71% 거래량 448,166 전일가 281,000 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 1년 전보다 200% 넘게 상승 '너무 잘 나갔나'…투자경고에 발목 잡힌 한화에어로스페이스음악앱 '플로' 운영사 이기영 대표 선임…비마이프렌즈와 시너지↑ 신한벤처, 드림어스 지분 추가 정리 50억 확보…인수금융 상환 '숨통' 전 종목 시세 보기 close (0.71%) 등이 상승했다. 반면 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 75,500 전일대비 1,800 등락률 -2.33% 거래량 3,867,122 전일가 77,300 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 두산에너빌리티, 美 빅테크에 '가스터빈' 3기 추가 수주코스피, 상승 출발 후 4000선 회복"5.6조 잭팟"…두산에너빌리티, 체코 두코바니 원전 주기기 수주 전 종목 시세 보기 close (-2.33%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,750,000 전일대비 40,000 등락률 -2.23% 거래량 40,730 전일가 1,790,000 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000선 회복[실전재테크]반등 조건 갖춘 제약·바이오, 2026년 기상 전망 '맑음'코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 4000선 '붕괴' 전 종목 시세 보기 close (-2.23%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 519,000 전일대비 5,000 등락률 -0.95% 거래량 176,242 전일가 524,000 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000선 회복코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 4000선 '붕괴'"KDDX 혼선에 생존권 흔들"…HD현대重 노조, 정부·방사청에 반발 전 종목 시세 보기 close (-0.95%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 415,500 전일대비 2,500 등락률 -0.60% 거래량 265,161 전일가 418,000 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 4000선 '붕괴'코스피, 외인·기관 순매도에 4050선으로 밀려코스피, 4150선 회복…SK하이닉스, 1%대 ↑ 전 종목 시세 보기 close (-0.60%) 등은 하락세를 보였다.

코스닥지수는 전날 대비 5.04포인트(0.55%) 내린 911.07에 마감했다. 이날 지수는 5.92포인트(0.65%) 오른 922.03으로 출발했지만, 하락 전환하며 910선대로 밀려났다. 외국인이 2233억원어치를 순매도했지만, 기관과 개인이 각각 119억원어치, 2631억원어치를 사들였다.

바이오·로봇 관련주를 중심으로 조정이 이어졌다. 시가총액 상위 종목 중에선 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 252,000 전일대비 15,000 등락률 +6.33% 거래량 144,919 전일가 237,000 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세'돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (6.33%), 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 63,900 전일대비 3,800 등락률 +6.32% 거래량 558,251 전일가 60,100 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000선 회복'천스닥' 산타 랠리 기대감 솔솔…"현금부자株 주목하라"코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감 전 종목 시세 보기 close (6.32%), 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 66,500 전일대비 1,500 등락률 +2.31% 거래량 188,992 전일가 65,000 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000선 회복'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세'돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (2.31%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 103,300 전일대비 2,000 등락률 +1.97% 거래량 3,629,966 전일가 101,300 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000선 회복개인 vs 외인 '천스닥' 주도주 두고 동상이몽… 바이오냐 이차전지냐중장기 성장 발판 확보? 조선주에 쏠린 눈 전 종목 시세 보기 close (1.97%), 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 59,000 전일대비 1,100 등락률 +1.90% 거래량 252,441 전일가 57,900 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000선 회복'천스닥' 산타 랠리 기대감 솔솔…"현금부자株 주목하라"[클릭 e종목]"클래시스, 브라질 법인 인수로 내년 실적 레벨업 기대" 전 종목 시세 보기 close (1.90%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 60,300 전일대비 1,000 등락률 +1.69% 거래량 327,770 전일가 59,300 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 약보합 출발 코스피…4100대 유지중숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감저가매수 기회 제대로 살리려면? 연 4%대 금리로 투자금을 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 close (1.69%) 등이 상승했다. 반면 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 243,500 전일대비 21,500 등락률 -8.11% 거래량 401,150 전일가 265,000 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000선 회복코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close (-8.11%), 에임드바이오 에임드바이오 0009K0 | 코스닥 증권정보 현재가 67,000 전일대비 5,400 등락률 -7.46% 거래량 6,087,217 전일가 72,400 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 [특징주] 에임드바이오, 삼성그룹 투자·상장 전 3兆 기술이전 계약 부각 강세코스피, 상승 출발 후 4000선 회복상장 9일 만에 시총 '7000억→4.6조'…에임드바이오에 꽂힌 개미 전 종목 시세 보기 close (-7.46%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 72,100 전일대비 5,200 등락률 -6.73% 거래량 904,243 전일가 77,300 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000선 회복코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close (-6.73%), 디앤디파마텍 디앤디파마텍 347850 | 코스닥 증권정보 현재가 90,000 전일대비 6,400 등락률 -6.64% 거래량 2,458,051 전일가 96,400 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000선 회복코스피, 외인·기관 순매도에 4050선으로 밀려개미들, 기술주 약세에도 '줍줍'…AI·반도체 조정, 바이오는 질주 전 종목 시세 보기 close (-6.64%), 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 276,500 전일대비 15,000 등락률 -5.15% 거래량 653,713 전일가 291,500 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000선 회복코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 4000선 '붕괴'기회는 잡고 위기는 피해가야...추가 투자금, 신용미수대환 모두 당일 가능 전 종목 시세 보기 close (-5.15%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 182,100 전일대비 8,300 등락률 -4.36% 거래량 760,658 전일가 190,400 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000선 회복[실전재테크]반등 조건 갖춘 제약·바이오, 2026년 기상 전망 '맑음'코스피, 외인·기관 순매도에 4050선으로 밀려 전 종목 시세 보기 close (-4.36%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 447,000 전일대비 13,000 등락률 -2.83% 거래량 150,402 전일가 460,000 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000선 회복코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 4000선 '붕괴'코스피, 외인·기관 순매도에 4050선으로 밀려 전 종목 시세 보기 close (-2.83%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 168,600 전일대비 3,600 등락률 -2.09% 거래량 278,886 전일가 172,200 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 4000선 회복코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 4000선 '붕괴'코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합 전 종목 시세 보기 close (-2.09%), 보로노이 보로노이 310210 | 코스닥 증권정보 현재가 209,000 전일대비 3,500 등락률 -1.65% 거래량 74,403 전일가 212,500 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세'돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.65%) 등은 하락 마감했다.

임정은 KB증권 연구원은 "반도체주가 코스피 지수 상승을 이끌었다. D램 공급 부족 및 가격 상승 기대가 반영된 영향"이라며 "여기에 18일 새벽 나올 미 반도체 기업 마이크론의 실적과 관련해 불안과 일부 기대감이 공존하는 상황"이라고 말했다.

그러면서 "인공지능(AI) 거품 논란이 쉽게 가라안지 않고 있지만, AI 시장 확장 추세는 견고하다는 판단"이라며 "마이크론 실적이 국내외 반도체 주가 향방에 주요한 변수로 작용할 전망"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>