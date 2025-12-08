'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세

외국인과 기관의 매도세에 코스피가 장 초반 약보합세다.

8일 오전 9시37분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 8.05포인트(0.20%) 내린 4092.00에 거래되고 있다. 이날 지수는 9.20포인트(0.22%) 오른 4109.25로 출발했다가 곧 하락 전환했다. 외국인이 2282억원어치, 기관이 1212억원어치를 각각 팔아치우고 있다. 개인은 3842억원어치를 사들이고 있다.

코스피 지수가 전 거래일 대비 9.2포인트 상승한 4109.25로 개장한 8일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 국내 증시 지수가 표시돼 있다.

시가총액 상위 종목 중에선 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 251,000 전일대비 7,000 등락률 +2.87% 거래량 250,278 전일가 244,000 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 순매수 전환에 4030선 회복[특징주]삼성물산, 홍라희 관장 지분 증여 소식에 강세…신고가홍라희, 삼성물산 주식 전량 이재용에 증여…李지분율 20% 넘겨(종합) 전 종목 시세 보기 close (5.33%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 111,700 전일대비 3,200 등락률 +2.95% 거래량 990,231 전일가 108,500 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 투자금 부족으로 고민 중? 연 4%대 금리로 최대 4배까지 활용 가능AI 투자 확대·금리 인하 기대…연말 증시, 반도체 대형주 강세 유력[클릭 e종목]"한화오션, 방사청 사업으로 특수선 실적 고성장" 전 종목 시세 보기 close (4.01%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 924,500 전일대비 29,500 등락률 +3.30% 거래량 81,294 전일가 895,000 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려코스피, 관망 심리 속 4010선 약보합…코스닥도 하락 전환한화에어로스페이스, 국내 최초 ‘R&D·마케팅용’ K9 자체 보유 전 종목 시세 보기 close (2.68%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 125,400 전일대비 1,800 등락률 +1.46% 거래량 806,514 전일가 123,600 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 기아, 전 국민 참여형 헤리티지 캠페인 '트레저 헌트' 전개코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려정의선 회장 "기아, 다이아 원석 같은 브랜드…도전의 역사 이어간다"(종합) 전 종목 시세 보기 close (2.51%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 186,400 전일대비 3,100 등락률 +1.69% 거래량 339,991 전일가 183,300 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 셀트리온, ADC 항암 신약 'CT-P70' 美 FDA 패스트트랙 지정셀트리온, 美서 '옴리클로' 300㎎ PFS 제형 허가 획득외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라 전 종목 시세 보기 close (2.13%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 447,500 전일대비 21,500 등락률 +5.05% 거래량 354,362 전일가 426,000 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 [특징주]LG엔솔, 6%대 급등…벤츠에 2兆 규모 전기차 배터리 공급 코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려코스피, 관망 심리 속 4010선 약보합…코스닥도 하락 전환 전 종목 시세 보기 close (2.11%) 등이 상승했다. 반면 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 76,600 전일대비 3,800 등락률 -4.73% 거래량 3,669,678 전일가 80,400 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 고배당 랠리 본격화에 대비할 때...달리는 말에 제대로 올라타려면코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려코스피, 관망 심리 속 4010선 약보합…코스닥도 하락 전환 전 종목 시세 보기 close (-3.86%), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 51,100 전일대비 1,100 등락률 -2.11% 거래량 1,376,599 전일가 52,200 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 KB증권 "코스피, 불확실성 해소 국면 진입"'돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감'기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복 전 종목 시세 보기 close (-2.49%), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 77,900 전일대비 2,300 등락률 -2.87% 거래량 354,266 전일가 80,200 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 금감원, 홍콩ELS 판매은행 5곳에 과징금 2兆 사전통지'기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복AI 굴기 위해 금융위·산업부·과기부 뭉친다… 국민성장펀드 지원단 신설 전 종목 시세 보기 close (-2.37%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 127,300 전일대비 3,400 등락률 -2.60% 거래량 344,831 전일가 130,700 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려코스피, 관망 심리 속 4010선 약보합…코스닥도 하락 전환외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라 전 종목 시세 보기 close (-2.07%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 546,000 전일대비 2,000 등락률 +0.37% 거래량 1,052,622 전일가 544,000 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 고배당 랠리 본격화에 대비할 때...달리는 말에 제대로 올라타려면[굿모닝 증시]"코스피, 美금리·AI기업 실적 앞두고 관망장세 전망"[클릭 e종목]"SK하이닉스, 4분기 실적 서프라이즈 예상…주가 상승 계속" 전 종목 시세 보기 close (-1.84%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 531,000 전일대비 3,000 등락률 -0.56% 거래량 65,638 전일가 534,000 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려코스피, 관망 심리 속 4010선 약보합…코스닥도 하락 전환"변화 걱정 안다, 미포 저력이 합병 동력"…HD현대重 CEO, 직원들에 손편지 전 종목 시세 보기 close (-1.12%) 등은 하락세를 보였다.

업종별로 보면 유통(2.32%), 금속(1.41%), 운송장비부품(1.32%) 등 일부 업종이 상승했다. 반면 기계장비(-2.46%), 보험(-2.27%), 전기가스(-2.18%), 의료정밀기기(-1.37%), 통신(-1.36%), 금융(-1.05%) 등 대부분 업종이 하락세를 나타냈다.

같은 시간 코스닥지수는 전 거래일 대비 4.12포인트(0.45%) 오른 928.86을 기록했다. 이날 지수는 3.78포인트(0.41%) 오른 928.52로 출발한 후 상승폭을 소폭 확대했다. 외국인이 250억원어치, 개인이 324억원어치를 각각 사들이고 있다. 기관은 1316억원어치를 순매도 중이다.

시가총액 상위 종목 중에선 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 113,400 전일대비 16,500 등락률 +17.03% 거래량 11,027,530 전일가 96,900 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려투자금 부족으로 고민 중? 연 4%대 금리로 최대 4배까지 활용 가능코스피, 관망 심리 속 4010선 약보합…코스닥도 하락 전환 전 종목 시세 보기 close (10.94%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 467,000 전일대비 10,500 등락률 +2.30% 거래량 319,195 전일가 456,500 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 기회가 왔다면 제대로 잡아야...4배 투자금을 연 4%대 금리로코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려[특징주]알테오젠, '키트루다SC' 獨 판매 금지 소식에 약세 전 종목 시세 보기 close (3.18%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 171,000 전일대비 11,300 등락률 +7.08% 거래량 821,499 전일가 159,700 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려코스피, 관망 심리 속 4010선 약보합…코스닥도 하락 전환코스피, 외인·기관 순매수 전환에 4030선 회복 전 종목 시세 보기 close (3.07%), 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 73,300 전일대비 400 등락률 +0.55% 거래량 40,063 전일가 72,900 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 '돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감'기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감 전 종목 시세 보기 close (1.65%), 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 283,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 566,168 전일가 283,000 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 글로벌 금리·AI 우려 완화…연말·연초 증시 ‘배당株 주목'돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입 전 종목 시세 보기 close (1.24%) 등이 상승했다. 반면 디앤디파마텍 디앤디파마텍 347850 | 코스닥 증권정보 현재가 88,900 전일대비 7,000 등락률 -7.30% 거래량 1,670,940 전일가 95,900 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 기회가 왔다면 제대로 잡아야...4배 투자금을 연 4%대 금리로AI 관련주가 부담스럽다면 틈새 전략도 유효? 바구니에 담아둘 종목은AI 버블 불가피? 내년 기대되는 중소형주에 관심 돌려볼까 전 종목 시세 보기 close (-5.63%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 269,500 전일대비 15,500 등락률 -5.44% 거래량 136,938 전일가 285,000 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려코스피, 관망 심리 속 4010선 약보합…코스닥도 하락 전환내년 배당·증시 ‘투자 찬스’ 열린다...넉넉한 투자금으로 미리 대비한다면 전 종목 시세 보기 close (-5.61%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 206,500 전일대비 9,500 등락률 -4.40% 거래량 74,103 전일가 216,000 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려코스피, 관망 심리 속 4010선 약보합…코스닥도 하락 전환외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라 전 종목 시세 보기 close (-3.01%), 에임드바이오 에임드바이오 0009K0 | 코스닥 증권정보 현재가 53,100 전일대비 4,100 등락률 -7.17% 거래량 5,285,258 전일가 57,200 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 연말 배당 수요 폭발…은행주 중심 고배당 랠리 본격화[특징주]에임드바이오, 코스닥 상장 첫날 '따따블' 달성 전 종목 시세 보기 close (-2.45%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 389,500 전일대비 12,000 등락률 -2.99% 거래량 56,385 전일가 401,500 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 '천스닥' 산타 랠리 기대감 솔솔…"현금부자株 주목하라"[클릭 e종목]"파마리서치, 4분기 숫자로 증명할 것"코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감 전 종목 시세 보기 close (-2.37%), 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 274,500 전일대비 10,500 등락률 -3.68% 거래량 37,738 전일가 285,000 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 '돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감'기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감 전 종목 시세 보기 close (-1.58%), 보로노이 보로노이 310210 | 코스닥 증권정보 현재가 232,000 전일대비 6,000 등락률 -2.52% 거래량 52,374 전일가 238,000 2025.12.08 10:29 기준 관련기사 '돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감'기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.26%) 등은 하락세를 나타냈다.

한편 지난 5일(현지시간) 미 증시는 9월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 대체로 시장 예상에 부합하면서 시장에 안도감을 줬지만, 12월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 관망 심리가 이어지며 제한적인 상승에 그쳤다.

뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일 대비 104.05포인트(0.22%) 오른 4만7954.99에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 전장보다 13.28포인트(0.19%) 상승한 6870.40, 기술주 중심의 나스닥지수는 72.99포인트(0.31%) 상승한 2만3578.13에 거래를 마쳤다.





김대현 기자



